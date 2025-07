Tra le decine di migliaia di prodotti in offerta per l’Amazon Prime Day 2025, iniziato ieri e che proseguirà fino a venerdì 11 luglio, troviamo anche Amazfit Active 2, uno degli smartphone più interessanti lanciati quest’anno da Zepp Health. Dopo i ribassi seguiti al lancio arriva una nuova promozione che fa scendere lo smartwatch al minimo storico, con un risparmio complessivo, sul prezzo di listino, del 23%.

Minimo storico per Active 2

Parliamo della versione standard dello smartwatch Amazfit, quella cioè priva di NFC e vetro zaffiro, funzioni di cui potete fare a meno se non siete interessati ai pagamenti in mobilità e se non utilizzate il dispositivo in condizioni particolarmente impegnative. Amazfit Active 2 è dotato di uno schermo da 1,32″, il che gli consente di avere dimensioni contenute e risultare adatto anche a polsi più piccoli, mantenendo una comoda visibilità in ogni situazione.

A bordo ritroviamo il sensore BioTracker che si occupa di tracciare il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue oltre a tracciare il sonno, fornendo una serie di report precisi ricchi di consigli sui comportamenti da adottare per migliorare la propria salute.

Ottimo anche il supporto per lo sport, con la capacità di monitorare oltre 160 diverse attività, anche all’aperto grazie al supporto a ben 5 sistemi satellitari. La possibilità di scaricare mappe gratuite, da consultare offline e senza che sia necessario avere lo smartphone in tasca, è un plus che3 vi aiuterà a destreggiavi nel traffico cittadino o a scoprire nuovi percorsi da seguire nei vostri allenamenti.

Una ulteriore chicca è rappresentata da Zepp Flow, l’assistente vocale basato su ChatGPT che permette di utilizzare i comandi vocali per avere un controllo completo sul vostro smartwatch. Ottima anche la possibilità di rispondere ai messaggi utilizzando la funzione speech-to-text o la tastiera a schermo, funzione riservata solo ai possessori di dispositivi Android.

In occasione del Prime Day 2025 potete quindi portarvi a casa Amazfit Active 2 al prezzo più basso di sempre, utilizzando il link qui sotto. Per ulteriori informazioni sullo smartwatch vi rimandiamo alla nostra recensione completa.