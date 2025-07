Le bici elettriche (o e-bike) sono sempre più diffuse, e l’età media degli utilizzatori si sta abbassando: si tratta di mezzi potenzialmente pericolosi, soprattutto per i più giovani (che hanno meno familiarità con le regole della strada), ma nonostante questo sono di fatto utilizzabili da chiunque come normali biciclette. In Australia hanno pensato di sperimentare una sorta di patentino, simile a quello AM che abbiamo in Italia per i ciclomotori: vediamo di che si tratta.

In partenza una prima sperimentazione per l’uso delle bici elettriche

La patente AM, che ha sostituito nel 2013 il vecchio “patentino” (lanciato nel 2004), abilita alla guida di ciclomotori e veicoli della categoria AM: richiede un’età minima di 14 anni e prevede il superamento di un esame teorico e di uno pratico. Le bici elettriche non possono essere equiparate agli scooter e a mezzi simili, ma visto l’abbassarsi dell’età degli utilizzatori, potrebbe essere necessario intervenire con qualcosa di quantomeno simile.

Ci stanno pensando in Australia, più precisamente nel Nuovo Galles del Sud: si chiama Student Bicycle License Scheme (SBLS) e costituisce un programma ideato proprio per la quota crescente di minori in sella alle e-bike, e per il moltiplicarsi di incidenti dovuti a un utilizzo improprio.

Essendo classificate come normali biciclette, le bici elettriche possono essere utilizzate liberamente da chiunque, anche da coloro che hanno poca (o nessuna) familiarità con le regole della strada. Il nuovo programma pensato in Australia riguarderà i ragazzi in età scolare e proporrà un corso online con un test di verifica delle conoscenze: una volta superato, offrirà una patente digitale per la conduzione di e-bike (e monopattini elettrici).

A quanto pare già diverse scuole tra Sutherland e Newcastle risultano interessate a partecipare al progetto. Per il momento ci si concentrerà sulla formazione, senza che siano previste multe per chi non sarà in possesso della licenza in questione. Gli istituti potranno decidere come implementare la cosa: se rendere questo “patentino” obbligatorio per chi vuole recarsi a scuola con la bici elettrica, o sfruttare gli spazi per prove pratiche e insegnamenti delle norme stradali.

Secondo voi si tratta di una buona idea, da implementare anche in Europa e in Italia in futuro?