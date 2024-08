Nelle scorse ore, nel contesto del Future of Memory and Storage Conference, Western Digital ha annunciato quella che definisce come la prima scheda SD da 8 TB al mondo. Sempre durante la manifestazione il noto produttore hardware californiano ha anche mostrato al pubblico una nuova memoria SSD esterna da 16 TB oltre alla nuova SanDisk MicroSD da 4 TB.

Western Digital azienda leader mondiale per quanto riguarda supporti per l’archiviazione di dati, ha spiegato come la sua nuova scheda SD da 8 TB sia dotata dello standard Secure Digital Ultra Capacity (SDUC), oltre a essere in grado di supportare velocità massima di 100 Mbps.

Nel contesto delle MicroSD la punta di diamante della compagnia era fino a poco tempo fa il SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I da 1 TB, venduto sui principali store digitali e non a circa 120 euro.

La scheda SD da 8 TB offre prestazioni elevate ma il prezzo non sarà per tutti

La compagnia non ha ancora rivelato dettagli sui prezzi tanto per la scheda SD quanto la memoria SSD. Nonostante ciò è facile intuire come tali supporti non saranno economici, visto che si tratta di dispositivi non indirizzati verso gli utenti comuni.

Entrambi i supporti sembrano essere destinati a fotografi e videomaker professionisti che, per questioni lavorative, hanno bisogno di avere a disposizione capacità di archiviazione superiori alla media del mercato.

Trattandosi di prodotti presentati ma che non sono ancora stati testati per mano, va poi considerato che affidabilità e prestazioni sono tutte da verificare, nonostante il marchio prestigioso offra una buona garanzia in tal senso.

Se la scheda SD da 8 TB si confermerà affidabile, si potrà considerare la stessa come un aggiornamento impressionante rispetto a supporti odierni. Nei prossimi giorni Western Digital rivelerà con tutta probabilità ulteriori dettagli sui suoi nuovi prodotti.