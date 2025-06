Nel panorama delle periferiche per computer, e in particolare i mouse, pochi prodotti hanno avuto l’impatto nella cultura tech della serie MX Master di Logitech.

Una gamma che, fin dal primo modello, ha completamente reinventato il concetto di mouse, proponendo un design ergonomico innovativo con funzioni avanzate che hanno conquistato gli utenti più avanzati e non e su cui milioni di utenti possono contare sulla propria scrivania (compreso chi vi scrive).

Ora, a distanza di tre anni dal modello 3S, emergono online le prime immagini ufficiali del futuro Logitech MX Master 4, nuovo modello dell’acclamata serie che di conseguenza sta attirando le curiosità e le attenzioni degli appassionati.

Le immagini in questione, seppur trapelate direttamente dal database dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), hanno un aspetto ufficiale e offrono uno sguardo pressoché completo al design e alle soluzioni estetiche ed ergonomiche del prossimo modello di punta della gamma.

A prima occhiata potrebbe non sembrare un redesign radicale, alla fine lo stile e la base ergonomica è quella, ma ci sono cambiamenti importanti da segnalare, sia a livello estetico che funzionale. Scopriamoli.

MX Master 4 non sarà una rivoluzione ma un’evoluzione nel design e nelle funzioni

A un primo sguardo, l’MX Master 4 mantiene il DNA estetico del 3S, con la stessa forma ergonomica e l’impugnatura inclinata. Tuttavia, osservando con attenzione le immagini, emergono alcune differenze chiave.

Primo fra tutti è il nuovo tasto laterale: accanto ai due classici tasti avanti/indietro sul lato sinistro, dove il pollice riposa naturalmente, compare un terzo pulsante, posizionato più in basso, all’interno di una nuova area incassata più definita e visibile rispetto al 3S in cui era solo parte della curvatura del dispositivo.

Al momento, non è chiaro quale sia la sua funzione, ma le ipotesi si sprecano: potrebbe trattarsi di un tasto AI, pensato per attivare strumenti di produttività intelligente o assistenti contestuali (che Logitech già offre sulle proprie app di gestione delle varie periferiche).

Il tasto AI potrebbe fungere da attivatore rapido per comandi vocali, automazioni, risposte contestuali o shortcut dinamici. In generale, sarebbe un’aggiunta in linea con le tendenze più recenti ma che potrebbe suscitare emozioni contrastanti.

Un altro dettaglio che emerge dalle immagini è lo spostamento del LED di carica/batteria sotto la rotella di scorrimento, appena sotto il tasto per il cambio modalità di scroll (da segmentata a fluida), un dettaglio che ottimizza la leggibilità del livello di carica e ne migliora la posizione d’uso rispetto ai predecessori in cui era sul lato, dietro la rotella di scorrimento orizzontale.

Inoltre, la superficie laterale sembra essere ristrutturata: la texture dell’impugnatura laterale appare più accentuata e sagomata, probabilmente per migliorare l’ergonomia e/o accentuare la presenza dei tasti.

Per molti aspetti, l’MX Master 4 sembra configurarsi come un aggiornamento incrementale, piuttosto che una rottura netta con il passato. Questo approccio “evolutivo” è tipico della filosofia Logitech e in linea con la gamma che, fin dal primo modello, ha sempre avuto aggiornamenti iterativi e non balzi quantici.

La forma generale resta la stessa, così come la doppia rotella, quella verticale principale con tecnologia MagSpeed e quella orizzontale laterale per lo scrolling multidirezionale.

Ciò che la maggior parte degli utenti del modello precedente si aspetta è un miglioramento nella qualità dei materiali, talvolta ritenuti di bassa qualità e non all’altezza della fascia premium del settore in cui si inserisce il prodotto sia per le funzioni che per il prezzo richiesto.

Nessuna data ufficiale, ma il lancio sembra imminente

Nonostante la pubblicazione delle immagini presso l’EUIPO (un chiaro segno che Logitech abbia registrato il brevetto del nuovo design), non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda in merito alla data di lancio, alle specifiche tecniche o al prezzo del prossimo MX Master 4.

Tuttavia, considerando che la MX Master 3S è stata lanciata nella prima metà del 2022, e che ormai i tre anni di ciclo vitale sono passati, è molto probabile che il nuovo modello venga annunciato tra l’estate e l’autunno 2025 con il palcoscenico di IFA di Berlino, che si terrà a settembre, come quello ipotizzato da molti per una presentazione ufficiale. Vi terremo aggiornati.

In copertina, Logitech MX Master 3S