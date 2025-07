Torniamo ad occuparci di Optimus, il robot umanoide realizzato da Tesla e che l’azienda statunitense sta già producendo per un utilizzo interno.

Stando a quanto è stato reso noto da Elon Musk durante la conference call dedicata ai risultati fiscali del secondo trimestre, quando il robot inizierà effettivamente ad essere distribuito ai consumatori, probabilmente avrà un aspetto completamente diverso da quello che si è visto sino ad oggi.

Tesla si prepara a cambiare l’aspetto di Optimus

Optimus è stato annunciato durante il primo evento Tesla AI Day del 2021 e all’epoca il robot umanoide era in una versione basilare, che con il passare degli anni è andata via via migliorando le sue capacità, fino ad arrivare alla V2, ossia quella che è attualmente in produzione.

In occasione del Q1 2025 All-Hands Meeting, il CEO Elon Musk ha promesso ai dipendenti Tesla che l’azienda proverà a produrre la sua prima legione di robot Optimus nel corso di quest’anno (e all’epoca si pensava che nei progetti vi fosse la produzione in serie di Optimus V2 con alcune migliorie).

Durante la conference call sui risultati fiscali del secondo trimestre del 2025 Elon Musk ha chiarito che, quando Optimus entrerà in produzione di massa, il robot presenterà il design della Versione 3: in sostanza, i robot Optimus che saranno consegnati ai primi clienti Tesla avranno un design diverso rispetto a quello visto sino a questo momento.

Elon Musk si è detto molto ottimista sulle potenzialità di Optimus V3, tanto che ritiene che possa divenire il prodotto più importante di Tesla nel lungo termine, precisando che il robot umanoide potrà contare su varie ottimizzazioni e su un design “squisito”.

Nel corso dei prossimi mesi ne sapremo certamente di più.