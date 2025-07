In quello che è stato il secondo martedì del mese, come di consueto, Microsoft ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti per i propri sistemi operativi ancora supportati, ovvero Windows 10 e Windows 11.

Entrambi hanno ricevuto il Patch Tuesday di luglio 2025, un aggiornamento principalmente mirato alla sicurezza (include la correzione di numerose vulnerabilità, anche gravi), che risolve anche alcuni bug e implementa tanti miglioramenti all’esperienza utente complessiva, resi disponibili nella parte finale del mese scorso tramite un aggiornamento facoltativo. Scopriamo tutti i dettagli.

Windows 11 e 10: arriva il Patch Tuesday di luglio 2025

Come anticipato in apertura, Microsoft ha da poche ore avviato il rilascio del Patch Tuesday di luglio 2025, un nuovo aggiornamento della sicurezza che coinvolge tutti i sistemi operativi attualmente supportati dal colosso di Redmond.

Nel caso di Windows 11, l’aggiornamento in distribuzione varia leggermente a seconda della versione effettiva del sistema operativo in esecuzione sul computer: per quei PC che eseguono la più recente versione 24H2, protagonista di un update automatico che non si può annullare a inizio maggio, arriva la build 26100.4652 (codice aggiornamento KB5062553); per coloro che eseguono la versione 23H2, arriva la build 22631.5624 (KB5062552); per coloro che eseguono la versione 22H2, arriva la build 22621.5624 (KB5062552).

Per quanto concerne Windows 10, invece, le uniche versioni ufficialmente supportate sono le 21H2 (Windows 10 Enterprise and Education, IoT Enterprise e Enterprise multi-session) e 22H2 che ricevono, rispettivamente, le build 19044.6093 e 19045.5965 (in entrambi i casi, l’aggiornamento è etichettato come KB5062554).

Le novità del Patch Tuesday di luglio 2025 per Windows 11

Il focus principale del nuovo aggiornamento per Windows 11 è la sicurezza (una consuetudine per i Patch Tuesday). Sono state risolte infatti 140 vulnerabilità (130 scovate da Microsoft e 10 scovate da terzi) ma nessuna di esse viene catalogata come “sfruttata attivamente”: tra tutte, ce ne sono 17 che risultano potenzialmente sfruttate ma nessuna evidenza.

Note di rilascio (per la versione 24H2): Questo aggiornamento di sicurezza include miglioramenti che facevano parte dell’aggiornamento KB5060829. Il seguente riepilogo illustra i principali problemi risolti dall’aggiornamento della Knowledge Base dopo l’installazione. Sono incluse anche le nuove funzionalità disponibili. Il testo in grassetto tra parentesi quadre indica l’elemento o l’area della modifica.

[Grafica]​​​​​​​ Risolto: questo problema si verifica solo se è installato l’aggiornamento non di sicurezza di giugno 2025 (KB5060829). Il contenuto del gioco potrebbe non essere sincronizzato con la posizione del cursore dopo aver utilizzato ALT + Tab per passare da un gioco all’altro in modalità esclusiva a schermo intero e viceversa, quando la risoluzione del gioco non corrisponde a quella del desktop. [Multimedia] Corretto: questo aggiornamento risolve un problema per cui i suoni di notifica non venivano riprodotti. I suoni interessati includevano quelli per gli avvisi sullo schermo, le regolazioni del volume e l’accesso.

Corretto: questo aggiornamento risolve un problema per cui i suoni di notifica non venivano riprodotti. I suoni interessati includevano quelli per gli avvisi sullo schermo, le regolazioni del volume e l’accesso. [Windows Firewall] Corretto: questo aggiornamento risolve un problema riscontrato nel Visualizzatore eventi come Evento 2042 per Windows Firewall con sicurezza avanzata. L’evento viene visualizzato come “Lettura configurazione non riuscita” con il messaggio “Sono disponibili altri dati”. Per ulteriori informazioni su questo problema, consultare la sezione “Eventi di errore registrati per Windows Firewall” nella dashboard di Windows Health. Se hai installato aggiornamenti precedenti, il tuo dispositivo scaricherà e installerà solo i nuovi aggiornamenti contenuti in questo pacchetto.

Al netto della risoluzione di queste vulnerabilità, stando a quanto riportato nelle note di rilascio, il Patch Tuesday di luglio 2025 include anche tutti i miglioramenti e le nuove funzionalità incluse con l’aggiornamento facoltativo del 26 giugno 2025, rilasciato tramite la build 26100.4484 (codice KB5060829) per la versione 24H2. Per le versioni meno recenti (23H2 e 22H2), sono inclusi tutti i miglioramenti dell’aggiornamento facoltativo datato 26 giugno 2025, rilasciato tramite le build 22631.5549 e 22621.5549 (codice KB5060826).

Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete (inclusi i problemi noti), vi rimandiamo alle pagine dedicate (24H2, 23H2 e 22H2) sul portale del supporto Microsoft.

Le novità del Patch Tuesday di luglio 2025 per Windows 10

Anche l’aggiornamento di luglio 2025 per Windows 10 si concentra sulla risoluzione di bug, sul miglioramento della stabilità di sistema e, soprattutto, sulla risoluzione di problematiche legate alla sicurezza.

Inoltre, vengono implementati i miglioramenti portati con l’aggiornamento facoltativo del 24 giugno 2025 (build 19045.6036, codice KB5061087). Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul portale del supporto Microsoft.

Come aggiornare Windows 10 e Windows 11

Tutte le nuove build di cui vi abbiamo parlato sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono le versioni supportate di Windows 10 e Windows 11 e, specie per ottenere i più recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza, vi consigliamo di procedere con l’aggiornamento.

Per aggiornare gli ultimi due sistemi operativi di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire i seguenti percorsi: