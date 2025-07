Gli utenti che utilizzano quotidianamente un mouse per lavoro, che si tratti di multitasking pesante, editing o semplicemente produttività intensiva, conoscono bene il valore della serie MX Master di Logitech; non è dunque un caso che ogni nuovo modello venga atteso con una certa trepidazione e la notizia di oggi conferma che il debutto del prossimo dispositivo è ormai imminente: MX Master 4 è trapelato per errore sul sito ufficiale dell’azienda, con tanto di conferma del nome e primi dettagli funzionali.

Logitech MX Master 4 compare (per poco) sul sito ufficiale

Tutto è iniziato con un aggiornamento apparentemente innocuo di una pagina informativa sul sito Logitech, nella quale venivano menzionati modelli come il Logitech MX Master 4 in un contesto legato all’uso professionale da parte di analisti finanziari; un riferimento rimosso quasi subito, ma sufficiente a confermare che il successore dell’MX Master 3S non solo è in fase avanzata di sviluppo, ma è anche pronto a entrare in scena.

Non si tratta della prima apparizione pubblica, già a giungo erano circolate indiscrezioni e immagini presso l’EUIPO (l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), che mostravano un dispositivo con design leggermente aggiornato rispetto ai modelli precedenti; ma ora, a differenza delle solite voci di corridoio, parliamo di un’anticipazione che arriva direttamente dalle mani dell’azienda.

Dal punto di vista estetico il nuovo mouse mantiene l’impostazione ergonomica della linea MX Master, ma introduce alcune modifiche degne di nota: la rotellina di scorrimento verticale è stata riposizionata, mentre il pulsante personalizzabile per il pollice è stato completamente rielaborato, probabilmente per migliorarne la precisione e l’accessibilità durante l’uso prolungato.

A colpire è soprattutto la presenza dei tre pulsanti laterali, anziché due come nell’MX Master 3S, una novità che apre a configurazioni più sofisticate, in linea con l’utilizzo multitasking e la gestione di macro o scorciatoie rapide, tanto apprezzate da chi lavora con software complessi o ambienti di produttività su più monitor.

Al momento Logitech non ha confermato se l’MX Master 4 sarà dotato di un nuovo sensore rispetto a quello da 8.000 DPI presente sull’MX Master 3S, né se verrà finalmente superata la frequenza di polling di 125 Hz che alcuni utenti, soprattutto in ambito tech o creativo, continuano a considerare un limite per un mouse di fascia premium.

È comunque lecito aspettarsi che, al netto delle scelte conservative sul fronte hardware, Logitech possa puntare su miglioramenti incrementali nella gestione del’autonomia, della connettività multipoint e, auspicabilmente, di nuove integrazioni software.

Anche se la data ufficiale non è stata annunciata, la ricomparsa del nome MX Master 4 nei materiali istituzionali e il progressivo affiorare di immagini ad alta risoluzione lasciano intendere che l’annuncio ufficiale potrebbe essere dietro l’angolo, e considerando che l’MX Master 3S è attualmente ancora disponibile sul sito ufficiale e su Amazon a circa 90 euro, non è escluso che la nuova versione si collochi nella stessa fascia di prezzo, con un eventuale adeguamento minimo.

Insomma, l’MX Master 4 sembra pronto a raccogliere il testimone della serie più amata da chi fa della produttività un elemento centrale della propria giornata; pur in assenza di rivoluzioni l’approccio di Logitech resta chiaro, evolvere senza stravolgere, migliorare dove serve davvero e offrire un’esperienza d’uso raffinata, solida e adattabile.