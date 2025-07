Amazfit GTR 2 scende a 59,99€ su Amazon durante il Prime Day, segnando un crollo di prezzo impressionante rispetto ai consueti 169,90€. Questo smartwatch Amazfit offre funzionalità premium a un prezzo che difficilmente si vedrà di nuovo. Con un display AMOLED da 1,39 pollici, 90 modalità sportive e un’autonomia fino a 14 giorni, rappresenta un’occasione imperdibile per chi cerca un dispositivo completo senza compromessi. La combinazione di Alexa integrato, chiamate Bluetooth e 3GB di storage per la musica lo rende molto più di un semplice fitness tracker.

Amazfit GTR 2: specifiche tecniche e funzionalità premium

Amazfit GTR 2 si distingue per il suo display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel, che garantisce colori vivaci e una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Il pannello circular offre un’esperienza visiva di qualità superiore rispetto ai display LCD tradizionali.

Sul fronte del monitoraggio della salute, integra sensori avanzati per il rilevamento della frequenza cardiaca 24/7, misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e analisi completa del sonno. Questi strumenti permettono di tenere sotto controllo i parametri vitali con precisione clinica.

La sezione fitness è particolarmente ricca, con 90 modalità sportive che coprono praticamente ogni attività fisica immaginabile. Il GPS integrato assicura un tracking preciso durante corsa, ciclismo e altre attività outdoor, mentre la resistenza all’acqua 5 ATM permette di utilizzarlo anche per il nuoto.

L’autonomia rappresenta uno dei punti di forza principali: la batteria da 471mAh garantisce fino a 14 giorni di utilizzo con uso tipico, eliminando l’ansia da ricarica quotidiana. La funzione di riproduzione musicale con 3GB di storage permette di ascoltare le proprie playlist preferite direttamente dal polso, senza bisogno dello smartphone.

Alexa integrato e gli assistenti vocali offline offrono controllo hands-free per gestire smart home, promemoria e informazioni varie. Le chiamate Bluetooth completano il quadro delle funzionalità smart, rendendo possibile rispondere alle telefonate direttamente dal polso.

Offerta Prime Day: risparmio del 65% su Amazon

Il prezzo di 59,99€ durante il Prime Day rappresenta un risparmio di 109,91€ rispetto al prezzo di listino di 169,90€, corrispondente a uno sconto del 65%. Si tratta di un crollo di prezzo significativo che porta questo smartwatch premium in una fascia di prezzo tipicamente occupata da dispositivi molto più basilari.

L’offerta è disponibile esclusivamente su Amazon ed è riservata ai membri Prime. La spedizione è gratuita con consegna rapida, mentre il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo il servizio clienti e la politica di reso standard.

La disponibilità è limitata alle scorte e l’offerta è valida solo per il periodo del Prime Day. Considerando che il prezzo abituale si aggira intorno ai 169,90€, questa promozione rappresenta un’opportunità rara per accaparrarsi un dispositivo dalle specifiche tecniche elevate a un prezzo da entry-level.

Il modello in offerta include tutti gli accessori standard: cinturino sportivo, caricatore magnetico e manuale d’uso. La compatibilità è garantita sia con dispositivi Android che iOS, rendendo l’acquisto adatto a qualsiasi ecosistema mobile.

