Chi dice che per avere un monitor gaming di alta qualità bisogna spendere una fortuna? LG UltraGear OLED 27GS93QE sfida questa convinzione con un’offerta imperdibile. Questo monitor, lanciato a settembre 2024, è ora disponibile a un prezzo scontato di 549,99€ invece di 699,99€ su Amazon. Per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni elevate e una qualità visiva senza compromessi, questa è l’opportunità giusta per aggiornare la propria postazione. Vediamo come questo prodotto possa fare la differenza nella vostra esperienza di gioco.

Specifiche tecniche del LG UltraGear OLED 27GS93QE

Il LG UltraGear OLED 27GS93QE è progettato per i gamer più esigenti, offrendo un display OLED da 26,5 pollici con una risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel). La combinazione di un refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta di 0,03ms (GtG) garantisce un’esperienza di gioco fluida e priva di ritardi. Questo monitor supporta la tecnologia DisplayHDR True Black 400, con un contrasto eccezionale di 1,500,000:1 e una copertura del gamut colore del 100% sRGB e 91% Adobe RGB, rendendo i colori vividi e realistici.

Adaptive Sync : Compatibile con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro per eliminare il tearing dello schermo.

: Compatibile con e per eliminare il tearing dello schermo. Connettività : Include porte HDMI 2.1 e DisplayPort , assicurando la compatibilità con le più recenti schede grafiche.

: Include porte e , assicurando la compatibilità con le più recenti schede grafiche. Color Support: Copertura del DCI-P3 al 98.5%, ideale per il gaming e la creazione di contenuti.

Queste specifiche rendono il monitor non solo ideale per il gaming competitivo, ma anche per la visione di contenuti multimediali, grazie alla sua capacità di rendere immagini con colori profondi e dettagliati.

Dettagli dell’offerta: sconto imperdibile su Amazon

L’offerta attuale è disponibile su Amazon, dove il LG UltraGear OLED 27GS93QE è proposto a un prezzo scontato di 549,99€, rispetto al prezzo originale di 699,99€. Questo rappresenta uno sconto del 21%, un risparmio significativo di 150€. L’offerta è limitata nel tempo e soggetta a disponibilità, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa occasione. E se sei cliente prime, risparmi 20€ ulteriori pagando il monitor 529€!

Inoltre, l’acquisto su Amazon garantisce la sicurezza e l’affidabilità della transazione, con la possibilità di usufruire di vantaggi come la spedizione veloce per gli utenti Prime.

