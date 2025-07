Nintendo scrive una nuova pagina nella storia del gaming. Switch 2 ha frantumato record di vendita in Giappone, conquistando in poche settimane il titolo di console più veloce a raggiungere il milione e mezzo di unità vendute.

La nuova generazione della console ibrida della grande N non solo ha replicato il successo dell’originale Switch, ma l’ha moltiplicato.

Secondo i dati del portale Famitsu, riportati da Yomiuri Shimbun, Nintendo Switch 2 ha venduto 1.538.260 unità nel solo primo mese, stabilendo un primato assoluto: nessuna console, da quando Famitsu registra le vendite (1996), aveva mai raggiunto questi numeri in così poco tempo.

Cifre da record: surclassate due icone come PS2 e Game Boy Advance

Per capire la portata del successo, basta guardare al passato. Nel 2001, il Game Boy Advance, una delle console più iconiche del brand, aveva piazzato 1.367.433 unità al lancio.

L’anno prima, nel 2000, la PlayStation 2 di Sony, che sarebbe poi diventata la console più venduta di sempre, aveva toccato quota 1.134.862 nel primo mese.

Switch 2 ha superato entrambi in appena 30 giorni.

Come osserva l’analista Dr. Serkan Toto di Kantan Games, “questi dati non includono le unità vendute direttamente da Nintendo stessa”. Significa che i numeri reali, sommando le vendite dal My Nintendo Store, potrebbero essere ancora più alti, consolidando ulteriormente il primato.

Switch 2 vende tre volte più veloce della prima Switch

Per comprendere la portata di questo record, è utile fare un paragone con la prima Switch. Nel 2017, al debutto, la console aveva venduto 556.633 unità nel primo mese. Switch 2 ha triplicato quel dato, dimostrando come Nintendo sia riuscita a evolvere un concetto già di successo.

Anche la partenza è stata da record: 947.931 unità vendute in appena quattro giorni, un’accelerazione che ha permesso di scalzare dal podio persino altre icone della storia videoludica, come il Nintendo DS (1.268.846 unità vendute al lancio) e la stessa PlayStation 2, che aveva mantenuto dal 2000 il primato di console con il miglior debutto in Giappone.

Prezzo competitivo e fenomeno culturale

Una parte del merito va sicuramente anche alla strategia di prezzo nella madrepatria.

In Giappone, Switch 2 è proposta a 50.000 yen, circa 334 dollari (289 euro al cambio), una cifra ben più bassa rispetto al listino internazionale.

Questa scelta ha reso la console ancora più appetibile per il mercato domestico, tradizionalmente molto sensibile al rapporto qualità/prezzo.

Ma ridurre tutto a una questione economica sarebbe ingeneroso. Il lancio di Switch 2 è diventato un evento culturale: Nintendo non è solo un’azienda di videogiochi in Giappone ma è un marchio identitario con milioni di fedelissimi fan.

I dati di Famitsu riguardano solo il mercato giapponese, ma il trionfo sembra essere globale.

Nel mondo, Switch 2 ha venduto 3,5 milioni di unità nei primi quattro giorni, un risultato che la consacra come il più grande lancio di una console nella storia del gaming.

Previsioni di vendita

Con queste premesse, le previsioni di vendita dei prossimi mesi sono impressionanti: secondo gli analisti, Switch 2 potrebbe superare 15 milioni di unità vendute entro la fine del 2025, surclassando il debutto della Switch originale e minacciando di battere persino i numeri combinati di PlayStation 4 e 5, che nel loro primo anno si erano fermate a circa 7,5 milioni ciascuna.

Il boom di Switch 2 è sotto gli occhi di tutti, ma resta l’interrogativo se sarà davvero in grado di sostenere questi ritmi anche in vista del periodo invernale e delle feste natalizie, o se assisteremo a un calo fisiologico.

Quel che è certo è che Nintendo ha ancora una volta dimostrato la sua capacità unica di reinventare il modo di giocare e i numeri di vendita ne confermano la fiducia dei consumatori, non solo nella console stessa ma anche nel brand.

Ottenere un successo del genere con un dispositivo iterativo, che non rivoluziona nulla ma migliora quanto visto con la prima versione, è un segnale di un’utenza fidelizzata e di un brand più forte che mai.

Staremo a vedere se Switch 2 continuerà a macinare numeri, se dovesse mantenere un ritmo alto di vendite potrebbe non solo superare il record della PS2 ma anche scrivere un nuovo standard per l’intero settore.