In occasione del Mar10 Day, LEGO lancia un nuovo set che i fan dell’iconico personaggio ameranno sicuramente: si tratta del set Mario Kart: Mario e Kart standard, disponibile da oggi in preordine sul sito ufficiale italiano. Scopriamolo più da vicino e vediamo quanto costa.

LEGO festeggia il Mar10 Day con un nuovo set di Mario Kart

Quale miglior giorno del Mar10 Day per annunciare un nuovo set a tema Super Mario da aggiungere alla collezione? Oltre alla promozione dedicata al noto idraulico baffuto, che prevede doppi punti sui set LEGO Super Mario e un omaggio con l’acquisto (fino all’11 marzo 2025), l’azienda danese dà il via ai preordini del set Mario Kart: Mario e Kart standard (#72037).

Il nuovo set costituisce uno stupendo regalo da collezione per adulti e offre un personaggio di Mario costruibile, con testa e braccia snodabili, seduto al volante dell’iconico veicolo di Mario Kart. In più, il tutto può essere posizionato sullo speciale supporto incluso, che permette di esporlo in modo ancora più originale, proprio come se fosse in piena corsa. La costruzione risulta ideale sia per i fan alle prime armi con i LEGO, sia per i più esperti: a disposizione pure l’app LEGO Builder con istruzioni digitali ancora più dettagliate (ruotabili e zoomabili in 3D).

Il nuovo set a tema Super Mario è composto da 1972 pezzi, misura 22 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 19 cm di larghezza. È disponibile in preordine in esclusiva sullo shop online ufficiale di LEGO al prezzo consigliato di 169,99 euro, con consegne entro il 15 maggio 2025. Come accennato, con la prenotazione del nuovo set (così come con l’acquisto di qualsiasi set a tema) è possibile ricevere il doppio dei punti. Purtroppo, il set omaggio Mario Kart: Toad (pit stop) non riguarda invece i preordini.

Se siete interessati, vi lasciamo al link per effettuare il preordine. Come state festeggiando il Mar10 Day di quest’anno?