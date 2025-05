Torniamo a occuparci di monitor da gaming per la prova del KTC H27T7, un display rivolto alla fascia medio-bassa del mercato consumer che ha stuzzicato il nostro interesse per via di un ottimo rapporto prestazioni/prezzo abbinato un design abbastanza curato e una qualità che solitamente non ritroviamo sui prodotti più economici.

KTC, meglio nota come Key To Combat, è un’azienda asiatica attiva nel panorama dei display da ormai quasi 30 anni; forse non è il nome più conosciuto tra i produttori di monitor da gaming, tuttavia bisogna ricordare che nelle scorse due decadi ha operato come OEM per brand prestigiosi come NEC, Samsung e ViewSonic.

Insomma in casa KTC l’esperienza non manca, motivo che negli ultimi anni ha visto il produttore farsi strada anche sui mercati internazionali e in particolare in Europa, non solo per monitor da gaming ma anche per l’ufficio. Dietro questa diffusione dei monitor KTC c’è una politica aziendale che mira a offrire il miglior rapporto possibile tra prestazioni, qualità e costi, caratteristica praticamente irrinunciabile per tutti quei brand che vogliono competere nella fascia più economica del settore consumer.

In quest’ottica è concepito il protagonista della nostra recensione, il KTC H27T7, un display ottimizzato per il gaming ad alto refresh-rate che però non rinuncia alla versatilità e alla qualità, il tutto possiamo dire a un prezzo quasi imbattibile.

Recensione KTC H27T7: caratteristiche e funzionalità di rilievo

Come anticipato sopra, nell’ultimo periodo KTC ha visto crescere la propria quota di mercato anche in Europa, motivo che spiega se vogliamo i numerosi modelli di monitor annunciati dall’azienda, non solo per giocare ma anche per un utilizzo domestico o per lavorare.

Insieme al modello H32S25E che abbiamo recensito di recente, H27T7 è una delle ultime proposte del listino KTC, tuttavia a differenza di quest’ultimo presenta una combinazione di caratteristiche che lo rendono ancora più adatto a un PC da gaming, senza sacrificare la versatilità del display.

Per l’occasione l’azienda propone un pannello piatto IPS da 27 pollici con risoluzione Quad-HD, una combinazione che fino all’avvento dei pannelli OLED era tra le più ricercate dai gamer che puntavano a una buona reattività senza sacrificare la qualità dell’immagine.

L’azienda ci dice che il pannello è un IPS Fast, caratteristica importante ma che va leggermente in contrasto con quanto dichiarato in materia di tempo di risposta tipo, ovvero circa 5 ms. Essendo un IPS Fast, KTC H27T7 invece dovrebbe avere un tempo di risposta GtG non oltre 1 ms, ma questo cercheremo di capirlo nella nostra prova sul campo; nella pratica invece, pensiamo che il pannello sia un IPS piuttosto recente ma con MPRT a 1 ms.

KTC H27T7 punta alle prestazioni con un budget limitato, infatti oltre a una risoluzione di 2.560×1.440 pixel e una densità superiore rispetto al modello da 32″ (vedi PPI), garantisce anche una frequenza di aggiornamento di 180 hertz (e fino a 185 hertz in overclock).

A bordo è presente la tecnologia Adaptive Sync che rende il monitor compatibile con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync, mentre passando alla qualità, la tecnologia IPS ha dei pro e dei contro. Gli angoli di visione sono ampi ( 178°) e la resa cromatica molto buona per un display così economico, mentre sappiamo bene che IPS non brilla per i neri e può soffrire di fenomeni come IPS Glow e Backlight Bleeding (verificheremo).

Stando ai dati di KTC, il pannello offre una copertura sRGB del 133%, valore che scende al 97% se parliamo dello spazio colore DCI-P3, rendendolo valido anche per ambiti di utilizzo diversi da quello ludico. Il contrasto è nella norma, mentre la luminosità è sopra la media per un pannello IPS di questo tipo; rimanendo in tema, nonostante KTC H27T7 sia un monitor DisplayHDR 400, la fruizione dei contenuti HDR sarà abbastanza limitata, lo stesso vale per tutti quei display che non garantiscano almeno 600-800 nit.

