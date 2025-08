Nelle scorse ore AVM ha dato il via al roll-out di FRITZ! OS 8.20, ovvero l’ultimo aggiornamento del sistema operativo che guida i dispositivi e router FRITZ! Box, sempre più richiesti e ora ancora più evoluti ed efficienti con il nuovo software di gestione.

Le novità introdotte da FRITZ! OS 8.20 sono diverse, dalle nuove funzioni per FRITZ! Box, passando per miglioramenti sotto il profilo dell’efficienza energetica, la gestione smart home e molto altro. Ma cerchiamo di fare un sunto di tutto per avere un quadro più chiaro della situazione, ribadendo che non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un netto passo avanti per il supporto agli utenti AVM.

FRITZ! OS 8.20: tutte le novità del sistema operativo

Come anticipato sopra, oggi inizia il roll-out per FRITZ! OS 8.20 con oltre 40 nuove funzioni e miglioramenti per tutti i dispositivi FRITZ! Box; si inizia con il FRITZ!Box 7590, a seguire gli altri modelli con possibilità di installazione automatica o manuale.

La nuova versione del software FRITZ! OS offre nuove opzioni di controllo per la smart home, una protezione di fallback migliorata per la connessione internet e ottimizzazioni pratiche dell’interfaccia utente. Ma non è tutto, vengono introdotte anche nuove funzioni per la rete Wi-Fi Mesh e nuove opzioni di consumo energetico. Anche l’integrazione dei repeater nella rete Mesh viene nettamente semplificata, mentre il consumo energetico del FRITZ!Box può ora essere gestito in modo ancora più accurato grazie alla funzione Energy Efficient Ethernet.

Monitor Online più chiaro ed efficienza energetica migliorata

Anche il Monitor Online è stato migliorato. FRITZ! OS 8.20 infatti aggiunge un nuovo intervallo di tempo in modo che gli utenti possano analizzare l’utilizzo della rete in modo più preciso: le categorie “In totale”, “Dispositivi con maggior consumo” e “Dispositivi individuali” possono ora mostrare l’utilizzo dell’ultimo mese. Questo mostra quali dispositivi di rete utilizzano maggiormente Internet.

Con Energy Efficient Ethernet invece, il FRITZ! Box può ora ridurre il consumo di energia in modo ancora più efficace. La funzione può ora essere configurata separatamente per la presa WAN e le singole prese LAN, perfetta per gestire in modo efficiente le interfacce inutilizzate senza sacrificare le prestazioni.

Parental Control ottimizzato e FRITZ! Failsafe

Tra le migliorie di FRITZ! OS 8.20 c’è anche una revisione del Parental Control, ora molto più chiaro nel mostrare i profili di accesso e i relativi dispositivi, tutti su un’unica schermata. I ticket di navigazione sono più facili da trovare grazie a una scheda dedicata, e il loro numero massimo è passato da 10 a 12.

FRITZ! Failsafe rappresenta invece la nuova protezione di fallback dei FRITZ!Box, così che gli utenti possano rimanere sempre online. Se la connessione in fibra, DSL o via cavo si interrompe o diventa instabile, Failsafe garantisce la continuità sfruttando una connessione alternativa. FRITZ! Failsafe lo fa utilizzando una connessione sostitutiva tramite un dispositivo di fallback collegato a monte del FRITZ!Box come riserva tramite presa WAN, LAN o USB; questo dispositivo può essere un altro FRITZ!Box, un dongle di rete mobile USB o uno smartphone in modalità tethering USB.

Wi-Fi Mesh più stabile e integrazione semplificata dei repeater

Un altro miglioramento da segnalare su FRITZ!OS 8.2 riguarda il Wi-Fi Mesh, con la possibilità per il Mesh Master di accedere ai FRITZ! Repeater in modo più semplice, in sostanza senza reinserire la password. Tra le altre cose, è inoltre possibile attivare contemporaneamente più repeater per il funzionamento Mesh, senza dover premere il pulsante di connessione sul FRITZ!Box.

Migliora anche l’upload e la condivisione di file grazie a FRITZ!NAS, mentre lato Smart Home l’aggiornamento introduce funzioni di controllo aggiuntive per l’interruttore smart FRITZ!Smart Control 440 che, in sostanza, permette ora di configurare tutte le funzioni della valvola termostatica FRITZ!Smart Thermo 302.

Altre nuove opzioni arrivano anche per il controllo dell’illuminazione. Oltre all’accensione, allo spegnimento e alla regolazione dell’intensità luminosa, ora il software può essere utilizzato per modificare il colore e la temperatura del colore. Insomma, un mix di novità niente male che arricchisce senza dubbio i già validi FRITZ! Box; come anticipato sopra, l’aggiornamento arriverà a breve per tutti i dispositivi, se non siete molto pratici vi consigliamo ovviamente l’opzione automatica.