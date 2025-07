Un altro passo concreto verso la sostenibilità urbana arriva direttamente da Amazon, che ha annunciato ufficialmente il lancio delle consegne Same Day tramite micromobilità elettrica a Milano, segnando una prima assoluta per l’Europa. Il servizio, attivo già da tempo con i classici furgoni, ora si estende anche ai cargo scooter elettrici, e coprirà in modo capillare tutta l’Area C del capoluogo lombardo, oltre ad altre zone soggette a restrizioni del traffico.

Consegne più rapide, sostenibili e adatte alle ZTL per Amazon

La novità, che rientra in un progetto iniziato nel 2022 con l’apertura dell’hub di micromobilità cittadino, prevede che il 100% delle consegne in giornata nell’area centrale di Milano venga effettuato con veicoli a zero emissioni allo scarico; un traguardo che rappresenta non solo un progresso in termini di efficienza logistica, ma anche una scelta responsabile in ottica ambientale e di vivibilità urbana.

Amazon sottolinea come questa evoluzione del servizio rappresenti la risposta ideale per le aree urbane complesse, basti pensare alla zona dei Navigli, dove le strade strette rendono difficoltosa la circolazione dei furgoni tradizionali, o al corridoio commerciale di Corso Buenos Aires, spesso congestionato e con parcheggi limitati. In questi casi, i cargo scooter elettrici possono muoversi agilmente, raggiungendo ristoranti, negozi e abitazioni con consegne più rapide, silenziose e senza emissioni.

Il servizio di consegna in giornata è incluso gratuitamente per i clienti Amazon Prime sugli ordini idonei e, secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda, sta riscuotendo un interesse crescente proprio nelle città ad alta densità abitativa come Milano. La combinazione tra rapidità, accessibilità e sostenibilità si sta infatti rivelando vincente sia per i clienti finali sia per l’ecosistema urbano.

A commentare l’iniziativa è stato Gabriele Sigismondi, Country Director di Amazon Logistica in Italia:

Con l’espansione delle consegne a zero emissioni allo scarico tramite cargo scooter elettrici per il servizio Same Day in tutta l’Area C di Milano vogliamo offrire ai nostri clienti il miglior servizio possibile: veloce, efficiente e sostenibile. La micromobilità ci consente di contribuire al miglioramento della mobilità urbana, in linea con i nostri obiettivi di sostenibilità, mantenendo gli elevati standard che definiscono il nostro servizio.

Questa nuova fase del servizio si inserisce nel quadro dell’ambizioso piano di Amazon per decarbonizzare la rete dei trasporti in Europa, un programma che ha visto l’azienda annunciare, già nel 2022, un investimento di 1 miliardo di euro a sostegno della transizione verso veicoli a basse o zero emissioni.

Attualmente Amazon gestisce ben 60 hub di micromobilità in oltre 45 città europee, comprese sette città italiane, ovvero Milano, Napoli, Genova, Bologna, Roma, Trento e Firenze; in tutte queste località, i partner di consegna operano utilizzando cargo bike e scooter elettrici, garantendo un impatto ambientale minore e nuove opportunità lavorative.

Tutti i conducenti, anche quelli che operano tramite i nuovi veicoli elettrici, sono assunti secondo il livello G1 del Contratto Collettivo Nazionale per il Trasporto e la Logistica, a conferma dell’impegno dell’azienda verso condizioni di lavoro strutturate e trasparenti.

Con questa novità Amazon non solo rafforza la propria presenza nel settore logistico urbano, ma ribadisce la centralità della sostenibilità nella sua visione di lungo termine; se il modello milanese dovesse confermarsi efficace, non è escluso che possa essere esteso ad altre città europee già nelle prossime fasi del programma.