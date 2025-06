Oggi parliamo di una bicicletta elettrica a pedalata assistita che ha davvero dell’incredibile: si chiama HillMiles MileCity 1 e potete acquistarla direttamente su Amazon a un prezzo che definire competitivo è riduttivo. Difficile, se non impossibile, trovare un’alternativa altrettanto economica che sia al contempo perfettamente conforme alle normative italiane e riesca a garantire una buona qualità costruttiva, un livello di sicurezza adeguato e tutto ciò che serve per muoversi con agilità in città. Scopriamola insieme nella nostra recensione completa.

Video recensione HillMiles MileCity 1

Design e qualità costruttiva: ci sembra familiare

Appena vista per la prima volta, la HillMiles MileCity 1 ci ha dato subito una sensazione familiare. E il motivo è piuttosto chiaro: anche se online non si trovano informazioni ufficiali convincenti, tutto lascia pensare che HillMiles sia un sub-brand di Engwe, oppure che la bici esca dalle stesse linee produttive. I materiali, le finiture, il libretto di istruzioni e persino la pagina brandizzata su Amazon sono praticamente identici a quelli dei modelli Engwe più noti. Questo ci ha fatto pensare che si tratti di un “parente stretto” del celebre marchio cinese, e la cosa non può che far piacere.

La qualità costruttiva, infatti, è sorprendentemente buona: la MileCity 1 è ben rifinita, curata nei dettagli e proposta in due varianti di colore per il telaio in alluminio — una grigia e una verde, quest’ultima protagonista della nostra prova. In entrambi i casi spiccano la batteria integrata nel telaio e il passaggio cavi completamente nascosto, una chicca tecnica che non si dà affatto per scontata in questa fascia di prezzo.

Le dimensioni sono piuttosto compatte, con ruote da 26 pollici e una geometria pensata per la comodità urbana: la seduta è ravvicinata al manubrio, che presenta un generoso rise (curvatura verso l’alto), perfetto per mantenere una posizione eretta e rilassata durante la guida. Esteticamente colpisce anche il contrasto tra il telaio colorato e gli accessori completamente neri, dai cerchi al portapacchi, dai parafanghi alla sella, fino al manubrio e al suo attacco. Nel complesso, la HillMiles MileCity 1 si presenta davvero bene, con un look moderno e curato.

Primo montaggio

Una nota che dobbiamo necessariamente farvi riguarda il montaggio iniziale della HillMiles MileCity 1. A differenza di altre bici elettriche che abbiamo provato negli ultimi tempi, questa arriva a casa piuttosto smontata. Per completare l’assemblaggio sarà infatti necessario installare manualmente diversi componenti: il portapacchi, i due parafanghi, il reggisella, la sella, la ruota anteriore, il manubrio e persino il freno anteriore.

Serve dunque un minimo di manualità, ma niente panico: sulla pagina brandizzata di Amazon è disponibile un video dettagliato che mostra, passo dopo passo, come effettuare correttamente il montaggio per ottenere un risultato sicuro e stabile. Se però non vi sentite completamente a vostro agio con questo tipo di operazioni, il nostro consiglio è di rivolgervi a un professionista del settore, così da evitare errori e partire subito con il piede giusto.

Componenti: buon livello ma manca un sensore di coppia

La dotazione della HillMiles MileCity 1 è chiaramente frutto di qualche compromesso, ma nel complesso offre tutto quello che serve per spostarsi in città senza particolari rinunce. A bordo troviamo un cambio Shimano Tourney a 7 rapporti, una scelta classica ma affidabile, abbinato a freni a disco meccanici con dischi da 160 mm. Non manca nemmeno una forcella anteriore ammortizzata che però non consente né il bloccaggio né la regolazione del precarico.

La parte posteriore del telaio non è ammortizzata, ma la sella integra due piccole molle che aiutano ad assorbire le asperità dell’asfalto urbano, offrendo una guida comunque confortevole. Tra gli accessori inclusi troviamo un portapacchi posteriore omologato per 25 kg, i due parafanghi anteriore e posteriore, un faretto anteriore controllabile dal manubrio, un catarifrangente posteriore e anche un cavalletto laterale, che si rivela sempre comodo nell’uso quotidiano.