Di design ed ergonomia parleremo nel paragrafo successivo, tuttavia vi anticipiamo che abbiamo a disposizione un piedistallo ergonomico, supporto VESA, mini joystick a cinque vie per navigare nel menu OSD che ora vedremo e, non per ultimi, strumenti aggiuntivi per i gamer come Timer, mirino e misuratore FPS. Riguardo alle porte in dotazione, le due HDMI 2.0 si fermano a 144 hertz mentre per sfruttare appieno i 2K a 180 hertz (o 185 hertz) dovremo utilizzare la Display Port 1.4.

Scheda tecnica KTC H27T7

Prima di dare uno sguardo al design e a come ha assemblato KTC questo monitor, facciamo un riepilogo dettagliato della specifiche tecniche.

Dimensioni display 27″

Tipologia di pannello Fast(?) IPS (8 bit)

Risoluzione 2.560×1.440 pixel

Frequenza di aggiornamento 180 Hz (185 Hz in overclock)

Tempo di risposta 1-5 ms GTG

Adaptive Sync compatibile NVIDIA G-Sync e AMD Freesync

Luminosità di picco 450 cd/m2

Contrasto 1000:1

Angoli di visione 178°/178°

Copertura DCI-P3 97%

Copertura sRGB 133%

DisplayHDR 400

Low Blue Light

Porte: Display Port 1.4 (max 185 hertz) 2x HDMI 2.0 (max 144 hertz) 1x USB 2.0 (per aggiornamento firmware) Jack audio 3,5 mm

Stand regolabile Pivot +90° altezza sino a 130 mm inclinazione +20° ~ -5° rotazione +45° ~ -45°

VESA 100 x 100

Consumo: 26-40 watt

Recensione KTC H27T7: design ed ergonomia

Viste le caratteristiche prettamente tecniche, che in parte andranno confermate o comunque verificate con una prova sul campo, parliamo ora un attimo di estetica e di qualità costruttiva, due parametri dove si scontrano impressioni soggettive e oggettive. Possiamo dire che a primo impatto il monitor KTC presenta un design piuttosto lineare ed elegante, non particolarmente elaborato o esagerato, di conseguenza versatile se pensiamo di integrarlo in un contesto diverso da una build da gaming.

Secondo i nostri gusti le linee così semplici del KTC H27T7 in realtà non sono per niente male. Qui ovviamente andiamo sul personale, ma a nostro parere l’estetica di questo monitor non è anonima, le cornici sui lati piuttosto sottili e il supporto regolabile (con passacavi) completa la dotazione con l’ampia base; quest’ultima secondo noi non è realizzata con plastica di altissima qualità, tuttavia non sembra compromettere la stabilità del display durante l’utilizzo o la regolazione.

La scocca invece si presenta decisamente più solida; abbastanza scarna per quanto concerne l’estetica (almeno delle plastiche), ma che non si fa mancare il logo aziendale e la sigla; sul lato sinistro inoltre è posizionato un piccolo pulsante/joystick a cinque vie che permette di muoversi liberamente nel menu OSD, sicuramente comodo visto il numero di opzioni presenti per la personalizzazione.

Quanto al supporto ergonomico del monitor, possiamo dire senza problemi che il KTC H27T7 offre più o meno le stesse regolazioni che ritroviamo su monitor più costosi, sia per altezza che per inclinazione e rotazione; volendo essere pignoli manca la possibilità di ruotare il monitor sul suo asse orizzontale.

In bundle con KTC H27T7, oltre al supporto (base+braccio), troviamo l’alimentatore che è esterno e riduce il peso del monitor, un cavo Display Port di buona fattura, manualistica e certificato di calibrazione di fabbrica.

Menu OSD, funzionalità e porte

Il piccolo joystick a cinque vie garantisce la massima libertà di movimento nel menu OSD composto da diverse opzioni che permetteranno all’utente di trovare la giusta combinazione dell’immagine in base alle esigenze del momento.

Anche qui, le opzioni proposte da KTC sono moltissime e in pratica risultano le stesse che abbiamo visto e testato su monitor molto più costosi. Acceso il monitor, premendo il joystick possiamo accedere al menu OSD, ricordando che le quattro vie (o posizioni) rimanenti (destra, sinistra, su e giù) possono essere personalizzate per accedere e richiamare a una particolare funzione.

