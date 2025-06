Se state cercando una bicicletta elettrica a pedalata assistita, ma non volete spendere troppo, potreste essere incuriositi dal marchio HillMiles: i giorni scorsi abbiamo parlato della HillMiles MileCity 1, mentre questa volta ci concentriamo sulla HillMiles MileTrail 1, una bici dalle “forme” più sportive e dall’aspetto in stile mountain bike, ma sempre proposta a un prezzo molto competitivo.

Come per la sorella più votata alla città, si tratta infatti di un modello che punta sul rapporto qualità-prezzo: è infatti difficile trovare un’alternativa così completa su questa fascia di prezzo, con queste caratteristiche e che ovviamente risulti al 100% legale in Italia.

L’abbiamo provata per qualche settimana e ora siamo pronti a dirvi com’è andata: scopritelo nella nostra recensione della HillMiles MileTrail 1.

Design, qualità costruttiva e montaggio

Come vi abbiamo già fatto notare nella recensione della MileCity 1, il marchio HillMiles ha qualcosa di familiare: anche se non sono emerse informazioni ufficiali al riguardo, il brand potrebbe avere a che fare con Engwe, noto e affidabile marchio cinese che abbiamo conosciuto molto bene attraverso le nostre recensioni. Materiali, finiture, libretto di istruzioni e non solo ricordano molto da vicino i modelli Engwe, e non è affatto una cosa negativa.

In ogni caso, concentriamoci sulla HillMiles MileTrail 1: parliamo di una bici elettrica economica, ma con una buona qualità costruttiva (quasi sorprendente, a dire il vero). La bici condivide diversi tratti con la sorella MileCity e risulta ben rifinita, con un telaio in alluminio (a scelta nelle colorazioni Blu, quella in prova, e Grigio) nel quale “spicca” la batteria (nera, così come gli accessori che vedremo tra poco): quest’ultima è integrata nel telaio e può essere facilmente rimossa utilizzando le chiavi in dotazione (ce ne sono due in confezione), così da poterla ricaricare con maggiore comodità.

Le dimensioni della bici non sono affatto esagerate: le ruote sono da 26 pollici, e rispetto al modello “da città” citato più su offrono pneumatici tassellati. La manovrabilità ne guadagna sicuramente rispetto ai modelli con ruote più grandi, e nonostante si tratti di un modello elettrico la MileTrail 1 non risulta goffa o complicata da manovrare, nemmeno negli spazi “stretti” della città.

Qualche parola vale la pena spenderla sul montaggio: rispetto ad altri modelli, la MileTrail 1 richiede qualche passaggio in più prima di poter essere utilizzata. L’imballaggio ha un peso totale di poco più di 35 kg e richiede un po’ di operazioni che potrebbero in apparenza scoraggiare i meno “esperti”. Vanno montati manubrio, ruota anteriore, freno anteriore, sella, reggisella, pedali e ovviamente i vari accessori (luce LED, catarifrangente posteriore, campanello, parafanghi e così via).

Le istruzioni cartacee fornite non sono purtroppo di grandissimo aiuto, e si limitano a pochi passaggi non perfettamente illustrati: si può fare di meglio. Se la “manualità” non è proprio il vostro forte, forse è meglio rivolgersi a un esperto, onde evitare di fare errori che potrebbero costare cari. In ogni caso serve prendersi del tempo: non è un montaggio che si conclude in una manciata di minuti.

Componenti e accessori

La HillMiles MileTrail 1 mette a disposizione tutto quello che serve per l’uso di tutti i giorni, e anche qualcosa in più. Propone un cambio Shimano a 7 rapporti, dall’aspetto non troppo “elegante” ma comunque ben funzionante e di semplice utilizzo, una forcella anteriore ammortizzata, freni a disco idraulici (che contribuiscono a ridurre lo spazio di frenata e offrono un’erogazione lineare della forza frenante), pneumatici da 26 e 1,95 pollici, sellino e manubrio regolabili e cavalletto laterale.

In più rispetto alla MileCity, questa MileTrail offre un sensore di coppia, per un’erogazione più fluida, precisa ed efficiente dell’assistenza del motore elettrico. Lo schermo è piuttosto basico, ma semplice da utilizzare: permette di regolare i livelli di assistenza (e non solo la velocità massima, come sulla “sorella”) da 1 a 5, ma anche di accendere e spegnere la luce LED anteriore (basta tenere premuto il pulsante superiore) e azionare l’assistenza per gli spostamenti a mano (tenendo premuto il tasto inferiore).

Sulla parte destra del manubrio, vicino al pulsante per il cambio del rapporto, c’è una levetta in stile acceleratore: in realtà non permette di accelerare come su un monopattino elettrico, ma fornisce una piccola spinta iniziale per la partenza (rigorosamente) da fermi. Inclusi nella confezione troviamo poi due parafanghi (uno anteriore, più piccolo e uno posteriore, regolabile), catarifrangenti anteriore e posteriore e il campanello, che non fa mai male.