Proprio sul manubrio è presente anche una piccola console che permette di gestire i livelli di assistenza, accendere la bici e attivare la modalità walk, utile per accompagnare la bici a piedi. C’è anche un campanello integrato, semplice ma efficace.

Passando al comparto elettrico, la MileCity 1 monta una batteria da 480 Wh ben integrata nel telaio e un motore da 250 W di potenza nominale, posizionato nel mozzo posteriore. Il grande assente, però, è il sensore di coppia: l’erogazione dell’assistenza si basa esclusivamente su un sensore di pedalata, una scelta che comporta alcune conseguenze sul feeling di guida, ma di questo parleremo tra poco.

Esperienza d’uso: tutto bene, o quasi

La HillMiles MileCity 1 è una bici piuttosto comoda, pensata per un utilizzo cittadino rilassato e sicuro. La compattezza del telaio, però, ha un rovescio della medaglia: consigliamo l’uso a persone con un’altezza inferiore a 1,80 m, perché oltre questa soglia la posizione in sella può risultare troppo raccolta e poco ergonomica. Per tutti gli altri, invece, l’esperienza è piacevole e appagante, anche grazie a componenti di buona qualità: il cambio è affidabile, i freni garantiscono una frenata efficace, e la sella è morbida e ben ammortizzata.

La posizione di guida è molto eretta, complice un manubrio alto con rise marcato, che trasmette un senso di stabilità e controllo sin dai primi metri. Il motore, montato nel mozzo posteriore, ha una spinta decisa, ma la sua gestione è un po’ particolare: in assenza di un sensore di coppia, l’erogazione risulta abbastanza brusca. I livelli di assistenza, infatti, non regolano la potenza del motore, bensì la velocità massima fino a cui questa viene erogata: si parte da 10 km/h per il primo livello, poi 15, 20 e infine 25 km/h, che rappresenta il limite imposto dalla normativa.

In pratica, ciò significa che il motore eroga sempre tutta la coppia disponibile finché non si raggiunge la soglia impostata, e a voi non resta che girare i pedali, anche senza fare sforzo. Basta letteralmente ruotare le gambe per attivare l’assistenza. Questo rende la pedalata poco naturale per chi è abituato a e-bike più sofisticate, ma può rivelarsi un vantaggio per chi cerca un mezzo che si comporti quasi come uno scooter elettrico a pedali, portandovi da A a B senza la minima fatica. Tutto dipende da cosa cercate in una bici elettrica: se volete un’esperienza sportiva e reattiva, potrebbe non fare per voi; ma se puntate alla praticità vi darà delle soddisfazioni.

Conclusioni e prezzo

Il nostro giudizio complessivo sulla HillMiles MileCity 1 non può che essere positivo, soprattutto se rapportato al prezzo. È infatti praticamente impossibile trovare sul mercato una bici elettrica a pedalata assistita così completa a 649€, per di più acquistabile su Amazon. E questo dettaglio non è da sottovalutare: significa spedizione rapida, gratuita per i clienti Prime, e la possibilità di effettuare un reso in modo semplice e diretto, in caso qualcosa non vi convinca.

Insomma, potrebbe essere davvero la scelta giusta per chi cerca un mezzo pratico e funzionale per gli spostamenti urbani, con un occhio al portafoglio ma senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza. Se però desiderate qualcosa di un po’ più evoluto, sempre restando in casa HillMiles, vi segnaliamo anche la Trail 1: una bici dall’estetica più sportiva, con pneumatici tassellati e un’impostazione più vicina al mondo delle mountain bike. A differenza della MileCity 1, la Trail 1 è dotata di sensore di coppia, che rende la pedalata molto più fluida e naturale. Costa circa 100€ in più, ma se cercate un’esperienza di guida più raffinata, potrebbe valerne la pena.

Pro: Ottimo prezzo;



Componenti di buona qualità;



Buona autonomia; Contro: Manca sensore di coppia;



Le dimensioni sono compatte, non adatta per persone alte