Il menu OSD del KTC H27T7 si compone di sette sezioni; la prima, Display, permette di regolare luminosità, contrasto, nero e molto altro, fornendo tra l’altro un menu Preset che fornisce 7 modalità predefinite, comprese Film, Foto, ECO, Modalità lettura ma anche due profili per il gaming.

Su Color andremo ad agire su regolazione temperatura, gamma e saturazione, mentre in Gaming Setup ci sono le opzioni per FreeSync/G-Sync, Overdrive (5 opzioni), Contrasto Dinamico (che sconsigliamo), Assistente Gaming con mirino, timer e conta FPS, oltre alla possibilità di abilitare l’MPRT, ovvero cercare di ottimizzare al meglio il Motion Picture Response Time.

Non mancano opzioni avanzate per gestire ad esempio l’HDR, ma anche il reparto Input e tutte le impostazioni del monitor in quanto a lingua, menu OSD stesso, audio, hotkey e aggiornamento del firmware.

Quanto alle porte invece, ribadiamo che le due HDMI 2.0 arrivano massimo a 144 hertz, quindi per avere il massimo delle prestazioni da questo display lo dovete collegare alla vostra scheda video attraverso la Display Port 1.4; consigliamo la Display Port anche se avete intenzione di sfruttare le tecnologie di sincronizzazione con la GPU attraverso l’Adaptive Sync.

A bordo è presente anche il classico jack audio per le cuffie, mentre l’unica porta USB 2.0 Type-A presente sul pannello I/O è relegata al solo aggiornamento firmware, quindi scordatevi ricarica rapida o di portare il video via USB.

Recensione KTC H27T7: la nostra prova nei giochi

Visti più o meno tutti i pro e i contro del monitor KTC H27T7, passiamo alla pratica cercando di riportare al meglio la nostra esperienza personale. Come spesso accade in questi casi, abbiamo utilizzato il monitor per almeno una settimana, non solo per giocare ma anche per lavorare e gestire i nostri applicativi quotidiani.

Partiamo dal gaming, ambito dove sinceramente non abbiamo avuto la necessità di impostare la massima frequenza di aggiornamento ottenibile in overclock (185 hertz), basando invece le nostre impressioni sulla risoluzione 2.560×1440 pixel a 180 hertz.

Giocare con questa combinazione è già una goduria per gli occhi; il gameplay è molto fluido e il monitor si mostra sempre reattivo negli scenari di gioco più concitati, offrendo al contempo una buona resa cromatica e in generale una qualità davvero niente male per un monitor da gioco economico.

Come già accennato sopra, se puntate a sfruttare questo o altri monitor con caratteristiche simili, che tra l’altro supportano Adaptive-Sync (compatibile con FreeSync e G-Sync, da abilitare ovviamente), assicuratevi che la scheda grafica che ci abbinerete garantisca almeno 180 FPS nel gioco o nei giochi da voi preferiti; diversamente il 2K a 180 hertz non avrebbe senso di esistere e potremmo optare per un comune display 2K a 60/120 hertz ad esempio.

Abbiamo provato le varie opzioni relative all’overdrive, tutte funzionanti, tuttavia consigliamo di fermarsi al massimo su Advanced in quanto se impostiamo UltraFast incappiamo in fenomeni come l’inverse ghosting. Molto meglio, o forse più efficace, l’opzione MPRT che migliora in modo evidente la reattività del pannello, ma anche qui parliamo di un’impressione personale o che comunque potrebbe variare da utente a utente (noi l’abbiamo percepita).

L’opzione di Contrasto Dinamico (o DCR) praticamente non è altro che la gestione del contrasto per enfatizzare le ombre; altre aziende più blasonate hanno dato dei nomi specifici a questa opzione, sicuramente utile in molti scenari di gioco ma secondo noi non indispensabile.

KTC H27T7: qualità dell’immagine e utilizzo nel quotidiano

Prima di parlare di qualità dell’immagine e resa generale del monitor, un altro cenno all’ergonomia del monitor, molto curata come detto e se vogliamo migliorabile grazie al supporto VESA 100×100 che noi abbiamo anche utilizzato.

