Nonostante il conto alla rovescia per la fine del supporto ufficiale a Windows 10 da parte di Microsoft, NVIDIA ha deciso di andare controcorrente annunciando che supporterà i driver Game Ready per questo sistema operativo per un ulteriore anno. Si tratta di una decisione significativa che riguarda tutte le GPU GeForce RTX ancora in circolazione e che offre un po’ di respiro a chi, per un motivo o per l’altro, non è ancora passato a Windows 11.

Microsoft ha fissato per il 14 ottobre 2025 la data di pensionamento di Windows 10, ma nonostante ciò il sistema operativo resta ancora ampiamente diffuso nel mercato globale. Windows 11 ha superato Windows 1o in termini di diffusione globale soltanto da pochissime settimane, conquistando il 52% del mercato contro il 44,59% della versione precedente. Il motivo sembra risiedere in una certa resistenza da parte degli utenti ad aggiornare il sistema operativo, dovuta soprattutto dai requisiti hardware più stringenti dell’ultimo arrivato.

NVIDIA, dal canto suo, sembra tenere conto di tutti quegli utenti ancora fermi a Windows 10, e ha deciso di supportare le GPU della serie GeForce RTX per almeno un altro anno, ossia fino ad ottobre 2026. Parliamo quindi di aggiornamenti ottimizzati per giochi e applicazioni, compresi quelli che arrivano con patch al day one, per un ulteriore anno dopo il termine del supporto ufficiale al sistema operativo da parte di Microsoft.

Anche le GPU di vecchia generazione saranno aggiornate

Oltre ai driver GameReady, NVIDIA fa sapere che anche le schede grafiche più datate, come quelle basate sulle architetture Maxwell, Pascal e Volta, non verranno subito tagliate fuori. Dopo l’ultimo aggiornamento dei driver Game Ready per queste GPU previsto ad ottobre di quest’anno, il produttore continuerà a distribuire aggiornamenti trimestrali di sicurezza fino ad ottobre 2028, arrivando così a garantire 11 anni di supporto. Va però segnalato che queste schede grafiche non riceveranno più aggiornamenti legati alla piattaforma CUDA a partire dal prossimo aggiornamento del CUDA Toolkit.

Per quanto riguarda invece il nuovo driver Game Ready rilasciato oggi per le GPU GeForce RTX più recenti, gli utenti saranno felici di sapere che introduce il supporto a 62 nuovi monitor compatibili con la tecnologia NVIDIA G-Sync, che assicura una frequenza di aggiornamento variabile per un’esperienza di gioco più fluida. Il nuovo driver ottimizza anche diversi titoli recenti, migliorando le prestazioni di videogiochi come Clair Obscur: Expedition 33 e Mafia: The Old Country.

Chi fosse interessato può scaricare il nuovo driver direttamente dal sito ufficiale di NVIDIA. L’estensione del supporto a Windows 10 è sicuramente una scelta apprezzata, poiché sono ancora in tanti i giocatori che potranno sfruttare al massimo le possibilità della propria scheda video per molti mesi a venire.