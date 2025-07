È arrivato uno degli eventi più attesi dell’anno per gli amanti dello shopping online: Amazon Prime Day. L’edizione 2025 si distingue per la sua durata eccezionale, visto che per la prima volta si estenderà su quattro giorni, offrendo agli abbonati Amazon Prime l’opportunità di accedere a promozioni esclusive su una vastissima gamma di articoli.

Tra i brand protagonisti spicca ECOVACS, leader riconosciuto nel settore dei robot aspirapolvere, che partecipa all’evento con sconti eccezionali su diversi modelli di punta, inclusi quelli di ultima generazione. Le riduzioni di prezzo sono particolarmente interessanti: è possibile risparmiare fino a 500 euro rispetto al prezzo originale. Un’occasione ideale per acquistare un dispositivo intelligente che semplifica la pulizia domestica, ma anche la cura del giardino, liberando tempo prezioso da dedicare ad altre attività.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono i prodotti in promozione e le relative offerte, valide fino all’11 luglio, data di chiusura ufficiale dell’edizione 2025 del Prime Day.

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI, il modello più avanzato di ECOVACS, è stato progettato per una pulizia senza precedenti. Questo robot rivoluziona la pulizia domestica con il suo innovativo sistema di lavaggio OZMO™ Roller, che offre uno scrubbing profondo e continuo con auto-lavaggio istantaneo, garantendo pavimenti sempre impeccabili. Non solo lava, ma aspira con una potenza straordinaria grazie al sistema BLAST™ (16,3 L/s), ridefinendo la forza di aspirazione ben oltre i tradizionali valori Pa. È incredibilmente efficace su tappeti e detriti pesanti, assicurando che ogni angolo della tua casa sia perfettamente pulito.

Ciò che rende DEEBOT X9 veramente eccezionale è la sua intelligenza. Grazie al riconoscimento intelligente, si adatta a ogni superficie e tipo di sporco. È in grado di sollevare sia il rullo che le spazzole quando incontra acqua pulita, evitando sprechi, e alza le spazzole se rileva liquidi versati. Sui tappeti, il rullo di lavaggio si eleva automaticamente per evitare di bagnarli e rovinarli, proteggendo le tue superfici e assicurando una pulizia mirata. DEEBOT X9 è la scelta definitiva per chi desidera un robot che pensi e pulisca come un vero professionista. È altamente consigliato per case grandi, superfici miste, o per chiunque cerchi un’esperienza di pulizia premium e completamente hands-free.

Per un’analisi approfondita delle sue caratteristiche, vi invitiamo a consultare la nostra recensione completa.

PRIME DAY ⭐️ Acquistate ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI su Amazon a 999 euro invece di 1.499 euro

ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI

ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI è stato il primo robot aspirapolvere al mondo a unire il lavaggio OZMO™ Roller con la comodità di una stazione OMNI all-in-one. Immaginate una pulizia profonda: il rullo esercita una pressione 16 volte superiore rispetto ai tradizionali moci piatti e si auto-pulisce continuamente durante l’uso, garantendo un lavaggio sempre igienico. Grazie a TrueEdge 2.0, DEEBOT X8 raggiunge ogni angolo e bordo, assicurando risultati impeccabili da parete a parete. La sua stazione completamente automatizzata si occupa di tutto: lava i moci con acqua calda, li asciuga e ricarica la soluzione detergente, offrendoti un’esperienza di pulizia senza pensieri. Non dovrai più preoccuparti di manutenzione o preparativi. DEEBOT X8 è la scelta perfetta per chi cerca una pulizia avanzata e il massimo della praticità, il tutto a un prezzo competitivo. È particolarmente consigliato per famiglie con ritmi serrati, per chi desidera la massima comodità e per gli amanti del lavaggio robotico più evoluto. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nostra recensione completa.

