Samsung ha annunciato l’apertura dei pre-ordini per la nuova gamma TV e Audio 2025, composta da tantissimi modelli di smart TV, in grado di coprire ogni esigenza economica e qualitativa, e da alcune soundbar. Centro di tutto è la Vision AI, con cui il colosso sudcoreano vuole abilitare l’home entertainment del futuro.

Prima di scoprire tutti i modelli che compongono la nuova gamma 2025, con annessi prezzi di listino e promozioni (che saranno attive fino al 25 maggio), andiamo proprio a vedere cosa sia la Samsung Vision AI.

Alla scoperta di Samsung Vision AI

Samsung Vision AI è la nuova “esperienza” che Samsung vuole offrire ai propri clienti attraverso le nuove smart TV, trasformate in “soluzioni intelligenti” per arricchire la vita quotidiana con nuove funzionalità di personalizzazione e nuove funzionalità di intelligenza artificiale.

Le principali novità

Tra i punti cardine di Vision AI rientrano la nuova versione dell’interfaccia One UI Tizen (con sette anni di supporto software), processori AI di ultima generazione (che migliorano le immagini e il suono, oltre a dare vita alle funzionalità IA) e tutta la sicurezza della suite Samsung Knox Security.

AI Upscaling è un insieme di funzioni IA pensato per trasformare la visione di qualsiasi contenuto in un’esperienza cinematografica: AI Picture migliora la risoluzione, AI Sound regola l’audio, AI Optimization si occupa di regolare in maniera smart le impostazioni in base al contenuto e all’ambiente circostante.

Tra le altre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale rientrano Click to Search (fornisce informazioni sul programma attualmente in visione), Live Translate (traduce istantaneamente il parlato nella lingua della TV), Generative Wallpaper (genera sfondi in base all’umore dell’utente), Universal Gestures (è possibile comandare la TV direttamente da uno smartwatch Galaxy Watch), Pet Care (per comunicare con il proprio animale domestico, anche quando si è fuori casa, sfruttando SmartThings), Bixby (l’assistente vocale basato sull’IA che risponde in maniera contestuale).

La nuova gamma TV e Audio 2025 in pillole

Tutto ciò che comprende la Samsung Vision AI è ufficiale da oggi, in Italia, e si concretizza attraverso la nuova gamma TV e Audio 2025 del colosso sudcoreano, composta da svariati modelli di smart TV e alcune soundbar.

Samsung TV Neo QLED 8K

La punta di diamante dell’intera gamma è rappresentata dalla serie Neo QLED 8K, smart TV dotata di un pannello QLED con retro-illuminazione mini LED a risoluzione 8K che può arrivare fino ai 98 pollici di diagonale ed è trattato con una protezione anti-riflesso.

Cuore pulsante di questo modello è il processore NQ8 AI Gen3 che abilita, al massimo del suo potenziale, l’esperienza Samsung Vision AI: l’intelligenza artificiale è in grado di ottimizzare (in tempo reale) ogni contenuto a qualsiasi risoluzione. Inoltre, l’AI Upscaling sopra-citato qua è ancora più potente e viene etichettato come 8K AI Upscaling Pro.

Samsung TV Neo QLED 4K

Scendendo un gradino sotto, troviamo le Neo QLED 4K: pannello QLED con retro-illuminazione Mini LED (da 55, 65, 75 o 85 pollici), tecnologia Quantum Matrix Slim (per migliorare il contrasto), frequenza di aggiornamento a 144 Hz e processore NQ4 AI Gen2 che si occupa di tutte le ottimizzazioni del caso e delle funzionalità dell’esperienza Vision AI.

Samsung TV OLED

La gamma 2025 delle smart TV Samsung con Vision AI si compone anche della apprezzatissima serie OLED: il nuovo modello, disponibile nei tagli da 42, 48, 55, 65, 77 e 83 pollici, offre un pannello con gamma cromatica ampia e riduzione dei riflessi (tecnologia Glare Free).

Qua troviamo il processore NQ4 AI Gen3, il supporto al 4K AI Upscaling Pro e il Motion Xcelerator 144 Hz per migliorare le performance e far sì che questa TV si configuri come la compagna perfetta per gli amanti del gaming.

Samsung TV QLED

Ancora sotto, al cuore della gamma, troviamo le normali TV QLED: il nuovo modello 2025, disponibile nelle diagonali da 43, 50, 55, 65, 75 e 85 pollici, punta a rendere popolari tutte le funzionalità dei modelli di punta grazie a un prezzo decisamente più basso.

Tutto ruota attorno al processore Q4 AI che abilita l’esperienza Vision AI. L’esperienza visiva risulterà comunque di buon livello grazie al pannello con tecnologia QLED e risoluzione 4K: la tecnologia Real Quantum Dot “sblocca” il 100% di Volume Color, catturando la luce e trasformandola in colori che conservano appieno il realismo, a prescindere dall’ambiente circostante.

Samsung TV THE FRAME (ora anche Pro)

L’ultima serie che compone la gamma di smart TV AI Vision 2025 del colosso sudcoreano è la ben nota serie di design THE FRAME che trasforma la TV in un vero e proprio quadro.

Con la gamma 2025 abbiamo il debutto della nuova variante THE FRAME Pro, disponibile solo nei tagli da 65, 75 e 85 pollici (contro i tagli da 43, 50, 55 e 65 pollici del modello “base”).

Oltre a godere di dimensioni più generose, la nuova THE FRAME Pro offre un design più sottile e guadagna una evoluzione della Art Mode. Troviamo, inoltre, l’integrazione dell’IA (aspetto comune a tutta la gamma) e la qualità visiva dei pannelli NEO QLED di Samsung (il modello “base” ha invece un pannello QLED).

Soundbar Samsung Serie Q

Al netto di tutte le nuove smart TV, Samsung ha annunciato la nuova gamma di soundbar della Serie Q, composta da tre modelli (HW-Q800F, HW-Q930F e HW-Q990F) e alla soundbar orientabile HW-QS700F.

I due modelli di punta Q930F e Q990F (terza e quarta immagine della seguente galleria) offrono audio surround 3D con supporto al Dolby Atmos e al DTS:X e godono dell’ottimizzazione automatica del suono tramite l’IA.

Disponibilità e prezzi delle nuove TV e soundbar Samsung

Tutte le smart TV e le nuove soundbar (serie Q) che compongono la gamma 2025 con Vision AI di Samsung sono disponibili in Italia da oggi, mercoledì 7 maggio 2025, e vengono proposte ai seguenti prezzi di partenza:

Samsung TV Neo QLED 8K – a partire da 3.299 euro (link diretto)

– a partire da (link diretto) Samsung TV Neo QLED 4K – a partire da 1.099 euro (link diretto)

– a partire da (link diretto) Samsung TV OLED – a partire da 1.399 euro (link diretto)

– a partire da (link diretto) Samsung TV QLED – a partire da 599 euro (link diretto)

– a partire da (link diretto) Samsung TV The Frame Pro – a partire da 2.299 euro (link diretto)

– a partire da (link diretto) Samsung TV The Frame – a partire da 1.199 euro (link diretto)

– a partire da (link diretto) Soundbar Samsung (Serie Q) – a partire da 699 euro

Acquista le nuove TV Samsung 2025 sul sito ufficiale