Il percorso evolutivo di ChatGPT, lo strumento di punta firmato OpenAI, prosegue senza sosta e come spesso accade con le tecnologie che ambiscono a trasformare radicalmente il nostro rapporto con l’informazione, torna a far parlare di sé grazie a una nuova ondata di funzionalità pensate per il mondo aziendale e professionale.

A partire da oggi infatti, gli utenti business di ChatGPT potranno contare su nuove integrazioni con i principali servizi di archiviazione cloud (tra cui Google Drive, Dropbox, OneDrive, SharePoint e Box), oltre a una funzione di registrazione automatica delle riunioni; un mix che conferma l’ambizione di OpenAI di diventare il punto di riferimento assoluto per la produttività, coadiuvata dall’intelligenza artificiale, in ambito enterprise.

ChatGPT riceve nuove funzionalità in ambito business

La novità più rilevante, e probabilmente anche la più richiesta, riguarda la possibilità di collegare ChatGPT ai servizi cloud più utilizzati in ambito aziendale, sia nel pubblico che nel privato; gli utenti possono ora concedere l’accesso ai propri account su Google Drive, Dropbox, OneDrive, SharePoint e Box, così da interrogare direttamente il chatbot sui documenti attraverso prompt naturali.

Per esempio è possibile porre domande come “Qual’è stato il fatturato del primo trimestre dell’anno scorso?“, oppure “Quante volte ho preso il traghetto nel mio viaggio in Italia l’anno scorso?“; a occuparsi del resto, come prevedibile, sarà ChatGPT: estrapolerà, analizzerà e restituirà informazioni rilevanti con tanto di citazioni puntuali e rispetto delle autorizzazioni stabilite dall’organizzazione a livello utente. In altre parole, nessun accesso indiscriminato o uso non conforme, la privacy e i permessi aziendali vengono rispettati rigorosamente, almeno secondo OpenAI.

È importante precisarlo, le nuove funzionalità non sono rivolte agli utenti gratuiti o individuali, ma a segmenti ben specifici della clientela OpenAI; nello specifico le integrazioni cloud sono esclusive per gli utenti ChatGPT Team, Enterprise o Edu, ma non sono al momento disponibili in Europa.

L’altra novità di rilievo è l’introduzione della cosiddetta modalità di registrazione: una funzione che consente a ChatGPT di prendere appunti automaticamente durante le riunioni, sessioni di brainstorming o momenti di riflessione ad alta voce; la funzionalità, al momento disponibile esclusivamente per gli utenti abbonati a ChatGPT Team, produce trascrizioni strutturate, comprensive di citazioni con timestamp e attività da svolgere individuate in base al contenuto del discorso.

In pratica, un vero e proprio assistente virtuale per chi lavora in team dinamici e ha bisogno di automatizzare il flusso di informazioni tra meeting e operatività quotidiana.

I numeri parlano chiaro e danno ulteriore peso a queste novità, secondo quanto dichiarato dall’azienda, OpenAI conta oggi 3 milioni di utenti aziendali paganti, in netto aumento rispetto ai 2 milioni registrati nel mese di febbraio; una crescita importante che conferma la centralità dell’offerta business nel modello economico della società.

Del resto la concorrenza non manca, diverse altre aziende che operano nel settore sono in corsa per accaparrarsi la fetta più ricca di questo nuovo mercato, ovvero quello delle imprese disposte a pagare (anche profumatamente) per servizi di intelligenza artificiale generativa; un mercato che, secondo le stime, potrebbe superare i mille miliardi di dollari di fatturato entro i prossimi sette anni.

L’introduzione di queste nuove funzionalità segna una direzione molto chiara, con ChatGPT l’azienda vuole conquistare il centro operativo del lavoro digitale moderno, offrendo uno strumento capace di centralizzare dati, documenti, azioni e comunicazioni, con una semplice interfaccia grafica e un motore IA estremamente potente alle spalle.