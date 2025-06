ECOVACS è inarrestabile nel panorama dei robot aspirapolvere e lavapavimenti e a distanza di pochi mesi dal lancio del precedente modello ne ha annunciato uno nuovo di punta: DEEBOT X9 Pro Omni. Insomma, l’azienda cinese ha già una proposta ancora più avanzata. Fra le novità la tecnologia BLAST ad alto flusso d’aria da 16.600 Pa (capace di aspirare meglio anche di X8 Pro Omni che ne aveva 18.000 Pa), combinata con l’intelligenza artificiale AIVI 3D 3.0 e il sistema di triplo sollevamento automatico. Dopo averlo provato per qualche settimana siamo pronti a raccontarvi tutti i suoi segreti, tutti i suoi pregi e i suoi difetti.

Design e qualità costruttiva

Il primo impatto con ECOVACS X9 Pro Omni è decisamente positivo. L’azienda ha optato nuovamente per un design circolare classico ma arricchito da dettagli raffinati che di fatto lo rendono più pregiato alla vista rispetto ad esempio al DEEBOT T80 Omni, come ad esempio i particolari in oro rosa. Tutto sommato si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico moderno. I materiali plastici utilizzati trasmettono solidità e durata nel tempo, con una superficie che riduce impronte e graffi rispetto ai modelli leggermente più economici.

Sul robot una scelta progettuale particolarmente intelligente è il coperchio superiore parziale: anziché dover sollevare l’intera sommità, è sufficiente aprire lo sportello posteriore per accedere al cassetto raccoglipolvere e ai comandi. Questa soluzione semplifica le operazioni di manutenzione quotidiana, permettendo uno svuotamento rapido senza dover smontare l’intero dispositivo.

Osservando la parte inferiore invece, emerge l’evoluzione tecnologica: al centro troviamo la spazzola principale con design anti-groviglio ZeroTangle 3.0, mentre lateralmente spicca la spazzola ARClean con forma curva studiata per convogliare lo sporco senza disperderlo. Il cuore del sistema è però il rullo OZMO Roller da 17 cm, posizionato in un alloggiamento retrattile che gli consente di estendersi fino ai bordi per una pulizia a filo muro.

L’altezza del robot è abbastanza contenuta, 9,8 cm, il che in alcuni ambienti può risultare un vantaggio: durante i nostri test, il robot è riuscito a infilarsi sotto mobili e divani dove altri modelli faticavano a passare, questo grazie all’assenza di torretta sporgente e all’integrazione della fotocamera direttamente nel paraurti anteriore. Sul mercato ci sono robot più bassi, fino a 8 cm, ma è comunque un’altezza contenuta degna di menzione.

La Base Omni ha subito un ripensamento estetico significativo rispetto a quella di X8 Pro Omni: più compatta e ospita i serbatoi dell’acqua all’interno della scocca anziché in posizione esterna. Se da un lato questo migliora l’impatto visivo, dall’altro comporta il sacrificio della visibilità diretta dei livelli d’acqua, richiedendo controlli manuali periodici.

Tre innovazioni in un solo robot: DEEBOT X9 Pro Omni

ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni introduce quattro innovazioni chiave che lo distinguono dalla concorrenza e anche dai modelli precedenti della stessa ECOVACS.

Sistema BLAST: più aria, più efficacia

La prima rivoluzione riguarda l’approccio all’aspirazione. Anziché puntare esclusivamente sulla potenza in Pascal, ECOVACS ha sviluppato la tecnologia BLAST (che abbiamo visto la prima volta sul modello T50, qui la nostra recensione) che privilegia il flusso d’aria. Con 16,3 L/s di volume d’aria movimentata, X9 Pro Omni riesce a sollevare e catturare lo sporco dai tappeti con un’efficacia superiore rispetto ai sistemi tradizionali. Nei nostri test, questa differenza è risultata evidente soprattutto su superfici tessili, dove detriti precedentemente difficili da rimuovere sono stati aspirati al primo passaggio.

