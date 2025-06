Ebbene sì, avete letto bene, non si tratta dell’ennesimo nuovo modello di PC da gaming ultrapotente firmato Alienware, bensì di una replica da costruire con i LEGO; il noto brand di casa Dell ha infatti deciso di celebrare l’estetica della sua linea Area-51 con un curioso set da collezione che strizza l’occhio agli appassionati di tecnologia, modellismo e mattoncini colorati.

Il kit in questione, chiamato Alienware Area-51 LEGO Set, contiene 318 pezzi e consente di costruire un piccolo PC desktop in scala, con dimensioni finali di appena 55 mm x 132 mm x 130 mm, simili a quelle dei moderni mini PC che stanno tornando prepotentemente in auge nel mondo della produttività compatta.

Alienware Area-51 LEGO Set è il nuovo gadget esclusivo del brand

Il set non è disponibile per la vendita sul sito Dell o nei canali retail tradizionali, per ottenere questo piccolo gioiello infatti gli utenti devono riscattarlo tramite l’ARP Marketplace, una sezione dedicata dell’app Alienware Arena; il prezzo? 9.999 punti fedeltà (ARP), la valuta digitale del programma che si può accumulare attraverso attività social come la partecipazione a eventi della community, accessi giornalieri, tempo di navigazione e missioni su piattaforme come Steam, Discord e Twitch.

Un sistema che premia la fedeltà degli utenti più coinvolti ma che, come spesso accade in queste dinamiche, richiede una certa costanza per ottenere ricompense di alto livello; non è dato sapere infatti quanto tempo serva esattamente per arrivare a quota 9.999 ARP, ma è chiaro che si tratta di un premio pensato per i fan più attivi e affezionati del brand.

Il set LEGO in questione rappresenta una replica stilizzata del desktop Area-51, una delle linee più iconiche del marchio, anche se a detta di alcuni appassionati il design dell’edizione 2025 non è così riconoscibile come quello delle generazioni precedenti; i più nostalgici ricorderanno probabilmente il modello Predator ispirato all’estetica biomeccanica di HR Gifer, o la celebre struttura esagonale a triplo scomparto degli anni 2010, che rendevano immediatamente distinguibile un PC Alienware anche a distanza.

In questo caso, il set è costruito con autentici mattoncini LEGO e presenta una finestra laterale removibile, che consente di apprezzare l’interno (sempre fittizio) del modello; tuttavia, manca completamente qualsiasi tipo di illuminazione RGB, dettaglio che secondo molti utenti avrebbe aggiunto un tocco distintivo in pieno stile gaming.

Alienware sembra voler coltivare l’interesse della community oltre la semplice sfera gaming, non è la prima volta infatti che vediamo comparire gadget o oggetti da collezione nel marketplace ARP, ma il set LEGO in questione rappresenta di gran lunga l’oggetto più ambito e costoso mai proposto; non solo per l’originalità del prodotto, ma anche per il valore simbolico che porta con sé, un tributo in miniatura a un brand che da anni detta legge nel mondo degli amanti dei PC da gaming.

Chi fosse interessato dunque dovrà armarsi di pazienza e attività costante nella community, l’accesso a questo tipo di gadget esclusivi è riservato solo a chi dimostra reale partecipazione, un po’ come accade con altri ecosistemi legati ai premi digitali.