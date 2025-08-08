Mentre l’iniziativa Summer Tech si avvia verso la conclusione, MediaWorld lancia una nuova promozione NO IVA dedicata ai possessori della carta MediaWorld Club. Questa volta lo scorporo dell’IVA riguarda TV e soundbar: andiamo a scoprire come funzionano le offerte e come approfittarne.

MediaWorld lancia un nuovo NO IVA su TV e soundbar (8-10 agosto 2025)

La nuova promozione NO IVA TV e soundbar con MW Club è valida solo dall’8 al 10 agosto 2025 e consente di acquistare tantissime TV e soundbar approfittando dello scorporo dell’IVA. Come probabilmente saprete, quest’ultimo corrisponde a uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo attualmente visualizzato sul sito o nei negozi aderenti: diventa dunque particolarmente appetibile sui modelli già scontati rispetto al prezzo di listino consigliato.

Come accennato, l’offerta è valida solo per i possessori della carta MediaWorld Club associata al profilo: nel caso, potete rimediare in pochi click direttamente dal sito, senza sborsare un centesimo. Lo sconto del 18,04% viene applicato a carrello solo ai prodotti venduti e spediti da MediaWorld e non è cumulabile con altre iniziative.

Sono tantissime le smart TV e le soundbar aderenti all’iniziativa NO IVA attiva in queste ore: per aiutarvi nella scelta, abbiamo selezionato per voi alcune tra le proposte più interessanti a disposizione sul sito, ordinate per prezzo. Le cifre che vedete comprendono già lo sconto.

Offerte smart TV NO IVA MediaWorld sopra i 1000 euro

Offerte smart TV NO IVA MediaWorld tra 500 e 1000 euro

Offerte smart TV NO IVA MediaWorld sotto i 500 euro

Offerte soundbar NO IVA MediaWorld

Queste erano solo alcune delle offerte del NO IVA MediaWorld su TV e soundbar. Per scoprire tutti i modelli aderenti non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Ricordate che avete tempo solo fino al 10 agosto 2025 per approfittarne, salvo esaurimento scorte. Avete trovato la vostra nuova TV?