PRIME DAY ⭐️ Acquistate ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI su Amazon a 840 euro invece di 1.299 euro

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI, è l’evoluzione del bestseller 2024 T30, che potenzia le prestazioni pur mantenendo un rapporto qualità-prezzo davvero aggressivo. Questo robot aspirapolvere è progettato per rivoluzionare la tua routine di pulizia.

DEEBOT T50 PRO vanta doppi moci rotanti per una pulizia profonda, mentre la tecnologia ZeroTangle™ elimina il fastidio dei peli di animali domestici, assicurando una pulizia senza interruzioni. Grazie a TruEdge, la pulizia lungo i bordi delle pareti è incredibilmente precisa, non lasciando spazio allo sporco. Il suo design ultra-sottile di soli 81 mm gli permette di raggiungere anche gli spazi più difficili sotto i mobili.

Non solo pulisce in modo eccezionale, ma DEEBOT T50 PRO offre anche la comodità della stazione OMNI all-in-one, che si occupa della manutenzione senza che l’utente debba muovere un dito. Che stiate facendo un upgrade o acquistando il vostro primo robot aspirapolvere, DEEBOT T50 PRO offre funzionalità complete a un valore eccezionale. È la scelta ideale per gli acquirenti attenti al budget, i proprietari di animali domestici e chiunque cerchi funzionalità complete a un prezzo entry-level.

PRIME DAY ⭐️ Acquistate ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI su Amazon a 499 euro invece di 899 euro

Altre offerte interessanti

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI introduce per la prima volta il sistema di lavaggio OZMO™ Roller di punta nella serie T di ECOVACS. Con una base compatta e un prezzo più accessibile, rappresenta una svolta per chi cerca un lavaggio premium senza il costo di un modello top di gamma.

A differenza dei sistemi a doppio disco obsoleti, il rullo applica 16 volte più pressione e si auto-pulisce continuamente. Questo assicura un panno sempre fresco a ogni passaggio e pavimenti visibilmente più puliti.

DEEBOT T80 è ideale per chi dà priorità a lavaggio, pulizia e praticità. È consigliato per gli utenti che desiderano un lavaggio di alta qualità ma necessitano di un prezzo di fascia media.

Per approfondimenti tecnici dettagliati, consultate la nostra recensione completa.

PRIME DAY ⭐️ Acquistate ECOVACS DEEBO T80 OMNI su Amazon a 699 euro invece di 1.099 euro

EVOVACS GOAT O800

Per chi desidera mantenere il proprio giardino sempre curato senza impegno eccessivo, ECOVACS GOAT O800 rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata e pratica. L’installazione risulta particolarmente semplificata: non sono necessari beacon perimetrali né procedure complesse di mappatura, ma solamente il posizionamento di un ricevitore nelle vicinanze della stazione di ricarica.

Il dispositivo integra un sistema di rilevamento satellitare capace di riconoscere fino a 45 satelliti, mentre la tecnologia 3D-ToF LiDAR consente una navigazione autonoma precisa. Questa combinazione permette al robot tosaerba di identificare automaticamente i confini dell’area di lavoro e di generare una mappatura accurata in soli 15 minuti.

L’altezza di taglio è regolabile con precisione da 30 a 80 millimetri, con incrementi di 5 millimetri per adattarsi alle diverse esigenze del prato. Il sistema di rilevamento ostacoli assicura una navigazione sicura, evitando e aggirando automaticamente qualsiasi elemento imprevisto presente sul percorso. La certificazione IPX6 garantisce protezione completa dalle intemperie e facilita le operazioni di manutenzione ordinaria.

GOAT O800 è progettato specificamente per giardini di dimensioni medie, con una copertura ottimale fino a 800 metri quadrati, risultando efficace anche in presenza di planimetrie articolate o particolarmente complesse.

PRIME DAY ⭐️ Acquistate ECOVACS GOAT O800 su Amazon a 799 euro invece di 999 euro

Informazione Pubblicitaria