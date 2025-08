Apple potrebbe presto rivoluzionare il comparto fotografico degli iPhone con un nuovo sensore d’immagine proprietario, capace di offrire una gamma dinamica fino a 20 stop, un valore che si avvicina pericolosamente a quello dell’occhio umano, storicamente considerato un riferimento ineguagliabile nel mondo della fotografia.

Secondo quanto riportato sul social network cinese weibo dal leaker Fixed Focus Digital, l’azienda di Cupertino non si sarebbe limitata a un semplice deposito di brevetto, il sensore sarebbe già stato realizzato e attualmente testato su hardware interno, il che lascerebbe intendere un possibile debutto su futuri modelli di iPhone, magari non troppo lontani nel tempo.

Apple punta a rivoluzionare la fotografia su smartphone con un nuovo sensore per iPhone

Lo scorso mese Apple ha registrato un brevetto dal titolo quanto mai esplicito, Sensore di immagine con pixel impilati ad alta gamma dinamica e basso rumore, dietro questa etichetta si cela un’architettura avanzata a due strati, con un primo strato dedicato alla cattura della luce (sensor die) e un secondo strato sottostante (logic die) incaricato dell’elaborazione del segnale, del controllo dell’esposizione e soprattutto della riduzione del rumore elettronico.

Uno degli elementi chiave dell’intero progetto è un componente chiamato LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), che consente a ogni singolo pixel di immagazzinare livelli diversi di luce in base alla luminosità della scena; un’innovazione che in pratica permetterebbe al sensore di catturare dettagli precisi sia nelle aree in ombra che in quelle sovraesposte, senza necessità di ricorrere a tecniche software di HDR composito, come avviene oggi nella maggior parte degli smartphone.

Ad oggi, la gamma dinamica dell’occhio umano è stimata tra i 20 e i 30 stop, in base all’adattamento della pupilla e alla gestione neurologica della luce nel tempo; le migliori fotocamere per smartphone attuali riescono a coprire tra i 10 e i 13 stop, mentre alcune videocamere cinematografiche di fascia alta si fermano poco sopra i 17 stop. Se davvero il sensore Apple riuscisse a raggiungere i 20 stop effettivi, si tratterebbe di un risultato epocale, tale da rimettere in discussione gli attuali standard fotografici del settore mobile (e non solo).

A completare il quadro troviamo un’ulteriore novità tecnica, ogni pixel è dotato di un piccolo circuito di memoria in grado di rilevare e neutralizzare il rumore termico in tempo reale, direttamente sul chip, ancora prima che l’immagine venga elaborata via software; un approccio che punta a restituire scatti estremamente puliti e privi di artefatti, anche in condizioni di luce sfavorevole.

Oggi Apple si affida ancora ai sensori Sony per tutta la gamma di iPhone, compresi i modelli Pro, anche questi sensori utilizzano tecnologie impilate e stratificate ma il progetto interno sviluppato da Cupertino si differenzia sia per l’architettura sia per il grado di miniaturizzazione, che potrebbe rivelarsi strategico nella progettazione di moduli fotografici più compatti o integrabili in nuovi form factor.

Il passaggio a un sensore d’immagine progettato internamente in casa rientrerebbe nella strategia ormai consolidata di Apple, già vista con chip come quelli della serie M per Mac e della serie A per iPhone, mirata ad avere il controllo competo della pipeline hardware-software; un controllo che potrebbe tradursi, in prospettiva, in prestazioni sempre più ottimizzate con un’integrazione strettissima tra fotocamera, elaborazione del segnale e intelligenza artificiale.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali su quando, o se, questo sensore arriverà su un modello commerciale di iPhone, ma il fatto che Apple stia presumibilmente già testando il prototipo lascia ben sperare per i prossimi anni; se il colosso di Cupertino decidesse davvero di introdurlo, ci troveremmo di fronte a un nuovo salto evolutivo nella fotografia mobile.