Trovare una tastiera meccanica che unisca personalizzazione e un prezzo accessibile non è affatto semplice, specialmente se si cercano funzionalità come gli switch hot-swap. EPOMAKER SKYLOONG SK61 rompe questa barriera, presentandosi oggi con un’offerta su Amazon che la posiziona a un prezzo quasi incredibile. Parliamo di un dispositivo compatto, con layout al 60%, perfetto per chi ha poco spazio sulla scrivania o per i gamer che cercano reattività e stile. Con i suoi switch ottici Gateron e l’illuminazione RGB, questa tastiera offre caratteristiche solitamente riservate a modelli ben più costosi. L’opportunità di portarsela a casa a poco più di 20€ è decisamente da non lasciarsi sfuggire. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini dell’offerta.

Epomaker Skyloong SK61: compatta, personalizzabile e resistente

La tastiera EPOMAKER SKYLOONG SK61 si distingue prima di tutto per il suo layout compatto al 60%, che elimina il tastierino numerico, il cluster di navigazione e la fila dei tasti funzione per massimizzare lo spazio sulla scrivania e la portabilità. Questa scelta la rende ideale per il gaming e per chi ama un setup minimalista. Il vero punto di forza, però, risiede nella sua scheda madre, che supporta gli switch ottici Gateron hot-swap. Questa tecnologia permette di sostituire gli interruttori a caldo, senza bisogno di alcuna saldatura, offrendo un livello di personalizzazione del feedback di digitazione che è raro trovare in questa fascia di prezzo.

La costruzione è solida, con un case in ABS, keycap in doubleshot ABS per una maggiore durabilità delle legende e una piastra interna in acciaio che conferisce rigidità e un peso rassicurante. A completare il pacchetto troviamo:

Illuminazione RGB : Completamente personalizzabile con 16,8 milioni di colori e numerosi effetti.

: Completamente personalizzabile con 16,8 milioni di colori e numerosi effetti. Design protetto : La tastiera è progettata per resistere a polvere e piccoli schizzi d’acqua.

: La tastiera è progettata per resistere a polvere e piccoli schizzi d’acqua. Connettività : Utilizza un cavo USB-C rimovibile, standard moderno e comodo.

: Utilizza un cavo rimovibile, standard moderno e comodo. Stabilizzatori: I Gateron pre-lubrificati montati su PCB garantiscono una digitazione stabile sui tasti più grandi.

Un prezzo da non credere su Amazon

L’offerta attuale rende questa tastiera un acquisto quasi obbligato per chiunque voglia entrare nel mondo delle meccaniche personalizzabili senza investire un capitale.

Il prodotto è disponibile su Amazon, venduto e spedito dal marketplace ufficiale EPOMAKER IT. Il prezzo solito di 59,99€ scende all’incredibile cifra di 20,51€. Il prezzo finale è veramente basso per un prodotto con queste caratteristiche, rendendolo un vero e proprio affare. Considerate che le scorte a questo prezzo potrebbero esaurirsi rapidamente.