Triple-Lift: intelligenza meccanica

Il sistema di triplo sollevamento automatico rappresenta forse l’innovazione più interessante. Il robot è in grado di alzare o abbassare indipendentemente il mop, la spazzola centrale e quella laterale a seconda della superficie rilevata. Durante le prove, abbiamo osservato il rullo retrarre automaticamente di 10 mm quando l’X9 saliva su tappeti, evitando il rischio di bagnatura. Analogamente, la spazzola laterale si solleva in presenza di liquidi, prevenendo trascinamenti indesiderati. Questo è stato fatto, probabilmente, per evitare alcuni problemi riscontrati con X8 Pro Omni dove la spazzola rischiava di trasportare lo sporco in giro prima che venisse catturato dal rullo.

ZeroTangle 3.0: addio ai grovigli

La terza innovazione estende il sistema anti-groviglio anche alla spazzola laterale. Il design “a ciclone” della spazzola principale e la forma curva della spazzolina ARClean prevengono l’avvolgimento di capelli e peli.

Prestazioni sul campo: aspirazione e lavaggio

Dopo diverse settimane di utilizzo quotidiano in un appartamento di 80 m² con pavimenti misti, possiamo confermare che X9 Pro Omni mantiene le promesse delle specifiche tecniche.

Aspirazione: potenza silenziosa

La capacità di raccolta dello sporco è ottima. Briciole, cereali e persino detriti più consistenti vengono catturati al primo passaggio senza essere spinti in giro. Il segreto risiede nell’equilibrio tra la spazzola principale che stacca lo sporco e il potente flusso d’aria che lo convoglia immediatamente nel cassetto.

Sui tappeti, l’efficacia è ancora più evidente: il sistema BLAST riesce a estrarre sporco in profondità, rigenerando visibilmente la texture delle fibre. Un dettaglio che ci ha colpiti è la silenziosità relativa del dispositivo: in modalità standard non disturba particolarmente.

La gestione dei capelli conferma l’efficacia del sistema ZeroTangle 3.0: dopo numerosi cicli, non abbiamo trovato capelli avvolti attorno alle spazzole, limitandoci a svuotare il cassetto e a pulizie generali occasionali.

Lavaggio: il rullo che fa la differenza

Il sistema OZMO Roller si distingue nettamente dai tradizionali mop statici. Con 3.700 Pa di pressione costante e 220 giri al minuto, il rullo gratta attivamente il pavimento rimuovendo sporco ostinato che normalmente richiederebbe più passate. L’intelligenza artificiale AI Stain Detection 2.0 poi entra in azione quando rileva macchie ostinate: il robot esegue movimenti a griglia, insistendo sull’area problematica e tornando eventualmente alla base per pulire il mop a metà processo.

La funzione di autopulizia continua rappresenta un punto di forza notevole: il robot torna periodicamente alla base per sciacquare il rullo con acqua calda, impedendo l’accumulo di sporco e il conseguente trascinamento tra le zone.

Tuttavia, ci sono anche dei limiti: in situazioni estreme (abbiamo creato un impasto di farina e acqua), il sistema ha mostrato difficoltà, richiedendo cicli multipli e pulizia manuale finale, oppure se avete fughe profonde tra una mattonella e l’altra del pavimento c’è il rischio che lo sporco si incastri in mezzo soprattutto per particolarmente appiccicoso.

Navigazione smart, grazie all’AI

La combinazione di sensore LiDAR e fotocamera frontale AIVI 3D 3.0 garantisce una navigazione precisa e metodica. La mappatura iniziale di 80 m² è stata completata in soli 12-13 minuti, generando una piantina dettagliata e modificabile tramite app. Rispetto ad alcuni competitor la mappa è precisa senza inventarsi aree strane senza confini che non esistono.

L’evitamento ostacoli si è dimostrato estremamente efficace: scarpe, cavi di ricarica e giocattoli vengono riconosciuti e aggirati delicatamente, o al massimo spostandoli leggermente. Il robot distingue anche le persone, adattando comportamento e velocità di conseguenza.

Ecosistema smart: controllo totale dalla voce all’app

L’app ECOVACS Home (disponibile su Android e su iOS) offre un controllo granulare senza risultare eccessivamente complessa. La personalizzazione per stanza (potenza aspirazione, quantità d’acqua, numero di passate) e la possibilità di creare scenari salvati rendono l’utilizzo estremamente flessibile.

