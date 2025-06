Se fino a pochi anni fa l’idea di guardare contenuti social sul televisore poteva sembrare un vezzo per pochi, oggi la tendenza si sta consolidando, tanto da spingere piattaforme come Instagram e TikTok a preparare le proprie app ufficiali per smart TV. Un’evoluzione che, a ben vedere, rappresenta la naturale conseguenza del successo riscosso dall’app YouTube per TV, sempre più utilizzata come principale canale d’intrattenimento domestico anche in fasce d’età meno giovani.

Secondo quanto riportato, le due popolari piattaforme social di proprietà rispettivamente di Meta e ByteDance starebbero dunque lavorando a nuove applicazioni gratuite dedicate ai televisori smart e ai dispositivi come Apple TV, con l’obbiettivo dichiarato di portare i contenuti mordi e fuggi direttamente nel salotto di casa.

Come potrebbero funzionare le app Instagram e TikTok per smart TV

Non è difficile immaginare che l’esperienza d’uso sarà notevolmente diversa da quella a cui gli utenti sono abituati su smartphone e tablet, il grande schermo offre vantaggi evidenti in termini di comodità di fruizione dei video, ma impone anche qualche compromesso, soprattutto sul fronte dell’interazione diretta.

In altre parole, è probabile che queste applicazioni privilegino la visualizzazione continua dei contenuti con un’interfaccia pensata per la ricerca tematica o per l’esplorazione dei trend principali, magari supportata dai comandi vocali integrati nei moderni telecomandi; la parte dei commenti, messaggistica istantanea e interazione rapida resterà con ogni probabilità in secondo piano, se non del tutto esclusa dall’esperienza TV.

Altro tema fondamentale è quello del formato verticale dei video, che contraddistingue entrambe le piattaforme; sarà dunque necessario studiare un player adeguato, capace di adattare i contenuti al 16:9 della TV senza sacrificare la qualità visiva o il layout grafico.

Un approccio che potrebbe incontrare il favore di un pubblico meno giovane, magari poco incline a scaricare l’app sul telefono ma interessato a un primo approccio più passivo, simile a quanto già accade con YouTube.

Al momento non esiste una roadmap ufficiale né comunicazioni chiare sulle tempistiche di rilascio, tuttavia le indiscrezioni indicano che TikTok avrebbe già avviato i test da circa sei mesi, segno che l’azienda starebbe accelerando i lavori per una distribuzione più ampia nel breve termine.

Sebbene la cautela sia d’obbligo (basti pensare alla famigerata e ancora mancante app Instagram per iPad) in questo caso le motivazioni a favore di un lancio rapido non mancano, il mercato delle smart TV rappresenta infatti una fetta potenziale di pubblico molto più ampia, con interessanti ricadute anche sul piano delle inserzioni pubblicitarie, un business sempre più centrale per le piattaforme social.

D’altronde, la crescita costante dell’app YouTube per TV costituisce un precedente importante e un modello di riferimento su cui tanto Instagram quanto TikTok sembrano intenzionate a ispirarsi, replicando la strategia di successo di Google sul fronte dell’intrattenimento casalingo.

La disponibilità delle app Instagram e TikTok per smart TV potrebbero trasformare il modo in cui si fruisce dei contenuti social, portando video e trend virali in un contesto più condiviso e meno personale rispetto allo schermo dello smartphone; allo stesso tempo, la differenza di interfaccia e di interazione suggerisce che queste applicazioni saranno pensate principalmente per un consumo passivo e continuativo, quasi come un canale televisivo tematico e personalizzato.

Non ci resta che attendere eventuali conferme ufficiali o dettagli più precisi sui dispositivi compatibili e sulle modalità di distribuzione.