Tesla ha interrotto la vendita delle sue vetture elettriche di punta, la Model S e la Model X, in tutta Europa, Italia compresa. Dai siti ufficiali del colosso americano è infatti sparita la possibilità di configurare e ordinare un nuovo esemplare, lasciando ai potenziali clienti solo la scelta tra i modelli presenti nell’inventario.

Un fulmine a ciel sereno che, inevitabilmente, solleva una domanda cruciale: si tratta di una pausa temporanea o dell’inizio di un addio definitivo al Vecchio Continente per due modelli che hanno fatto la storia della mobilità elettrica? Cerchiamo di dare una risposta a questo quesito analizzando nel dettaglio la questione.

Un silenzio che pesa: cosa sta succedendo alle Tesla Model S e X?

Non è la prima volta che Tesla adotta una strategia simile: già nel 2021, in occasione del grande restyling, i due modelli di punta erano stati temporaneamente ritirati dal configuratore europeo, con una sospensione che si protrasse per oltre un anno.

Oggi, però, lo scenario appare diverso e più complesso. La decisione sembra essere il risultato di una tempesta perfetta che combina diversi fattori critici: un calo evidente della domanda, crescenti difficoltà logistiche legate alla produzione esclusiva negli stabilimenti statunitensi, la pressione dei costi e, non da ultimo, l’impatto delle tariffe di importazione.

I numeri, del resto, parlano chiaro e non lasciano spazio a interpretazioni. Nel primo trimestre del 2025, le consegne globali che includono Model S, Model X e il più recente Cybertruck si sono fermate a 12.881 unità, segnando un calo del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa contrazione non è un fenomeno isolato: il trend che vede le due ammiraglie perdere appeal in numerosi mercati internazionali è ormai sempre più una realtà consolidata e sotto gli occhi di molti.

Come anticipato in apertura, la scomparsa del pulsante per effettuare l’ordine delle vetture in questione non riguarda solo l’Unione Europea. Anche in mercati strategici come Regno Unito, Australia e Giappone, Tesla aveva già interrotto da tempo la vendita delle versioni con guida a destra, e persino in Cina, a partire da aprile, è possibile acquistare solo le vetture in pronta consegna. La domanda per queste auto, un tempo simbolo di innovazione, è ormai ai minimi storici.

Gli aggiornamenti sono tutt’altro che rivoluzionari e il futuro è incerto

Al momento, dalla casa automobilistica non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale: un silenzio che, senza ombra di dubbio, non può che alimentare speculazioni e incertezze. D’altro canto, però, diverse fonti suggeriscono che questa mossa possa essere il preludio all’arrivo di una nuova generazione di Model S e X. La cattiva notizia? Questa futura evoluzione potrebbe essere, almeno in una fase iniziale, un’esclusiva per il mercato nordamericano. Attualmente, infatti, Stati Uniti e Canada rimangono gli unici Paesi in cui è ancora possibile configurare e ordinare i due veicoli.

A pesare sulla percezione del pubblico è anche la sensazione che i due modelli siano ormai “datati”. L’ultima revisione tecnica, introdotta a giugno 2025, ha portato con sé aggiornamenti considerati da molti marginali: nuovi fari adattivi, sospensioni riviste e qualche ritocco all’illuminazione interna e all’abitacolo. Troppo poco, secondo il parere diffuso nelle varie community di appassionati e addetti ai lavori, per ridare slancio a un progetto che sente il peso degli anni.

In mercati un tempo floridi come la Norvegia e il Regno Unito, le vendite sono praticamente azzerate, e nei Tesla Center si trovano ormai solo modelli che, in fase iniziale, erano destinati alle demo o in giacenza.

Resta da vedere se si tratterà di un’uscita di scena definitiva o di una pausa strategica in attesa di un futuro (e al momento ipotetico) rilancio. Quello che è certo è che, per ora, chi desidera mettersi al volante di una di queste iconiche elettriche in Europa dovrà accontentarsi delle poche unità rimaste in pronta consegna.