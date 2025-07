Buone notizie per tutti gli appassionati Nintendo e in particolare per i possessori della nuova console Switch 2, a pochissimi giorni dal debutto di Donkey Kong Bananza: nel corso delle ultime ore, infatti, la compagnia di Kyoto ha annunciato un nuovo Direct per la presentazione dei titoli realizzati da terze parti in arrivo a breve sulla console: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nintendo Direct: tutti i dettagli del nuovo evento

Il nuovo Nintendo Direct Partner Showcase annunciato dalla compagnia si terrà nella giornata di domani, 31 luglio, alle ore 15 (orario locale italiano). Non si tratta però di un Direct incentrato sui titoli sviluppati dalla stessa Nintendo, ma sarà invece incentrato e totalmente focalizzato sui videogiochi realizzati da terze parti in arrivo nel corso dei prossimi mesi su Nintendo Switch 2: non aspettatevi dunque nuovi video gameplay di Metroid Prime 4 o Kirby Air Riders, attualmente in sviluppo presso gli studi interni della compagnia.

Tra i titoli sviluppati da terze parti più attesi potrebbe esserci per esempio il nuovo episodio di Call of Duty, celebre serie di sparatutto che manca ormai da diverso tempo sulle console della grande N e che potrebbe rappresentare una vera e propria cartina di tornasole per le prospettive future della nuova console in termini di supporto da parte delle diverse compagnie.

Oltre a questo, l’evento potrebbe gettare luce anche sulla data d’uscita di Hollow Knight: Silksong, uno dei titoli d’avventura più attesi dal pubblico per la fine dell’anno corrente. L’evento, che verrà trasmesso in streaming sui canali ufficiali di Nintendo, avrà una durata indicativa di circa 25 minuti, similmente ad altri eventi del genere trasmessi in passato.

Non ci rimane a questo punto che attendere il nuovo Nintendo Direct di domani, confidando soprattutto nella presentazione di titoli completamente inediti.