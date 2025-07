OpenAI continua a sperimentare nuove strade per rendere ChatGPT sempre più utile e forse, in certi casi, anche più virtuoso; in queste ore alcuni utenti abbonati al servizio hanno segnalato la comparsa di una nuova voce nel menù a discesa degli strumenti: si chiama Studia insieme (Study Together in inglese) e, come suggerisce il nome, promette di rivoluzionare il modo in cui si può usare il modello di linguaggio a scopo didattico.

Al momento, OpenAI non ha fornito comunicazioni ufficiali su questa funzionalità, né chiarito se sarà disponibile per tutti o riservata agli abbonati, ma le prime descrizioni degli utenti forniscono già qualche indizio interessante.

Come funziona Studia insieme di ChatGPT

Secondo le testimonianze raccolte finora, la modalità Studia insieme cambierebbe radicalmente l’approccio tipico di ChatGPT, se nella versione classica il chatbot fornisce risposte esaustive a ogni richiesta, qui il comportamento diventa più interattivo e guidato.

ChatGPT pone domande all’utente, stimolandolo a ragionare e a rispondere in prima persona, l’obbiettivo sarebbe quello di costruire un percorso di apprendimento progressivo, simile a una lezione con un tutor; alcuni utenti ipotizzano che possa persino esistere una variante multiplayer, con più partecipanti nella stessa conversazione in una sorta di gruppo di studio virtuale.

Un approccio di questo tipo richiama in parte la filosofia di LearnLM, l’iniziativa di Google che punta a sviluppare modelli linguistici pensati appositamente per l’educazione, non a caso più di un osservatore ha interpretato Studia insieme come la risposta diretta di OpenAI alla crescente attenzione che l’azienda di Mountain View sta dedicando al settore dell’istruzione digitale.

La novità arriva in un momento delicato, ChatGPT è diventato, nel bene e nel male, uno strumento onnipresente nelle scuole e nelle università, gli insegnanti lo utilizzano per pianificare le lezioni, creare esercizi e fare brainstorming; gli studenti invece spesso lo impiegano come tutor privato, e non di rado anche per automatizzare la scrittura di saggi e tesine, alimentando il dibattito su un possibile declino dell’istruzione superiore a causa dell’uso improprio dell’IA.

È plausibile che ChatGPT stia cercando di incoraggiare utilizzi più costruttivi, fornendo una modalità che aiuti a interiorizzare le nozioni attraverso la partecipazione attiva, renda meno immediato limitarsi a copiare e incollare le risposte, e che offra un’esperienza più simile a quella offerta da un tutor vero e proprio.

In altre parole, Studia insieme potrebbe rappresentare un tentativo di spostare l’equilibrio, da una logica di pura risposta automatica a una dinamica di apprendimento collaborativo. Al momento tuttavia non ci sono informazioni certe sulla disponibilità globale, lo stesso ChatGPT, se interrogato al riguardo, risponde che “OpenAI non ha annunciato ufficialmente quando o se ‘Study Together’ sarà disponibile per tutti gli utenti, né se richiederà ChatGPT Plus“.

Di conseguenza, non è dato sapere se si tratti di un test circoscritto, di una funzione in Beta per un numero ristretto di account selezionati o di un’anteprima di una funzione che arriverà nei prossimi mesi.

La direzione sembra comunque chiara, sia OpenAI che altri attori del settore stanno puntando a rendere l’intelligenza artificiale una componente attiva dei percorsi formativi, se Studia insieme dovesse essere distribuita su larga scala, potrebbe diventare un alleato prezioso per chi cerca un approccio più interattivo e responsabile all’apprendimento.

Resta da capire se e come questo modello verrà accolto dagli educatori e dalle istituzioni, sempre più divisi tra il fascino delle nuove tecnologie e il timore che un uso improprio dell’IA finisca per impoverire l’esperienza scolastica.