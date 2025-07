Dopo poco meno di due mesi dal debutto su Nintendo Switch 2, Mario Kart World riceve ufficialmente l’aggiornamento 1.2.0, un update che introduce modifiche di rilievo al gameplay e che, come spesso accade, mira a rispondere alle segnalazioni della community; tra personaggi COM meno ostici, priorità riviste per la selezione dei tracciati e piccoli bilanciamenti agli oggetti, l’esperienza complessiva di gioco si fa più accessibile e variegata.

Le novità dell’aggiornamento 1.2.0 di Mario Kart World per Nintendo Switch 2

La modifica più evidente introdotta dall’aggiornamento rilasciato da Nintendo, e probabilmente quella che farà tirare un sospiro di sollievo a molti utenti, riguarda il comportamento dei personaggi COM, che sono stati indeboliti in quasi tutte le modalità di gioco; il termine quasi è d’obbligo, perché l’unica eccezione resta la modalità Battaglia, dove i COM manterranno il comportamento originario.

Questo cambiamento dovrebbe semplificare il completamento di tornei impegnativi come i Gran Premi o i Knockout Tour, rendendo più accessibile il raggiungimento delle tre stelle in ogni evento, un obbiettivo spesso frustrante a causa dell’eccessiva competitività di questi personaggi.

Accogliendo, almeno in parte, i feedback degli utenti Nintendo ha deciso di dare maggiore visibilità ai percorsi basati sui giri, che ora compariranno più spesso quando si sceglie il tracciato successivo nelle modalità Corsa VS e nelle gare wireless. Si tratta di una modifica apparentemente secondaria, ma che potrebbe avere un impatto importante sul ritmo delle partite, soprattutto per chi predilige sessioni di gioco più classiche e strutturate rispetto ai tracciati a giro singolo.

Non potevano mancare, come da tradizione Nintendo, alcune modifiche agli oggetti ottenibili durante la gara, che mirano a riequilibrare le dinamiche tra chi si trova in testa e chi arranca nelle retrovie; in particolare:

il Fungo Triplo Scatto diventa meno probabile per chi si trova in fondo al gruppo, a meno che non sia attiva la modalità Frenetica, che resta invariata

il Boomerang vede ridotta la sua capacità di ricerca, diventando di fatto leggermente meno efficace

il Blocco ? invece riceve una priorità maggiore nell’ordine degli oggetti quando la modalità Frenetica non è attiva

Anche la modalità Libera riceve un piccolo aggiornamento estetico ma funzionale, gli interruttori P, i Pannelli ? e i Medaglioni Pesca cambiano ora colore una volta raccolti tutti, semplificando la progressione e aiutando i giocatori a tenere traccia degli oggetti ottenuti.

Oltra alle novità appena menzionate, con l’aggiornamento 1.2.0 di Mario Kart World Nintendo si premura di risolvere un corposo numero di bug e malfunzionamenti vari, di seguito il lungo elenco delle criticità risolte:

Risolto un problema per cui le fluttuazioni della velocità a volte venivano visualizzate in modo errato nelle gare wireless.

Risolto un problema per cui il veicolo rimaneva sospeso in aria quando saltava da un half pipe.

Risolto un problema per cui, quando un giocatore si schiantava mentre planava e usava Bullet Bill, usciva dal percorso.

Risolto un problema per cui, se un giocatore abbandonava un Rewind nel punto in cui stava cavalcando il muro, la postura del pilota non tornava a quella precedente.

Risolto un problema per cui l’oggetto visualizzato nello slot oggetto si trasformava in qualcos’altro quando veniva utilizzato.

Risolto un problema per cui, in “Gioco online”, il giocatore non scattava nemmeno quando si trovava su un pannello di controllo.

Risolto un problema per cui i punti in una gara a squadre in “Gioco wireless” venivano visualizzati in modo errato.

Risolto un problema per cui a volte i controlli non erano operativi nella schermata del menu dopo che il giocatore si era ritirato in “Balloon Battle” in “Wireless Play”.

Risolto un problema per cui a volte un medaglione di pesca scompariva quando si eseguiva il riavvolgimento in “Roaming libero”.

