Presentato al CES 2025 come uno dei dispositivi più curiosi dell’anno, il Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 è finalmente realtà. Dopo mesi di attesa, il primo laptop arrotolabile al mondo è arrivato ufficialmente sul mercato grazie al produttore cinese. Sebbene a livello hardware non brilli particolarmente, il suo form factor inedito lo rende un prodotto senza rivali nel panorama attuale, ma ad un prezzo accessibile per pochi.

Lenovo ha voluto infatti puntare tutto su un’idea futuristica, ossia uno schermo che, all’occorrenza, può estendersi per offrire più spazio di lavoro. Nella sua configurazione standard, il ThinkBook Plus Gen 6 si presenta in maniera classica con il suo display OLED da 14 pollici, perfetto per utilizzare il notebook a lavoro o per studio. Ma con un semplice tocco, il pannello si allunga verso l’alto fino a raggiungere i 16,7 pollici, trasformando completamente l’esperienza d’uso.

Il tutto avviene con una transizione perfettamente fluida e senza pieghe o giunture visibili. Lenovo classifica il ThinkBook Plus Gen 6 come il primo laptop ripiegabile al mondo, progettato per un multitasking senza interruzioni. Il laptop può essere infatti utilizzato con lo schermo diviso o con un unico ampio display per aumentare ulteriormente la produttività.

Specifiche tecniche di Lenovo ThinkBook Plus Gen 6

Dal punto di vista tecnico, Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 è equipaggiato con un processore Intel Core Ultra 7 258V di ultima generazione, affiancato da 32 GB di memoria RAM e da un SSD PCIe Gen 4 da 1 TB. Non è un laptop pensato per carichi di lavoro pesanti, ma punta tutto sull’efficienza energetica e sul form factor inedito sul mercato.

Lo schermo OLED offre una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una luminosità di picco di 400 nit e una risoluzione che passa dai 2000 x 1600 pixel nella configurazione da 14 pollici fino a 2000 x 2350 pixel nella modalità estesa da 16,7 pollici. Non mancano poi dettagli premium come il supporto al Dolby Atmos, connettività WiFi 7, Bluetooth 5.4, speaker Harman Kardon e una batteria da 66 Whr, che a detta di Lenovo è in grado di ricaricarsi dell’80% in soli 60 minuti grazie all’adattatore da 65 W e il supporto al Rapid Charge.

Scheda tecnica completa

Processore Intel® Core™ Ultra 7 258V (LPE-core fino a 3,7 GHz P-core fino a 4,8 GHz/MOP 32 GB)

Windows 11 Pro 64

Scheda grafica Intel® Arc™ integrata 140 V

32 GB LPDDR5X-8.533MT/s (Memory on Package)

1 TB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC

14″/16,7″ 2,3K (2.000 x 2350), Rollable OLED, non-touch, DCI-P3 100%, 400 nits, 120 Hz

RGB+IR da 5 MP con doppio microfono e coperchio per la privacy

Batteria ricaricabile a 3 celle agli ioni di litio 66 Wh

65W

Lettore di impronte digitali

TouchPad

Retroilluminazione, grigio Luna – Italiano

Wi-Fi 7 2×2 BE 320MHz & Bluetooth® 5.4

Prezzo e disponibilità di Lenovo ThinkBook Plus Gen 6

Arriviamo alla nota dolente, ossia il prezzo. Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 è già disponibile all’acquisto nella colorazione Luna Grey sul sito ufficiale del produttore al costo di 4499 euro. Ci troviamo sicuramente davanti ad un prezzo non accessibile a tutti, ma questo laptop segna sicuramente un passo importante nella sperimentazione di formati alternativi in questo mercato, dopo l’ottimo riscontro ricevuto dagli smartphone pieghevoli negli ultimi anni.