Menzione d’onore la merita la funzione “prima aspira e poi lava”: il robot aspira prima tutte le zone con tappeti, poi torna alla base per inumidire il rullo e procede con il lavaggio delle superfici dure. Questa sequenza intelligente elimina qualsiasi rischio di macchiare i tessuti.

L’integrazione con Alexa, Google Assistant e lo standard Matter garantisce compatibilità con la maggior parte degli ecosistemi smart home esistenti. La videocamera remota, pur rappresentando più un’aggiunta che una necessità, funziona correttamente permettendo controllo visivo e pilotaggio manuale del dispositivo.

Autonomia e gestione automatica

La batteria da 6400 mAh offre un’autonomia di circa 2,5 ore in modalità combinata aspirazione+lavaggio, coprendo circa 120 m² prima di richiedere ricarica. La funzione Recharge & Resume gestisce automaticamente case più ampie, interrompendo e riprendendo il lavoro dopo la ricarica.

La Base Omni ovviamente si occupa dello svuotamento automatico del cassetto polvere (con anche compressione per aumentare l’autonomia del sacchetto), lavaggio del rullo con acqua calda fino a 75°C, asciugatura con aria a 63°C per 2-4 ore configurabili. Il sacco da 3 litri garantisce 2-3 mesi di autonomia, mentre i serbatoi d’acqua (4L pulita, 2,2L sporca) richiedono attenzione settimanale.

Confronto con X8 Pro Omni e T80 Pro Omni

Rispetto all’X8 Pro Omni, l’X9 rappresenta un’evoluzione incrementale: il sistema BLAST migliora l’efficacia sui tappeti, il Triple-Lift aggiunge automazione ed evita conflitti tra sporco e metodi di pulizia. Le prestazioni di pulizia sono analoghe o leggermente superiori, con maggiore raffinatezza nelle funzioni smart.

ECOVACS Deebot T80 Pro Omni (qui trovate la nostra recensione del modello ECOVACS Deebot T80 Omni) invece condivide il core hardware di pulizia ma rinuncia a funzioni premium come l’assistente vocale avanzato e alcuni automatismi. Rappresenta un’alternativa più accessibile per chi privilegia l’efficacia pulente pura rispetto alle funzioni smart.

Prezzo e conclusioni

ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni si conferma tra i robot aspirapolvere e lavapavimenti più avanzati attualmente disponibili. Eccelle in tutti gli aspetti fondamentali: pulizia su ogni superficie, navigazione intelligente, automazione spinta e integrazione smart completa. Rispetto al modello precedente l’aggiunta più interessante è il triplo sollevamento dei fondamentali di pulizia per evitare di usare lo strumento sbagliato con le varie tipologie di sporco.

A chi lo consigliamo: perfetto per abitazioni medio-grandi con pavimenti misti, famiglie con animali domestici, appassionati di smart home che desiderano automatizzare completamente la pulizia quotidiana.

perfetto per abitazioni medio-grandi con pavimenti misti, famiglie con animali domestici, appassionati di smart home che desiderano automatizzare completamente la pulizia quotidiana. Sconsigliato per: piccoli appartamenti dove non si sfrutterebbe appieno il potenziale, case con fughe profonde tra le varie mattonelle, budget limitati che troverebbero migliore compromesso in modelli di fascia inferiore.

ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di listino di 1.499 euro, salvo eventuali sconti a 1.299 euro come in occasione del periodo lancio. Il prezzo è indubbiamente elevato ma in caso di ribasso potrebbe assolutamente essere interessante da valutare.

Per chi volesse risparmiare, è probabile che il modello precedente DEEBOT X8 Pro Omni si trovi ad un prezzo più concorrenziale.

Pro: Sistema di sollevamento Triple-Lift che previene problemi su tappeti e liquidi;



Zero grovigli grazie al sistema anti-tangle 3.0;



Navigazione precisa con ottima copertura angoli. Contro: Prezzo elevato;



Serbatoi acqua più piccoli e non visibili esternamente.