Tornando alle prestazioni però, il pannello IPS garantisce versatilità e in questo caso oltre all’elevato refresh abbiamo buoni angoli di visione e una resa cromatica tipica degli IPS. Sia chiaro, il monitor non è esente da Backlight Bleeding (non esagerato) e ha un contrasto nella norma, ma è risultato molto valido in diversi ambiti di utilizzo quotidiani e nella fruizione di contenuti multimediali (senza particolari pretese però).

KTC ci dice che il monitor è calibrato di fabbrica, e anche qui forse entriamo nel soggettivo; secondo noi le impostazioni USER sono un po’ troppo conservative, quindi se non trovate un buon compromesso con i preset predefiniti (che comunque aiutano) potete mettere mano alle impostazioni come abbiamo fatto noi (alzando in primis la luminosità).

La luminosità è sicuramente sopra la media per un IPS economico, superando senza problemi quota 400 nit ma comunque non abbastanza per godere appieno dei contenuti HDR. Se rimaniamo in campo SDR, il KTC H27T7 può soddisfare secondo noi un’ampia fetta di utenza, non solo di fascia bassa per intenderci. Quanto al tempo di risposta, confermiamo che il monitor ha un response time medio di circa 3 ms, inoltre in gaming consigliamo di attivare l’opzione MPRT se cercate di tirare fuori tutto da questo monitor (insieme al refresh impostato a 185 hertz s’intende) e avvicinarvi al famoso MPRT di 1 secondo.

Quanto costa e dove acquistare KTC H27T7

L’abbiamo anticipato in apertura, KTC H27T7 punta a un ottimo rapporto prestazioni/prezzo, caratteristica che si riflette sul prezzo, attualmente stabile a 199,99 euro. A questa cifra troviamo anche altre proposte concorrenti più o meno simili, tuttavia nella maggior parte dei casi il pannello utilizzato è di tipo VA, quindi in sostanza meno performante in ottica gaming.

Considerando inoltre che KTC spesso mette in campo delle campagne promozionali, l’H27T7 potrebbe scendere (al pari di altri modelli) anche intorno ai 170-180 euro, cifra ancora più allettante. Per i nostri lettori ad esempio, è disponibile il codice sconto del 10% “10KTCTUT” (valido fino al 31 agosto), una possibilità quindi di risparmiare circa 20 euro e portarsi a casa questo monitor a soli 180 euro.

Considerazioni: analisi globale e a chi è rivolto questo monitor

Giunti al termine di questa prova del monitor H27T7, possiamo affermare tranquillamente che se l’intento di KTC era di proporre un buon monitor da gaming “economico” 2K a 180 hertz, l’obiettivo secondo noi è stato centrato. Il KTC H27T7 vanta un rapporto prestazioni / prezzo molto buono; il pannello IPS in dotazione, che sia Fast o meno alla fine non è vitale a questo punto, non è solo veloce e reattivo nel gaming ma si comporta molto bene in altri ambiti, risultando quindi anche versatile.

Che lo utilizziate a 180 hertz o a 185 hertz, non dimenticate mai quanto detto sopra in materia di scheda grafica; abbinateci una GPU che riesca a sostenere un frame-rate del genere in Quad-HD, diversamente andrete a snaturare la natura stessa del prodotto.

A 200 euro, KTC H27T7 non rinuncia del tutto alla qualità costruttiva e, fatta eccezione per la base troppo leggera secondo noi, non pecca per costruzione della scocca o altre componenti. Il design, sempre soggettivo, può essere definito non esagerato e semplice, ma al tempo stesso efficace e capace di integrarsi in diverse tipologie di setup.

L’ergonomia può essere considerata buona, se non cercate la rotazione sull’asse orizzontale, diversamente fate come noi e utilizzatelo con un braccio da scrivania o a muro grazie al supporto VESA. In chiusura, oltre a ricordare nuovamente il costo di 199,99 euro, segnaliamo un ultimo punto a favore di questo monitor che, pur non avendo un’app dedicata per Windows, vanta un menu OSD a dir poco ricco di opzioni e, non vogliamo esagerare, al pari di prodotti molto più costosi.