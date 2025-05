Le cuffie true wireless (TWS) sono sempre più diffuse e apprezzate. A confermare questa tendenza è l’ultima ricerca di Canalys (ora parte di Omdia) che ha fotografato l’andamento del settore nel primo trimestre del 2025. I dati sono impressionanti, confermando una forte vivacità del mercato che ha portato a una significativa ripresa delle vendite, con il tasso di crescita più alto dal 2021. Sono stati venduti più di 78 milioni di dispositivi con una crescita del 18% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Cosa ci dicono i dati sulle vendite delle cuffie true wireless

È interessante analizzare l’andamento del mercato delle cuffie true wireless sia per comprendere le strategie dei principali produttori, sia per individuare quelle che sono le preferenze degli utenti, anche perché l’innovazione tecnologica di questi dispositivi è per molti aspetti limitata o, meglio, non ci sono grandi differenze né importanti novità riguardo al design e alla tecnologia audio di questa tipologia di auricolari.

Il successo dei vari produttori, invece, sembra dipendere dalla capacità di offrire innovazioni software (molte delle quali rese possibili dall’intelligenza artificiale), come la traduzione in tempo reale, la cancellazione del rumore e il monitoraggio del fitness e dei parametri di salute. Da questo punto di vista un ruolo molto importante viene svolto dall’ ecosistema che i produttori offrono ai propri clienti, sfruttabile anche tramite le cuffie true wireless. Da qui si spiega il successo di Apple che consolida il suo primato con 18,2 milioni di spedizioni nel primo trimestre dell’anno. Seguono Xiaomi (9 milioni), Samsung (5,6 milioni), Huawei (4,7 milioni), boAt (3,9 milioni) e gli altri produttori messi insieme che raggiungono quota 36,9 milioni di unità.

Apple non è solo il produttore con il maggior numero di vendite, ma anche quello con la quota di mercato più rilevante (23,3%). Questa è infatti più del doppio rispetto a quella di Xiaomi, il brand immediatamente dietro che raggiunge una quota di mercato dell’11,5%. Samsung è ancora più dietro con il 7,1%. Un altro aspetto interessante di questi dati è che le crescite maggiori le hanno registrate i produttori cinesi come Xiaomi e Huawei, così come l’indiana boAt che rispetto all’anno scorso ha aumentato le vendite del 31%.

Un altro dato interessante che emerge dall’analisi della ricerca di Canalys, come illustrato da Cynthia Chen, Research Manager dell’azienda, è legato al tipo di cuffie true wireless che vanno per la maggiore. I dispositivi emergenti, infatti, sono i cosiddetti Open Wireless Stereo (OWS), che si distinguono dagli altri per il loro design open-ear che consente una maggiore consapevolezza ambientale durante l’uso, rendendoli ideali per le attività sportive, specialmente quelle all’aperto. A differenza dei tradizionali auricolari TWS che si inseriscono direttamente nel condotto uditivo, gli OWS si posizionano all’esterno dell’orecchio, spesso utilizzando tecnologie come quella della conduzione ossea.

Il trend cui stiamo assistendo vede i modelli OWS sviluppati con design che prevedono la presenza di ganci e clip per assicurare una maggiore stabilità durante l’utilizzo. Inoltre, proprio per differenziarsi dalla concorrenza, i produttori stanno investendo sui materiali innovativi, la qualità delle finiture o degli inserti, così da proporre modelli più iconici e in grado di incontrare il gusto di un pubblico più giovane. I nuovi auricolari Motorola Buds Loop, disponibili anche in una variante con cristalli Swarovski, sono solo uno degli esempi di questo trend.