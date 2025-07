Dell annuncia l’arrivo in Italia di due nuovi monitor da gaming della gamma Alienware: si tratta di Alienware 27 280Hz QD-OLED (AW2725D) e di Alienware 25 320Hz (AW2525HM), prodotti con generose frequenze di aggiornamento e progettati per i gamer che non vogliono spendere troppo (in rapporto alle specifiche). Scopriamoli insieme.

I monitor Alienware 27 280Hz QD-OLED e Alienware 25 320Hz arrivano in Italia

Alienware 27 280Hz QD-OLED e 25 320Hz sono arrivati in Italia e risultano disponibili all’acquisto: sono entrambi progettati per i giocatori che prestano attenzione al budget e che desiderano un’esperienza di gioco QD-OLED di alta qualità o un monitor pronto per affrontare le competizioni. Tutti e due i modelli riflettono il nuovo linguaggio di design AW30 di Alienware, ispirato a fenomeni extraterrestri, e possono contare su tre anni di garanzia (inclusa la copertura contro il burn-in per il modello OLED).

Il modello da 27 pollici, AW2725D, propone un pannello a risoluzione QHD abbinata alla tecnologia QD-OLED e alla certificazione VESA DisplayHDR True Black 400: risulta l’ideale per qualsiasi tipologia di gioco e offre una frequenza di aggiornamento fino a 280 Hz e un tempo di risposta da grigio a grigio di 0,03 ms. È compatibile con NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro e VESA AdaptiveSync.

Specifiche chiave di Alienware 27 280Hz QD-OLED: schermo 16:9 antiriflesso da 26,7 pollici QD-OLED a risoluzione 2560 x 1440 con refresh rate fino a 280 Hz

angolo di visione: 178° (verticale e orizzontale)

luminosità: 250 cd/m² (tipica), 1000 cd/m² (picco HDR)

HDR: VESA DisplayHDR True Black 400

tempo di risposta: 0,03 ms

DCI-P3 99.3%, 1,07 miliardi di colori

porte: 1 DisplayPort 1.4 (supporta QHD 2560 x 1440, 280 Hz, HDR, DSC, VRR); 2 HDMI 2.1 (supporta QHD 2560 x 1440, 280 Hz, 10 bit, HDR, VRR, FRL), 1 USB 5Gbps Type-B upstream; 1 USB 5Gbps Type-A downstream; 1 USB-C 5Gbps downstream con ricarica da 15 W

dimensioni: con base: 516,41/406,41 x 609,51 x 206 mm (A x L x P) senza base: 355,58 x 609, 51 x 69,48 mm (A x L x P)



Previous Next Fullscreen

Alienware 25 320Hz (AW2525HM) si piazza su una fascia meno costosa del mercato e offre un pannello IPS a risoluzione Full-HD con una frequenza di aggiornamento fino a 320 Hz. Il tempo di risposta è tra 0,5 e 1 ms (da grigio a grigio) e riduce al minimo l’effetto ghosting, risultando l’ideale per titoli frenetici e competitivi (come i giochi FPS).

Il nuovo monitor è stato progettato per gli spazi ridotti ed è completo di supporto per le cuffie. Non manca la compatibilità con NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium e VESA AdaptiveSync.

Specifiche chiave di Alienware 25 320Hz: schermo 16:9 da 24,5 pollici IPS a risoluzione 1920 x 1080 con refresh rate fino a 320 Hz

angolo di visione: 178° (verticale e orizzontale)

luminosità: 400 cd/m² (tipica)

tempo di risposta: 0,5 ms (minimo), 1 ms (tipico)

sRGB 99% (CIE 1931), 16,7 milioni di colori

porte: 2 HDMI (HDCP 1.4 & 2.3) – FHD 1920×1080, 255 Hz, HDR, VRR (HDMI 2.1); 1 DisplayPort 1.4 – FHD 1920×1080, 320 Hz, 1 USB 5Gbps Type-B upstream; 2 USB 5Gbps Type-A downstream

dimensioni: con base: 500,73/390,73 x 555,59 x 206 mm (A x L x P) senza base: 329,50 x 555,59 x 68,89 mm (A x L x P)



Previous Next Fullscreen

Prezzi

I monitor Alienware 27 280Hz QD-OLED e 25 320Hz sono disponibili all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di rispettivamente 614,80 euro e 256,20 euro (10% di sconto con Dell Advantage). Si possono trovare sul sito ufficiale o presso i rivenditori autorizzati.