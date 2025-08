Lo scontro tra OpenAI e Anthropic, due dei principali protagonisti nel panorama dell’intelligenza artificiale, ha appena conosciuto un nuovo capitolo: Anthropic ha infatti revocato l’accesso alle API dei modelli Claude agli ingegneri di OpenAI, accusandoli di aver violato i termini d’uso della piattaforma per fini poco leciti. In particolare, secondo l’azienda dei fratelli Amodei, il team di OpenAI avrebbe utilizzato Claude per test interni volti a migliorare il proprio modello GPT-5, ormai prossimo al lancio.

Anthropic accusa OpenAI e blocca l’accesso a Claude

Secondo quanto riportato, la decisione è maturata dopo che lo staff tecnico di OpenAI avrebbe collegato Claude a strumenti interni dell’azienda e lo avrebbe impiegato per condurre test comparativi sulle capacità del proprio modello in via di sviluppo; un comportamento che secondo Anthropic va ben oltre i normali benchmark di settore, e si configurerebbe piuttosto come un tentativo di reverse engeneering del comportamento di Claude, in violazione dei termini che vietano espressamente l’utilizzo dei modelli per realizzare prodotti concorrenti o addestrare altri LLM (Large Language Models).

La portavoce di OpenAI ha tuttavia respinto le accuse, sottolineando come l’uso delle API di terze parti a fini di confronto sia una prassi comune nel settore, utile tanto per garantire la sicurezza dei modelli quanto per migliorarne l’efficacia; Valutare i sistemi IA della concorrenza è uno standard riconosciuto, non qualcosa di scorretto, ha precisato. Nonostante ciò, OpenAI ha riconosciuto la decisione di Anthropic, pur dichiarandosi non contenta del blocco, soprattutto considerando che le API di OpenAI restano accessibili ad Anthropic.

Il contesto in cui si inserisce questo episodio è tutt’altro che banale, GPT-5, il nuovo modello di punta di OpenAI atteso a breve, è accostato a capacità sempre più simili al ragionamento umano, e punta a rafforzare la posizione dell’azienda in ambiti strategici come la programmazione (territorio nel quale Claude è già molto apprezzato) e la generazione di contenuti sensibili, dai testi creativi alla moderazione dei prompt problematici.

Secondo le fonti, proprio su questi ultimi temi, abusi su minori, autolesionismo, contenuti illeciti o diffamatori, sarebbero stati condotti alcuni test comparativi tra Claude e i modelli interni di OpenAI, contribuendo a far scattare l’allarme da parte di Anthropic.

Non è chiaro, al momento, quali specifici termini di utilizzo siano stati infranti e quali elementi abbiano convinto Anthropic a revocare l’accesso, ma l’azienda ha lasciato intendere che il comportamento di OpenAI sarebbe andato ben oltre una semplice attività di benchmarking; va tuttavia precisato che l’accesso di base ai test generici non è stato rimosso, ma solo quello avanzato con funzionalità estese.

Lo scontro non è solo tecnico, ma anche ideologico, Anthropic è stata fondata nel 2021 dai fratelli Amodei in risposta alla gestione, ritenuta discutibile, della sicurezza e dello sviluppo etico dell’intelligenza artificiale da parte dell’azienda di Sam Altman; non stupisce quindi che, a distanza di qualche anno, le tensioni emergano anche in modo operativo.

Non è la prima volta tra l’altro che Anthropic prende misure drastiche, lo scorso mese ha bloccato l’accesso alle API anche a Windsurf, una startup attiva nel campo dell’AI-coding, sospettata di essere nel mirino di una potenziale acquisizione da parte di OpenAI. Alla fine Windsurf è stata parzialmente svuotata da Google, che ne ha assorbito il CEO, co-fondatore e parte del team ingegneristico, chiudendo di fatto la porta a ogni mossa ostile da parte di Altman.

Quel che è certo è che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sta diventando sempre più competitivo e, in alcuni casi, opaco; le aziende iniziano a blindare i propri modelli, strumenti e dati, non solo per proteggere il vantaggio competitivo, ma anche per difendere una visione propria di etica e uso corretto delle tecnologie emergenti.

Gli utenti possono solo attendere per scoprire se il blocco imposto da Anthropic avrà effetti concreti su GPT-5 e sul suo lancio imminente, o se si tratterà dell’ennesimo episodio di guerra fredda tra colossi dell’IA.