ECOVACS rivoluziona ancora una volta la sua strategia, presentando un robot aspirapolvere e lavapavimenti che unisce un design più accattivante a una forma classica e collaudata. Dopo aver sperimentato un profilo leggermente squadrato, l’azienda torna al tradizionale formato rotondo, ma la vera innovazione si cela nel nuovo sistema di lavaggio. Addio ai mop doppi: al loro posto, un rullo tecnologicamente avanzato progettato per raccogliere in modo più efficace liquidi e sporco. A questo si aggiunge una potenza di aspirazione impressionante di 18.000 Pa, una spazzola estendibile e molte altre peculiarità. Scopriamo nel dettaglio tutto ciò che offre questo modello nella nostra recensione approfondita.

Ritorna il design circolare e la stazione si fa (molto) più bella

Salvo future sorprese con nuovi modelli, ECOVACS sembra aver fatto marcia indietro sul design, tornando a una forma circolare anziché mantenere quella più squadrata vista sul DEEBOT X5 PRO OMNI. Come si nota dalle immagini, la scocca è realizzata in materiali plastici di alta qualità, con una finitura opaca che riduce impronte e graffi.

Sulla parte superiore trova posto un pannello soft-touch, che consente un rapido accesso ai comandi principali, mentre un aspetto distintivo è il profilo ribassato, che permette al robot di infilarsi agevolmente sotto mobili e divani. A differenza di molti competitor, non è dotato di una torretta per la mappatura e la navigazione, ma si affida a sensori posizionati lungo la scocca, risultando così particolarmente adatto anche per ambienti con mobili molto bassi. Secondo le nostre misurazioni, può passare sotto spazi con un’altezza minima di 9,8 cm.

All’interno presenta una vaschetta raccogli-polvere da 220 ml, che si svuota al termine di ogni ciclo di pulizia, e una vaschetta da 110 ml per l’acqua che viene ricaricata all’inizio del ciclo di pulizia e miscelata con l’eventuale detersivo che potete inserire in una vaschetta dedicata ben più capiente all’interno della stazione (nel vano del sacchetto della della polvere). Sul retro del robot c’è infine un’ultima vaschetta da 95 ml per raccogliere l’acqua sporca derivante dalla pulizia del rullo (caratteristica ereditata dalle lava-pavimenti, come ad esempio le Tineco che sono un sotto-brand di ECOVACS).

La stazione si presenta poi moderna e molto più accattivante esteticamente rispetto alle precedenti generazioni; i serbatoi dell’acqua sono ora esterni alla stazione ma molto eleganti e che permettono di mantenere visivamente il controllo dell’acqua pulita residua e del livello dell’acqua sporca, la finitura semi-trasparente fumé poi nasconde strategicamente il colore magari sgradevole di quest’ultima.

Complessivamente è un prodotto non troppo ingombrante, sicuramente si fa notare ma le dimensioni sono più contenute rispetto alla media e così anche il packaging con cui arriva a casa ed il peso. La stazione misura infatti 35 x 47,7 x 53,3 cm.

ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI ha ben 4 novità

Dopo svariate generazioni ci si potrebbe aspettare uno stallo in termini di novità e tecnologia, invece questo settore continua a regalarci sorprese e soddisfazioni. ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI ha ben quattro peculiarità da sottolineare, vediamole nel dettaglio prima di capire quanto è efficace nella pulizia.

Addio mop rotanti, benvenuto OZMO Roller Mopping

La prima novità, e curiosità aggiungeremmo, è il panno o mocio a rullo per il lavaggio dei pavimenti. Invece che adottare i due classici mop ad azione circolare e parallela al pavimento, DEEBOT X8 PRO OMNI è dotato di un mop a rullo che cerca di sfregare maggiormente sulla superficie su cui passa. È particolare perché innanzitutto esercita una pressione maggiore e costante sul pavimento, esegue ben 200 giri al minuto ed è dotato di un sistema di auto-pulizia che raschia via l’eventuale sporco e lo re-idrata in maniera omogenea attraverso 16 ugelli che rilasciano acqua pulita.

Inoltre, il rullo non copre l’intero diametro del robot, motivo per cui ECOVACS ha introdotto il meccanismo TruEdge 2.0. Questo sistema estende dinamicamente il rullo per raggiungere i bordi, garantendo una pulizia precisa e meticolosa. Il tutto è gestito con estrema accuratezza, evitando che il rullo urti spigoli o ostacoli durante la rotazione.

Spazzola ZeroTangle 2.0 e aspirazione elevata

La seconda peculiarità è una combinazione tra la nuova spazzola centrale, chiamata ZeroTangle 2.0 perché dotata di un sistema anti-groviglio che evita l’accumulo di peli e capelli ma li confluisce verso la bocchetta di aspirazione, e la potenza di aspirazione cui può arrivare ovvero 18.000 Pa, uno dei valori più elevati (seppur non il più elevato che attualmente è di 20.000 Pa).

