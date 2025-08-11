Tesla alza ancora l’asticella delle prestazioni sulle lunghe percorrenze. Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT) cinese, una nuova variante della Model 3 raggiungerà un’autonomia record di 830 chilometri con ciclo CLTC, diventando così il modello Tesla con la maggiore percorrenza dichiarata. Emergono, inoltre, novità importanti anche per la gamma SUV, Model Y L.

Tesla Model 3 e Model Y L preparano il debutto ufficiale entro l’anno

Le informazioni ci arrivano dal più recente elenco dei veicoli a nuova energia (NEV) ammessi alle esenzioni fiscali in Cina, pubblicato dal MIIT.

Nell’elenco figurano sia la nuova variante di Model 3 sia il Model Y L, entrambe destinate a debuttare sul mercato cinese nei prossimi mesi. Tesla ha confermato che il Model Y L a sei posti sarà lanciato in Cina questo autunno, mentre per la nuova Model 3 non è ancora stata fissata una data precisa, ma la presenza nel catalogo di omologazione indica un lancio imminente.

Model 3 colleziona un nuovo primato di autonomia

La nuova versione, identificata internamente con il codice TSL7000BEVBR1, ha una massa a vuoto di 1760 kg e sarà proposta in due varianti di autonomia: 800 km o 830 km, entrambe calcolate secondo lo standard cinese CLTC.

La chiave di questo risultato sta in un pacchetto batterie da 78,4 kWh, con un peso di 448 kg e una densità energetica di 175 Wh/kg. La chimica utilizzata è quella a ioni di litio ternaria (NCM), con celle fornite da LG Energy Solution, partner di lunga data di Tesla per le varianti a maggiore autonomia.

A livello meccanico, il modello adotta un motore singolo posteriore da 225 kW di potenza di picco, superiore rispetto agli attuali 194 kW della versione base a trazione posteriore.

L’auto appare anche in una precedente registrazione al MIIT con la dicitura “Model 3+” sul badge posteriore, un’indicazione che potrebbe diventare la denominazione ufficiale per il mercato cinese.

La gamma Model 3 in Cina: un confronto

Attualmente la Model 3 è venduta in tre configurazioni in Cina:

RWD base con batteria LFP CATL (autonomia CLTC 634 km)

con batteria LFP CATL (autonomia CLTC 634 km) Long Range AWD con batterie ternarie LG (753 km)

con batterie ternarie LG (753 km) Performance AWD con batterie ternarie LG (623 km)

I prezzi partono da 235.500 RMB (circa 32.790 dollari) per la RWD, salendo a 285.500 RMB per la Long Range AWD e 339.500 RMB per la Performance.

Con l’arrivo della nuova versione da 830 km, Tesla supererà di 77 km il precedente primato interno, detenuto dalla Model 3 Long Range AWD.

Model Y L: spazio e autonomia da vendere

Accanto alla berlina, i documenti MIIT hanno rivelato anche i dati ufficiali del Model Y L, identificato come TSL6500BEVBA0. Questo SUV adotta un pacchetto batterie da 82,0 kWh, con un peso di 465 kg e densità di 176 Wh/kg, sempre fornito da LG Energy Solution.

L’autonomia dichiarata è di 751 km CLTC, un valore molto elevato per un SUV, ottenuto grazie a un’architettura dual motor con motore anteriore da 142 kW e posteriore da 198 kW.

Attualmente, il Model Y in Cina è disponibile solo nelle versioni:

• RWD base (263.500 RMB)

• Long Range AWD (313.500 RMB)

L’arrivo del Model Y L amplierà sensibilmente l’offerta, posizionandosi come alternativa più spaziosa e confortevole, senza sacrificare l’autonomia.

La strategia Tesla sulle batterie

Questa notizia si inserisce nel piano più ampio dell’azienda di differenziazione della propria gamma in base alla chimica delle batterie:

Le versioni base RWD, sia di Model 3 che di Model Y, utilizzano LFP fornite da CATL, più economiche e con maggiore longevità.

Le versioni Long Range e Performance, così come le nuove Model 3+ e Model Y L, adottano batterie ternarie NCM fornite da LG Energy Solution, capaci di garantire più energia a parità di volume e peso, migliorando l’autonomia complessiva.

Questa strategia consente a Tesla di coprire più segmenti di mercato: dalle varianti entry-level più convenienti fino ai modelli premium a lunga percorrenza.

Quando arriveranno sul mercato?

Tesla non ha ancora comunicato prezzi ufficiali per queste nuove versioni. Tuttavia, considerando l’attuale posizionamento delle versioni Long Range, è probabile che la Model 3 da 830 km si collochi sopra i 300.000 RMB (circa 36.000 euro), mentre il Model Y L potrebbe superare la soglia dei 350.000 RMB (circa 42.000 euro).

L’uscita in Cina potrebbe avvenire già entro fine 2025, con eventuali arrivi nei mercati internazionali solo nel 2026, previa omologazione.

Sebbene i valori CLTC siano generalmente più ottimistici rispetto agli standard WLTP o EPA, il salto da 753 km a 830 km rappresenta un progresso tecnologico notevole, soprattutto considerando la capacità relativamente contenuta del pacco batteria.

Se le prestazioni reali si avvicineranno ai numeri dichiarati, il nuovo Model 3+ potrebbe diventare un punto di riferimento per chi cerca un’elettrica a lunga percorrenza, mentre il Model Y L potrebbe imporsi come uno dei SUV elettrici più equilibrati sul mercato in termini di spazio, prestazioni e autonomia. Non ci resta che attendere il lancio ufficiale per sapere se queste promesse si trasleranno anche nell’uso concreto.