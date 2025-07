AOC amplia il proprio catalogo di monitor da gaming e annuncia il debutto sul mercato italiano di due nuovi modelli ad altissime prestazioni sotto il brand AGON, un nome che abbiamo imparato a conoscere nel tempo e che si arricchisce ora con due display progettati e realizzati per soddisfare al meglio le esigenze dei gamer professionisti in ambito e-Sports.

Nel dettaglio si tratta di AGON PRO CS24A e di AGON PRO AG246FK6, monitor che condividono la stessa diagonale del pannello (24″) e la possibilità di operare con una frequenza di aggiornamento di ben 610 hertz. Ma vediamone insieme i dettagli e, cosa altrettanto importante, i prezzi di listino.

Monitor AOC AGON: i monitor senza compromessi per l’elite del gaming

Con l’annuncio di AGON PRO CS24A e di AGON PRO AG246FK6, il produttore entra di diritto nella fascia enthusiast dei monitor da gaming pensati per l’e-Sports, ambito dove i professionisti richiedono pannelli ultra-rapidi e prestazioni senza compromessi. Per fare questo, i monitor AOC si servono dell’innovativa tecnologia MBR+ (Motion Blur Reduction Plus) con retroilluminazione a stroboscopio, ovvero la preferita dai giocatori competitivi.

Rimanendo in tema, c’è da segnalare anche che l’AGON PRO CS24A è stato realizzato in collaborazione con Counter-Strike 2, un titolo che, inutile quasi dirlo, ha definito il genere degli sparatutto competitivi per oltre due decenni, diventando il terreno di prova di intere generazioni di giocatori.

AGON CS24A si fa notare quindi anche per il design e la brandizzazione Counter-Strike 2, con dettagli arancioni distintivi che celebrano l’iconico titolo sparatutto. Rimanendo in tema, per chi preferisce un’estetica più sobria, l’AG246FK6 offre le stesse prestazioni con il classico design distintivo AGON PRO.

Entrambi i monitor montano un pannello TN da 24,1 pollici, con risoluzione Full-HD (1920x1080P) e uno straordinario refresh rate di 600 Hz, overclockabile a 610 Hz. Ma non è tutto, la reattività da record è legata in modo diretto all’innovativa tecnologia MBR+ di AGON by AOC, che include un sistema a doppia retroilluminazione in grado di offrire una chiarezza di movimento senza precedenti.

Diversamente dalle soluzioni tradizionali a retroilluminazione singola infatti, la tecnologia MBR+ utilizza un design a doppia barra luminosa con 20 gruppi LED controllati da un driver dedicato. Questo permette a ciascuna area dello schermo di lampeggiare in perfetta sincronia con il refresh rate ultra elevato del monitor.

Il risultato è una riduzione drastica di motion blur e ghosting, nettamente superiore ai migliori monitor TN di precedente generazione, considerando inoltre un tempo di risposta di 0.5 ms GtG e 0,3 ms MPRT.

Un traguardo importante per l’azienda, così come testimoniano le parole di César Acosta, Gaming Product Manager di AGON by AOC:

Abbiamo lavorato a stretto contatto con la community di Counter-Strike per capire cosa conta davvero ai massimi livelli di gioco. Il risultato è un monitor che va oltre i 600 Hz, fino a 610 Hz, perché in Counter-Strike 2 ogni millisecondo conta. Che si scelga il CS24A con il suo stile esclusivo CS2 o l’AG246FK6 con il classico design AGON PRO, le prestazioni sono sempre all’altezza delle richieste dei professionisti.

Tutte le caratteristiche dei nuovi monitor AGON

Oltre a tempi di risposta fulminei, c’è da segnalare anche la certificazione DisplayHDR 400 e una luminosità di picco fino a 500 cd/m², un traguardo niente male per un monitor con queste caratteristiche tecniche.

Tarati al meglio anche per restituire immagini fedeli, sempre con i limiti dei TN, i nuovi monitor AGON offrono poi una copertura del 99,8% dello spazio colore sRGB (CIE 1931) e del 93,6% DCI-P3 (CIE 1976), oltre a un’area gamut del 125,1% sRGB (CIE 1931). Sono supportati la profondità colore a 8 bit e un DeltaE medio inferiore a 2 nello spazio sRGB, per garantire immagini fedeli alla realtà senza compromettere le prestazioni competitive.

Andando ancora avanti, AGON PRO CS24A e AGON PRO AG246FK6 supportano la tecnologia Adaptive-Sync e sono certificati AMD FreeSync Premium (G-Sync compatibili comunque). La connettività è altrettanto valida, con due porte HDMI 2.1 e una porta DisplayPort 1.4, mentre l’hub USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) integrato con quattro porte mantiene le periferiche di gioco collegate e accessibili.

Tante funzionalità pensate per i gamer professionisti

Non solo prestazioni e hardware per le ultime proposte targate AOC AGON, ma anche tante funzionalità e strumenti pensati per facilitare la vita dei gamer (e non solo). Entrambi i monitor includono il controller cablato QuickSwitch, che consente un accesso immediato alle impostazioni del monitor senza interrompere la sessione di gioco.

Questo controller hardware dedicato permette ai giocatori di regolare parametri fondamentali come luminosità, contrasto e modalità di gioco tramite pulsanti, perfetti per adattarsi a mappe o condizioni di luce differenti durante la partita.

Al pari di altri modelli della stessa fascia, non mancano poi modalità gaming avanzate. Il CS24A include tre modalità dedicate: l’esclusiva CS Mode, ottimizzata specificamente per Counter-Strike 2, oltre alle modalità FPS2 e FPS3, pensate per scenari competitivi differenti; AGON AG246FK6, invece, presenta una gamma di modalità FPS (FPS1, FPS2, FPS3) pensate per soddisfare preferenze più ampie in ambito shooter.

In aggiunta troviamo anche la suite completa di strumenti per il gaming di AGON by AOC, tra questi Shadow Control per una visibilità migliorata nelle aree scure, regolazioni Game Colour per una chiarezza visiva ottimale e l’overlay del mirino Dial Point per una maggiore precisione. C’è anche una modalità Low Input Lag, mentre gli effetti luminosi RGB Light FX personalizzabili aggiungono un’illuminazione atmosferica sincronizzata con il gameplay

Chiudiamo con una nota riguardo all’ergonomia, ambito dove AOC non ha trascurato i dettagli fornendo in dotazione un supporto ergonomico che offre una regolazione in altezza di 130 mm, inclinazione (-5°/+23°), rotazione orizzontale (-28°/+28°) e funzione pivot, garantendo angoli di visuale ottimali anche durante lunghe sessioni di gioco.

Disponibilità e prezzi dei nuovi monitor da gaming AOC AGON

Venendo alla disponibilità stando al produttore non dovremo aspettare molto per mettere le mani sui nuovi monitor AGON da 600 hertz. AGON PRO AG246FK6 sarà disponibile da agosto, quindi nei prossimi giorni, mentre AGON PRO CS24A arriverà a settembre.

I display dovrebbero essere disponibili nei prossimi giorni presso i maggiori rivenditori e partner AOC, incluso Amazon Italia, il prezzo di listino è lo stesso per entrambi i modelli, 699 euro.