Risolto un problema per cui a volte i controlli non erano operativi quando il giocatore puntava il cursore sul proprio personaggio o percorso e premeva A sulla mappa “Free Roam”.

Risolto un problema per cui a volte i controlli non erano operativi quando il giocatore abbandonava una missione in modalità “Free Roam” subito prima di entrare in un tubo.

Risolto un problema per cui il giocatore scivolava sul ghiaccio alla deriva attorno a “Sky-High Sundae”.

Risolto un problema per cui il giocatore rimaneva incastrato all’esterno di un corrimano sul lato sinistro e destro subito dopo l’inizio di “Fortezza dell’aeronave”.

Risolto un problema per cui il giocatore rimaneva incastrato nella recinzione e non riusciva ad andare avanti nel “Castello di Bowser”.

Risolto un problema per cui, quando il giocatore usava un Pallottolo Bill nel “Castello di Bowser”, non riusciva a planare e cadeva nell’abisso.

Risolto un problema per cui il giocatore usciva dal percorso quando utilizzava un Mega Fungo nell’ultima curva di “Whistlestop Summit”.

Risolto un problema per cui il giocatore non poteva uscire dal luogo in cui era caduto da una ferrovia quando era attiva la funzione “Guida intelligente” in “Whistlestop Summit”.

Risolto un problema per cui il giocatore scivolava attraverso il terreno su una rampa vicino all’obiettivo in “Choco Mountain”.

Risolto un problema per cui il giocatore rimaneva incastrato in un blocco quando utilizzava un Bullet Bill sulla strada che portava a “Choco Mountain”.

Risolto un problema per cui il giocatore rimaneva incastrato su una tavola di legno posata sulla strada quando lanciava un proiettile verde sulla strada tra “DK Spaceport” e “Whistlestop Summit”.

Risolto un problema per cui l’ultimo posto a volte risultava errato nelle gare wireless di “Dino Dino Jungle”.

Risolto un problema per cui il giocatore rimaneva incastrato sul dorso di una foglia quando utilizzava un Pallottolo Bill in “Acorn Heights”.

Risolto un problema per cui il giocatore non riusciva a passare attraverso un vaso posizionato sulla strada in “Shy Guy Bazaar” quando utilizzava un Boo.

Risolto un problema per cui il giocatore scivolava attraverso il soffitto in “Dry Bones Burnout”.

Risolto un problema per cui a volte il giocatore colpiva una recinzione quando lanciava un proiettile rosso al primo turno in “Moo Moo Meadows”.

Risolto un problema per cui una parte degli effetti che si verificano quando il ponte si trasforma quando ci si dirige verso “Rainbow Road” non veniva visualizzata.

Risolto un problema per cui il giocatore scivolava attraverso il terreno sulla strada tra “Starview Peak” e “Sky-High Sundae”.

Risolto un problema per cui alcune scatole degli oggetti non apparivano in “Wario Shipyard”.

Risolto un problema per cui il giocatore scivolava attraverso il fondo di una roccia vicino all’obiettivo di “Wario Shipyard”.

Risolto un problema per cui il giocatore usciva dal percorso quando utilizzava un Mega Fungo in una curva all’interno dello “Stadio di Wario”.

Risolto un problema per cui il giocatore rimaneva incastrato su un albero nel mezzo di una scorciatoia se aveva attivato “Guida intelligente” quando si dirigeva da “Starview Peak” a “Dandelion Depths” in “Ice Rally” di “Knockout Tour”.

Sono stati risolti diversi altri problemi per migliorare l’esperienza di gioco.

Con questo aggiornamento Nintendo dimostra, ancora una volta, di ascoltare le richieste dei giocatori e di voler affinare progressivamente la formula di Mario Kart World.

Per ottenere l’aggiornamento 1.2.0 è sufficiente collegare la propria Nintendo Switch 2 a internet, selezionare Mario Kart World dal menù Home, premere il tasto + o – sul controller e scegliere la voce Aggiornamento Software via internet.

Per chi tra voi fosse incuriosito dal nuovo gioco Nintendo e stesse valutando l’acquisto, potete fare riferimento ad Amazon per riceverlo a casa in tempi brevissimi.