Intel ha avviato un piano di ristrutturazione globale, in virtù del quale ha provveduto ad effettuare tagli di posti di lavoro (ingegneri, manager e tecnici) e a chiudere divisioni software e, a quanto pare, ciò riguarda pure il progetto Clear Linux OS.

Si tratta di una distribuzione Linux ad alte prestazioni progettata per sistemi x86-64 e, stando a quanto è stato reso noto da Intel, l’azienda ha deciso che tale sistema operativo verrà abbandonato, mettendo così fine a dieci anni di lavori e di sforzi dedicati a questo ambizioso progetto.

Intel decide di chiudere il progetto Clear Linux OS

Con un post sul forum ufficiale il team di Intel ha reso noto che, dopo anni di innovazione e collaborazione con la community, l’azienda è giunta alla decisione di terminare il supporto per Clear Linux OS.

Ciò significa che il team di sviluppatori non fornirà più patch di sicurezza, aggiornamenti o manutenzione per Clear Linux OS e il relativo repository su GitHub verrà archiviato in modalità di sola lettura.

Intel invita tutti quelli che usano Clear Linux OS a pianificare la migrazione verso un’altra distribuzione Linux con supporto attivo il prima possibile, in modo da poter fare affidamento su livelli di sicurezza e stabilità costanti.

L’azienda ci tiene a ribadire che continuerà ad investire nell’ecosistema Linux, supportando e contribuendo attivamente a vari progetti open source e alle distribuzioni Linux per abilitare e ottimizzare il suo hardware.

Il colosso statunitense conclude il suo post con un sentito ringraziamento a tutti gli sviluppatori, gli utenti e i collaboratori che in questi ultimi 10 anni hanno contribuito a plasmare Clear Linux OS con i loro feedback.