SanDisk alza l’asticella nel mondo dello storage portatile con la sua nuova scheda microSD Express da 512 GB, una soluzione compatta ma dalle prestazioni di livello SSD, pensata per creativi, videomaker, avventurieri e gamer sempre in movimento. La scheda è già disponibile per l’acquisto anche su Amazon (seppur con disponibilità non immediata) al prezzo di 119,39 euro, con specifiche tecniche che la posizionano tra le opzioni più veloci e resistenti oggi sul mercato.

Specifiche e prestazioni da primato per la nuova scheda microSD Express di SanDisk

La nuova microSD di SanDisk sfrutta lo standard PCIe 3.1 NVMe, offrendo velocità di lettura fino a 880 MB/s e velocità di scrittura fino a 650 MB/s per i modelli da 512 GB e 256 GB (con scrittura sostenuta di 210 MB/s); il modello da 128 GB mantiene la stessa velocità di lettura, ma scende a 480 MB/s in scrittura, con 100 MB/s costanti.

Queste prestazioni la rendono paragonabile a molti SSD portatili, lasciandosi alle spalle le microSD UHS-I tradizionali; la nuova scheda è perfetta per registrate video fino a 5,3K, fotografia RAW ad alta risoluzione, riprese in slow motion fluido.

La microSD Express di SanDisk è retrocompatibile con dispositivi microSD UHS-I, il che significa che può essere utilizzata in smartphone Android, tablet, droni, action cam, laptop e console portatili; a tal proposito, il supporto ufficiale alla Nintendo Switch 2 la rende particolarmente interessante per i gamer, offrendo caricamenti più rapidi e trasferimenti quasi istantanei.

Previous Next Fullscreen

SanDisk ha dotato la scheda di una struttura ultraresistente, impermeabile e resistente a urti, cadute e abrasioni, protetta da raggi X, interferenze magnetiche e umidità, operativa in un range di temperatura da -25°C a 85°C. La tecnologia proprietaria ThermAdapt regola dinamicamente la temperatura grazie a un guscio e un controller speciali, prevenendo riscaldamenti durante le sessioni di lavoro intense.

Abbinata al lettore SanDisk Pro-Reader SD Express, la scheda riduce drasticamente i tempi di trasferimento:

video 4K a 30 fps da 60 minuti trasferito fino a 2,8 minuti più velocemente

2.000 foto RAW da 10 MP trasferite fino a 2,9 minuti più velocemente

in condizioni ottimali, un film HD da due ore trasferito in meno di 3,5 secondi

SanDisk offre garanzia a vita e include due anni di abbonamento al servizio RescuePro Deluxe per il recupero dei file. Con prestazioni da SSD, resistenza estrema e piena compatibilità con Switch 2, questa scheda punta a diventare il nuovo riferimento per chi cerca velocità e affidabilità in formato tascabile; per chi fosse interessato all’acquisto vi lasciamo qui sotto il link per Amazon.

Acquista la nuova scheda microSD Express da 512 GB di SanDisk su Amazon