TikTok continua a investire su strumenti creativi per stimolare l’espressività dei propri utenti e la fa anche oggi con il lancio ufficiale di AI Alive, una nuova funzionalità pensata per trasformare semplici immagini statiche in video dinamici e immersivi, esclusivamente all’interno delle Storie di TikTok. Un’evoluzione importante per la piattaforma, che punta a ridefinire il concetto stesso di storytelling visivo attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Le foto diventano immagini animate con AI Alive di TikTok

Chiunque abbia familiarità con TikTok sa quanto la piattaforma sia votata alla creatività visiva, ma con AI Alive si fa un passo ulteriore: le immagini, solitamente ferme e silenziose, diventano veri e propri mini video cinematografici, arricchiti da effetti atmosferici, movimenti fluidi e sonorizzazioni ambientali.

Basta pensare a uno scenario semplice, ad esempio il classico tramonto sulla spiaggia, per capire il potenziale della nuova funzione; con un solo tap AI Alive anima il cielo, muove lentamente le nuvole, aggiunge il suono delle onde e trasforma una semplice foto in una scena vibrante e immersiva, che restituisce l’emozione del momento in modo totalmente nuovo.

Ma non si tratta solo di paesaggi, l’intelligenza artificiale può animare espressioni facciali, gesti e persino interazioni sottili in selfie di gruppo o ritratti individuali, restituendo autenticità e vivacità anche agli scatti più ordinari.

L’accesso alla funzione è semplice e immediato come da tradizione per TikTok, ecco i passaggi fondamentali:

aprire la Story camera toccando il simbolo “+” blu, disponibile in alto nella schermata Posta in arrivo o nel Profilo

selezionare una foto dal proprio Album Storie

una volta entrati nell’editor comparirà l’icona AI Alive nella barra degli strumenti a destra

dopo l’elaborazione automatica si potrà procedere con la pubblicazione della Storia, che sarà visibile sia nei feed Per te e Seguiti, sia sul proprio profilo.

Il processo non richiede particolari competenze di editing o video making, tutto avviene in modo automatico e guidato, permettendo anche ai creator meno esperti di sperimentare nuove forme narrative con pochi tocchi.

Trattandosi di una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale e potenzialmente capace di generare contenuti realistici, TikTok ha scelto di adottare rigide misure di controllo e moderazione; ogni fase della creazione è infatti soggetta a verifiche multiple che riguardano l’immagine caricata dall’utente, l’eventuale prompt testuale utilizzato per guidare la generazione IA, e il video animato risultante.

Un controllo finale viene inoltre effettuato nel momento in cui l’utente cerca di pubblicare la Storia, in più, per garantire la massima trasparenza nei confronti del pubblico, ogni contenuto generato con AI Alive sarà etichettato come “generato da AI” e includerà metadati C2PA (una tecnologia che consente di identificare l’origine artificiale del contenuto anche nel caso venga salvato e condiviso al di fuori della piattaforma).

TikTok AI Alive non è solo una nuova funzione creativa, ma rappresenta una tappa significativa nell’evoluzione del linguaggio visivo digitale; le foto si trasformano dunque in storie vive, capaci di coinvolgere e raccontare molto di più di quanto potrebbe fare un semplice scatto.

Un’innovazione che conferma ancora una volta quanto TikTok stia spingendo verso un’integrazione sempre più stretta tra creatività e intelligenza artificiale, con l’obbiettivo di democratizzare l’accesso agli strumenti narrativi e offrire nuove modalità di espressione a oltre un miliardo di utenti nel mondo.