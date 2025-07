LEGO lancia un nuovo set da collezione a tema Nintendo, che promette un tuffo nel gaming degli anni ’90: stiamo parlando del Game Boy LEGO (set #72046), disponibile da oggi in preordine a una cifra interessante. Scopriamolo più da vicino.

È arrivato il Game Boy LEGO! Il regalo perfetto per i fan dei videogiochi Nintendo

Il nuovo set Game Boy LEGO permette di rivivere l’emozione provata con la popolare console portatile di Nintendo, naturalmente con una versione in mattoncini. La replica è praticamente identica all’originale e può rivelarsi un fantastico regalo per i fan dei videogiochi: troviamo tutti i pulsanti (D-Pad, Select, Star, A e B, rotelle per volume e contrasto, tasto di accensione) e persino la possibilità di scegliere se mostrare sul “display” la schermata iniziale Nintendo oppure una schermata di gioco.

Il set LEGO è composto da 421 pezzi, è dotato di supporto e replica quasi in scala 1:1 la console originale (14 x 9 x 3 cm). Naturalmente la console non è realmente funzionante, ma l’aggiunta delle due suddette cartucce offre un plus non da poco: è anche possibile scegliere tra due sequenze tratte da Super Mario Land e da The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Come tanti altri set, anche questo offre non solo le istruzioni passo passo cartacee (e digitali), ma anche il modello 3D accessibile sull’app LEGO Builder.

Il Game Boy LEGO è disponibile al preordine sullo store online ufficiale al prezzo consigliato di 59,99 euro (massimo 3 preordini per account). L’uscita è fissata per il 1° ottobre 2025. Il set si aggiunge agli altri a tema Nintendo proposti finora, che includono ad esempio Mario Kart (72037), Super Mario World: Mario e Yoshi (71438) e il Grande albero Deku 2-in-1 (77092).

Se non vedete l’ora di fare questo tuffo nel gaming anni ’90 non vi resta che seguire il link qui in basso.