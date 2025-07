Mentre l’attesa per il Prime Day cresce, Ecovacs decide di giocare d’anticipo con un crollo di prezzo clamoroso sul suo top di gamma, l’ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI. Questa mossa a sorpresa porta il robot aspirapolvere e lavapavimenti al suo minimo storico su Amazon, rappresentando un’occasione più unica che rara per chi cerca una soluzione di pulizia domestica definitiva, senza compromessi e tecnologicamente avanzata. L’offerta anticipa gli sconti ufficiali, offrendo la possibilità di assicurarsi un prodotto premium a un costo mai visto prima. Analizziamo insieme le caratteristiche che rendono questo dispositivo un vero e proprio gioiello tecnologico, soprattutto a questo prezzo.

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI: potenza e intelligenza al servizio della pulizia

Il cuore pulsante di ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI è la sua incredibile potenza di aspirazione da 16.600 Pa, un valore che lo posiziona ai vertici assoluti della categoria e gli permette di raccogliere polvere, detriti e peli di animali da qualsiasi superficie, inclusi tappeti a pelo lungo. Ma la vera innovazione risiede nella tecnologia di lavaggio OZMO Roller Instant Self-Washing. A differenza dei classici moci rotanti, questo sistema utilizza rulli che si autopuliscono istantaneamente con acqua calda a 60°C direttamente nella stazione OMNI, garantendo una pulizia sempre efficace e igienica, senza trascinare lo sporco per casa.

La dotazione tecnologica è completata da un pacchetto di funzioni intelligenti di altissimo livello:

AI Stain Detection 2.0: Grazie a sensori avanzati, il robot rileva le macchie ostinate e le aree più sporche, intensificando la pulizia in quei punti specifici per un risultato impeccabile.

Sistema Triple Lift: Il robot è in grado di sollevare automaticamente i rulli di lavaggio quando rileva un tappeto, evitando di bagnarlo, e di alzare l'intero corpo macchina per superare ostacoli fino a 9 mm.

Tecnologia ZeroTangle 3.0: La spazzola principale è progettata con una struttura anti-groviglio che minimizza l'accumulo di capelli e peli, rendendola la scelta ideale per chiunque abbia animali domestici.

Navigazione dToF Lidar: Assicura una mappatura 3D precisa e veloce degli ambienti, unita a un sistema di evitamento ostacoli che riconosce e aggira anche i piccoli oggetti lasciati sul pavimento.

Un’offerta che anticipa il Prime Day

L’ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI è attualmente disponibile in offerta speciale su Amazon al prezzo eccezionale di 999€, con un crollo netto rispetto al prezzo di listino di 1.299€. Si tratta di un risparmio secco di 500€ su uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più avanzati del mercato. L’offerta riguarda il modello di colore nero ed è venduta e spedita direttamente da Amazon, garantendo così tutti i vantaggi della spedizione Prime e un’eccellente assistenza post-vendita. Questa promozione rappresenta una vera e propria anteprima delle offerte estive e, data l’entità dello sconto, è probabile che le scorte siano limitate. E se siete clienti prime, il prezzo crolla ulteriormente a soli 985€!