Il motore offre 250 W di potenza nominale ed è affiancato da una batteria da 36 V e 13 Ah, che secondo il produttore può fornire assistenza fino a un massimo di 120 km. In seguito alle nostre prove ci sembra un chilometraggio un po’ complicato da raggiungere, ma l’autonomia risulta comunque buona, soprattutto se non esageriamo con il livello di assistenza e con le salite. La ricarica della batteria richiede dalle 5 alle 7 ore, quindi anche restando a secco risulta più che sufficiente una notte di ricarica per ripartire al massimo il giorno successivo.

Si può usare anche con batteria scarica o rimossa? Il peso non esagerato dice di sì, ma i soli 7 rapporti totali del (comunque ben funzionante) cambio Shimano garantiscono meno “flessibilità” in tal senso rispetto a una normale mountain bike. Insomma, si può fare, ma se non volete sudare un po’ è sempre meglio dare un’occhiata all’autonomia residua (soprattutto su tratti collinari). Discorso simile per la velocità massima (25 km/h con modalità assistita, come per legge): il rapporto più lungo non è così tanto lungo, ma risulta comunque adeguato per un utilizzo normale.

Come va: l’esperienza d’uso della MileTrail 1

Non sarà una bici da escursionismo “professionale”, ma la HillMiles MileTrail 1 se la cava perfettamente durante l’uso di tutti i giorni, sia in città sia nei piccoli “fuoristrada”: le ruote da 26 e 1,95 pollici gli conferiscono una buona agilità (il peso totale della bici è di 27,88 kg, batteria compresa), ma se siete particolarmente alti (oltre i 185 cm) potreste trovare la bici un po’ “sottodimensionata”. Il produttore raccomanda in effetti un’altezza tra i 165 e i 185 cm, con un peso limite di 120 kg. Sia il sellino sia il manubrio sono comunque regolabili, il secondo anche nell’inclinazione (così da poter ottenere la postura ideale e non affaticare i polsi o la schiena).

Il motore da 250 W è montato nel mozzo posteriore e offre una buona spinta, decisa e senza tentennamenti. I livelli di assistenza tra cui scegliere sono cinque: già al primo offre una pedalata senza fatica nei tratti pianeggianti o di leggera salita, ma si può aumentare a piacimento il livello in base al dislivello e alle preferenze. Naturalmente più si sale più l’autonomia cala in fretta. Il sensore di coppia permette di avere a che fare con una spinta non troppo brusca: come previsto dalla legge, richiede sempre la pedalata per entrare in funzione. Questo tipo di sensore è l’ideale se preferite una sensazione di pedalata simile a quella di una normale bici, anche nei terreni più sconnessi: il motore si attiva in modo fluido e proporzionale alla pedalata, senza sbalzi improvvisi.

La batteria si sgancia con la chiave, ideale come deterrente per eventuali tentativi di furto e per lo spostamento: volendo si può tranquillamente lasciare la bici in garage e sganciare la batteria per la ricarica in casa; bisogna solo fare un po’ di attenzione a evitare di graffiare la verniciatura del telaio durante la rimozione.

Una considerazione sugli accessori: buoni la luce LED e il campanello (senza particolari eccellenze), un po’ “plasticosi” i due parafanghi, che tendono a flettersi un po’ troppo e a colpire il telaio (nel caso di quello anteriore) con strade non particolarmente lisce (all’ordine del giorno). Il montaggio degli accessori è abbastanza intuitivo.

Conclusioni e prezzo

Qual è dunque il nostro giudizio su questa HillMiles MileTrail 1? Il voto finale non può che essere positivo, anche e soprattutto considerando il prezzo di vendita. Attualmente potete acquistare la bici elettrica in offerta su GeekMall a 689 euro (a scelta tra le colorazioni Blu e Grigio), con un risparmio di 240 euro rispetto al prezzo di listino consigliato (999 euro) e di ulteriori 70 euro grazie al coupon TUTTOMT1: la spedizione è gratuita in tutta Italia e avviene da un magazzino all’interno dell’Unione Europea. Il sito offre varie possibilità di pagamento (PayPal, anche con tre rate senza interessi, Google Pay ed Apple Pay inclusi), la possibilità di reso entro 14 giorni, un servizio clienti tramite e-mail e ovviamente 24 mesi di garanzia.

Questa MileTrail 1 può rivelarsi la scelta giusta per chi vuole una bici elettrica con pedalata assistita per gli spostamenti di tutti i giorni, e anche qualcosa in più: che si tratti di percorsi urbani (magari per recarsi in ufficio), piste ciclabili, sterrati (senza esagerare) o quant’altro, questa bici può fare praticamente qualsiasi cosa faccia una normale mountain bike, con l’evidente vantaggio del motore elettrico. Il tutto con un prezzo di vendita contenuto.

Allo stato attuale non è molta la differenza di prezzo rispetto alla MileCity 1: la cifra superiore è giustificata dalla presenza del sensore di coppia (che come abbiamo visto cambia molto l’esperienza di utilizzo) e di freni a disco idraulici, quindi fate le vostre valutazioni su quale modello può fare al caso vostro.

Pro: prezzo contenuto



c'è il sensore di coppia



buona qualità generale Contro: occhio se siete persone un po' alte



montaggio non semplicissimo (soprattutto con le istruzioni fornite)