Nell’uso di tutti i giorni però l’aspetto che si fa più notare è che nonostante la potenza di aspirazione sia elevata, il robot risulta essere fra silenzioso (massimo 65 dB alla potenza massima), un aspetto non indifferente per chi in casa ha animali o bambini piccoli.

Nuovo sistema di riconoscimento degli oggetti AIVI 3D 3.0 Omni-Approach

L’assenza della torretta è un’opportunità per i clienti ma una sfida ingegneristica per il produttore. In genere questa viene utilizzata per avere una visione chiara lungo tutto il processo di pulizia attraverso sensori LiDAR, laser e non solo. Rimuoverla significa dover re-ingegnerizzare il robot e il sistema di navigazione. Nel caso di ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI non ne abbiamo sentito però la mancanza: il robot naviga e si muove senza problema alcuno, senza intoppi aggiuntivi particolari e comunque con un alto grado di precisione e di rilevazione degli ostacoli.

Lo abbiamo messo alla prova con gli ostacoli più comuni, come cavi sul pavimento, calzini, ciabatte e altro ancora, e si è dimostrato estremamente efficace nell’evitarli completamente. Tuttavia, come la maggior parte dei robot testati finora, ha fallito nel nostro consueto test con un tappeto da bagno spesso 1 cm e con pelo di lunghezza media: dopo diversi tentativi, lo ha accartocciato, riconoscendolo infine come un ostacolo da aggirare.

La stazione non è solo bella ma anche tecnologica

Come abbiamo detto la stazione è tutta nuova, sia nelle dimensioni (più contenuta) sia nell’estetica ma le novità non si fermano qui. Per garantire una pulizia accurata del rullo e della griglia che recupera eventuale sporco catturato dal mop, è presente un sistema di lavaggio con acqua riscaldata a 75° C in grado di rimuovere maggiormente i batteri, e di un sistema di asciugatura con aria calda a 63° C per asciugare il panno in circa due ore evitando la formazione di cattivi odori e muffe.

Ovviamente, scontato dirlo, la stazione si occupa anche di raccogliere sporco e polvere aspirati durante il processo di pulizia e immagazzinarlo nel sacchetto usa e getta all’interno della stazione, che andrà cambiato una volta ogni 2-3 mesi.

Come pulisce ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI

Veniamo dunque ai risultati, come pulisce ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI? Complessivamente siamo soddisfatti dell’efficacia di pulizia, indubbiamente merita di stare fra i migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti. In particolare:

la spazzola laterale estendibile permette di raggiungere i bordi lungo i muri raccogliendo efficacemente tutto lo sporco e direzionandolo verso il centro del robot per essere poi aspirato; occasionalmente è capitato che lanciasse delle briciole nella direzione sbagliata a causa di una velocità di rotazione eccessiva (nelle impostazioni è possibile impostare di ridurre tale velocità quando incontro dello sporco grossolano ma sembra poco efficace).

permette di raggiungere i bordi lungo i muri raccogliendo efficacemente tutto lo sporco e direzionandolo verso il centro del robot per essere poi aspirato; occasionalmente è capitato che lanciasse delle briciole nella direzione sbagliata a causa di una velocità di rotazione eccessiva (nelle impostazioni è possibile impostare di ridurre tale velocità quando incontro dello sporco grossolano ma sembra poco efficace). la spazzola ZeroTangle 2.0 Anti-Tangle centrale raccoglie efficacemente lo sporco, peli e capelli senza aggrovigliamenti;

centrale raccoglie efficacemente lo sporco, peli e capelli senza aggrovigliamenti; il panno a rullo sembra a primo impatto sottodimensionato tuttavia il robot usa strategicamente la sua capacità di estensione per allungarsi dove altrimenti non arriverebbe compiendo ciascun passaggio più ravvicinato al precedente del solito proprio per assicurarsi di non lasciare aree scoperte;

sembra a primo impatto sottodimensionato tuttavia il robot usa strategicamente la sua capacità di estensione per allungarsi dove altrimenti non arriverebbe compiendo ciascun passaggio più ravvicinato al precedente del solito proprio per assicurarsi di non lasciare aree scoperte; la potenza di aspirazione (regolabile) permette di adattare il processo di pulizia in base alle necessità e alla quantità di sporco, riesce ad aspirare con estrema facilità anche residui di cibo più grossolano, semi o sabbia del gatto.

Essendo la principale novità, il Roller Mopping merita un focus più approfondito dato che per confronto con i classici mop rotanti gode di una maggior pressione contro il pavimento pari 4000 Pa ovvero a 0,4 N/cm² quadrato, ben più alto rispetto ai canonici 300/350 Pa dei moci ovvero 0,03 N/cm². Effettivamente si nota una maggior efficacia nel lavaggio ma solo rispetto a liquidi o elementi cremosi, non riesce invece a pulire uno sporco eccessivamente ostinato od ormai secco e attaccato al pavimento.

Segnaliamo infine due aspetti da attenzionare:

la prima è che in presenza di salse o sporco oleoso, non essendo in grado di sollevare la spazzola laterale e quella centrale, rischia di trascinare lo sporco in giro per casa, andando a vanificare un po’ il processo di pulizia;

la seconda è che in presenza di pavimenti con fughe importanti l’azione di lavaggio è poco efficace e lo sporco rischia di rimanervi incastrato.

