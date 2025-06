DAZN ha deciso di non rinnovare l’accordo con il servizio gratuito satellitare di tivùsat. A partire dal prossimo 16 luglio 2025, i canali DAZN 1 e DAZN 2 non saranno più visibili tramite la piattaforma: si tratta di una notizia che non arriva del tutto inaspettata, ma che segna comunque la fine di un’opzione alternativa molto apprezzata da tutti gli abbonati che preferivano guardare gli eventi sportivi via satellite.

La collaborazione tra DAZN e tivùsat, rinnovata lo scorso anno per tutta la stagione 2024/2025, ha permesso fino ad oggi di accedere ai due canali (conosciuti inizialmente come Zona DAZN e Zona DAZN 2) direttamente ai canali 214 e 215 del decoder satellitare. Questa possibilità era riservata a tutti gli abbonati al piano Standard o Plus di DAZN, con un sovrapprezzo di 5 euro al mese ed esclusivamente tramite l’uso di un decoder o CAM certificati tivùsat.

A ridosso della fine della stagione, DAZN ha deciso di non rinnovare l’accordo con il servizio satellitare: a partire dal 15 giugno 2025 non verranno più abbonati i 5 euro mensili extra dell’abbonamento: il solo canale DAZN 1 resterà però visibile ancora per un mese, fino alla mezzanotte del 15 luglio 2025, quando i due servizi si separeranno definitivamente.

I comunicati di DAZN e Tivùsat

La comunicazione è arrivata nelle scorse ore direttamente sul sito ufficiale di tivùsat, in cui è stato inserito un breve comunicato che spiega agli utenti che la cessione dell’accordo è avvenuta esclusivamente per una scelta di DAZN:

A partire dal 16 Luglio 2025, i canali DAZN 1 e DAZN 2, per scelta dell’editore DAZN, non saranno più disponibili su tivùsat. Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente all’assistenza di DAZN.

Contestualmente, il sito ufficiale di DAZN si è aggiornato con un’informativa che avvisa tutti gli abbonati dell’interruzione del servizio a partire dal prossimo 16 luglio. La piattaforma di streaming ha comunque rassicurato gli utenti, spiegando che potranno tranquillamente continuare a guardare tutti gli eventi sportivi tramite app e sito ufficiale, senza alcun cambiamento per quanto riguarda il proprio abbonamento Standard o Plus.

Durante l’estate, ci sarà comunque parecchio da seguire: tra Mondiale per Club FIFA 2025 (con HDR e Dolby 5.1), Volleyball Nations League, i playoff di basket e i playout di serie B, l’offerta rimane comunque ampia anche senza l’appoggio dei canali satellitari di tivùsat. Nessun cambiamento, almeno per ora, per gli abbonati con l’opzione “DAZN su Sky”, che potranno continuare ad accedere ai canali satellitari DAZN 1 e DAZN 2 utilizzando il decoder Sky anche dopo il 15 luglio 2025.