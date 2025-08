Dopo le prime fugaci apparizioni dello scorso anno, confermate anche durante fiere internazionali a cui abbiamo partecipato nel 2025 (vedi CES e Computex), le memorie RAM CAMM2 tornano alla ribalta in grande stile per quello che sembra a tutti gli effetti un “assaggio” in vista di un debutto ufficiale, verosimilmente programmato per questo autunno.

A spingere sul nuovo formato di RAM sono come di consueto due aziende leader di settore, ASUS e G.Skill (con dietro Intel), brand che non solo realizzano prodotti ad alte prestazioni, ma vantano una “divisione” che si occupa dell’overclock in modo professionale, sfidando tra l’altro altri brand di settore che tutti conosciamo.

Detto questo, un overclocker del forum Chiphell è riuscito a mettere le mani (non in modo casuale vi assicuriamo) su una ROG Maximus Z890 HERO CAMM2 e un kit di RAM DDR5 CAMM2 targato G.Skill, due prodotti non ancora in produzione che, anche secondo le nostre fonti, dovrebbero debuttare entro il terzo/quarto trimestre di quest’anno. I risultati sono molto positivi, ma vediamo insieme tutto nel dettaglio.

Le memorie CAMM2 DDR5 sono efficienti ma hanno anche un ottimo potenziale in overclock

Tenendo presente che l’utente in questione non sarà affatto un novellino in materia, ASUS e G.Skill hanno dovuto fornire in modo diretto o indiretto i due sample di ROG Maximus Z890 HERO CAMM2 e di DDR5 CAMM2, non ancora in commercio precisiamo. La scheda madre quindi non prevede i classici slot UDIMM/CUDIMM ma i più compatti CAMM2, mantenendo sostanzialmente inalterata il resto della configurazione rispetto al modello annunciato lo scorso autunno e destinato ai processori Intel Core Ultra 200S (chipset Z890).

Dalle immagini si nota anche che le CAMM2 di G.Skill sono sprovviste di dissipatore, raffreddate in qualche modo dall’aria che manda una ventola posta vicino agli slot. Insomma niente di particolarmente spinto, mentre i risultati sono del tutto convincenti considerando che siamo di fronte a test preliminari.

L’overclocker in questione aveva a disposizione due kit CAMM2 ad alta densità, uno da 64 GB e uno da 96 GB, entrambe DDR5 ovviamente; il primo è arrivato senza problemi a 9866 MT/s con timing CL 52-70-70-154-1082-2T a 1,41 volt, quello da 96 GB a 9.600 MT/s impostato a CL46-58-58-154-1066-2T e una tensione di 1,456 volt.

Entrambi i kit hanno passato senza problemi la verifica su RunMemTestPro, inoltre vista la dissipazione e le tensioni applicate si potrebbe scalare ulteriormente con le frequenze per sforare i tanto ambiti 10.000 MT/s. Considerando che siamo di fronte a kit pre-produzione, i risultati sono ottimi, non tanto per la velocità ottenuta, quando per far capire che anche se all’apparenza più fragili, le CAMM2 non deluderanno gli appassionati di overclock e tuning.

Considerate inoltre che, una volta annunciate e introdotte sul mercato, al pari dei moduli UDIMM e CUDIMM attuali, ci sarà un profilo SPD dedicato che aiuterà a richiamare i vari parametri di frequenza, timing e tensione con un semplice click.

Quando arrivano le memorie CAMM2?

Le memorie CAMM2 DDR5 dovrebbero giungere sul mercato consumer entro questo autunno. Si vocifera che sarà una delle nuove carte che Intel giocherà in occasione del lancio dei processori Arrow Lake Core Ultra 200S Refresh, attesi appunto tra il terzo e il quarto trimestre del 2025. Si tratta di un’evoluzione importante per il mercato delle memorie RAM, molto statico, ma è quasi inutile sottolineare che le transizioni di questo tipo sono da prendere con le pinze.

Le prime CAMM2 DDR5 non dovrebbero stravolgere del tutto i risultati ottenuti con i migliori kit DDR5 del momento, mentre le cose si faranno più interessanti con la seconda generazione CAMM2 in abbinamento alle DDR6, ormai sempre più vicine.