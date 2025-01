L’ottima offerta proposta da DAZN a partire da lunedì 20 gennaio, che doveva essere disponibile per tutta la settimana, ovvero fino a domenica 26, è stata invece ritirata ieri. “Tutte le partite di campionato in esclusiva a 9,99 euro al mese per 7 mesi, anziché 44,99 euro. Risparmi oltre 240 euro, solo fino alle 15:00 del 22 gennaio” si legge oggi accedendo al link all’offerta (e nello screenshot nell’immagine di copertina).

Perché DAZN ha ritirato la sua offerta per vedere la Serie A a 9,99 euro per sette mesi?

Non c’è al momento una spiegazione ufficiale, ma quella più plausibile è legata al fatto che l’offerta, secondo quanto ricostruito dal Post, era inizialmente riservata a una cerchia ristretta di utenti, ovvero coloro i quali si erano registrati per vedere Juventus-Milan dello scorso 18 gennaio, una delle cinque partite trasmesse in chiaro da DAZN, cioè visibili gratuitamente.

Tale offerta, che permetteva di abbonarsi a DAZN Standard a 9,99 euro al mese anziché 44,99 euro, per sette mesi, era stata proposta a questi ultimi tramite email ma, probabilmente per un errore, il link utile per approfittarne funzionava invece per tutti. Troppo conveniente permettere a chiunque non fosse abbonato al servizio di pagare così poco il piano di DAZN che, fra le altre cose, permette di vedere tutte le partite di ogni giornata della Serie A fino alla fine del campionato di calcio? Probabile.

Come anticipato, DAZN non ha confermato né smentito questa ipotesi, che potrebbe essere tuttavia una scorciatoia per convincere nuovi clienti, cioè legata ai presunti cali di abbonati dovuti anche ai ripetuti aumenti di prezzo degli abbonamenti, rincarati l’ultima volta lo scorso luglio. Non ci sono dati sul numero di clienti della piattaforma, ma alcune analisi basate sulle rivelazioni di Auditel delle prime partite di Serie A della stagione in corso presentavano un quadro decisamente negativo, con 1,6 milioni di telespettatori in meno rispetto alla stagione precedente, che diventavano 2,8 milioni a paragone di due anni prima.

Intanto, l’offerta in questione non è più disponibile dal primo pomeriggio di ieri, dalle ore 15:00 del 22 gennaio, offerta che inizialmente DAZN aveva reso disponibile per tutta la settimana, cioè fino a domenica 26 gennaio, come si evince da questo screenshot risalente a due giorni fa.