Applicazione e ulteriori informazioni utili

ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta per cui non ha particolari carenze. Oltre a quanto fin qui descritto è da sottolineare la presenza di una videocamera che permette anche la visione remota, per un controllo a distanza della casa. Per quanto concerne invece i piccoli ostacoli riesce, con una piccola rincorsa, a superarli se alti fino a un massimo di 2 cm, altrimenti proverà a passarci attorno.

L’applicazione da utilizzare è quella ufficiale: ECOVACS Home, disponibile sia su Android che su iOS. Permette la configurazione e l’installazione del robot e ovviamente la gestione che però è abbastanza automatizzata grazie all’intelligenza artificiale. Al primo avvio chiederà di eseguire la prima mappatura della casa, impiega circa 10 minuti per un appartamento di 75 mq, dopodiché si può avviare la pulizia.

Il processo di pulizia può essere avviato in modalità auto oppure perfezionando manualmente potenza di aspirazione, intensità dell’acqua nel lavaggio del rullo, modalità di pulizia (se pulizia + lavaggio, solo pulizia o prima pulizia e poi lavaggio) e poche altre impostazioni. Ci sono poi delle funzionalità da avviare manualmente per una manutenzione straordinaria della stazione e ovviamente tutte le impostazioni più classiche come l’ordine in cui deve pulire le stanze e una schermata per visionare lo stato di usura dei componenti.

Non abbiamo rilevato problemi o incompatibilità con l’applicazione. Si possono creare fino a 4 mappe (o piani), gestire gli ostacoli o limitare le aree. Manca purtroppo la possibilità di programmare dei cicli di pulizia futuri selezionando delle specifiche aree in particolare.

Durata della batteria

La durata della batteria di ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI ovviamente varia dalle modalità di utilizzo in quanto attraverso l’applicazione abbiamo la possibilità di regolare un livello a scelta da 0 a 100 per quanto riguarda l’intensità dell’acqua da erogare sul mocio a rullo, ma soprattutto la potenza di aspirazione fra 5 livelli. Inoltre è possibile decidere se effettuare prima un ciclo di aspirazione e poi uno di lavaggio oppure solo pulizia oppure pulizia e lavaggio contemporaneamente.

Con una impostazione di questo tipo:

pulizia e lavaggio contemporaneamente;

intensità di aspirazione al 80%;

intensità dell’acqua al 30%;

La batteria si scarica di circa 1% ogni metro quadrato di pulizia, ovvero circa 75 metri quadrati per arrivare al 25% dopodiché torna a ricaricarsi quanto basta per completare la pulizia successivamente. La batteria presente nel robot è da 6400 mAh.

Prezzo, offerte e conclusioni

ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI è disponibile in Italia a partire da inizio febbraio 2025 al prezzo di 1299 euro con una promozione lancio a 1169 euro; è disponibile anche in una versione DEEBOT X8 OMNI (senza PRO) al prezzo di 1199 euro in promozione lancio a 1079 euro.

Cosa cambia tra DEEBOT X8 PRO OMNI e DEEBOT X8 OMNI? Le differenze Sistema di lavaggio: X8 PRO OMNI ha il sistema OZMO ROLLER con lavaggio automatico istantaneo, X8 OMNI no.

X8 PRO OMNI ha il sistema OZMO ROLLER con lavaggio automatico istantaneo, X8 OMNI no. Stazione di pulizia: X8 PRO OMNI ha una stazione avanzata con erogazione automatica del detersivo e acqua calda (40-75°C), X8 OMNI no.

X8 PRO OMNI ha una stazione avanzata con erogazione automatica del detersivo e acqua calda (40-75°C), X8 OMNI no. Assistente vocale e controllo video: X8 PRO OMNI ha YIKO-GPT e Video Manager, X8 OMNI no.

X8 PRO OMNI ha YIKO-GPT e Video Manager, X8 OMNI no. Capacità della batteria: X8 PRO OMNI ha 6.400 mAh, X8 OMNI ha 5.200 mAh.

Si tratta di uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più innovativi degli ultimi anni. L’adozione di un panno a rullo su un dispositivo di questo tipo è una novità assoluta, con cui ECOVACS ha cercato di replicare l’efficacia delle tradizionali lavapavimenti per migliorare la pulizia. Il risultato è convincente, ma non in tutti i contesti. Lo consigliamo soprattutto per parquet e pavimenti lisci, senza fughe o con fughe poco profonde, dove riesce davvero a offrire prestazioni soddisfacenti.

Pro: mocio a rullo efficace verso liquidi o sostanze oleose;



sistema di navigazione efficace senza torretta, così può passare sotto i mobili più bassi;



spazzola centrale che non produce aggrovigliamenti. Contro: mocio a rullo poco efficace sui pavimenti con fughe importanti;



autonomia un filo risicata, per pulire ampi spazi necessita di una ricarica intermedia.