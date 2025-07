Siamo ormai a un passo dal Prime Day 2025, tanto che Amazon ha iniziato già a proporre vari servizi e prodotti in sconto (di cui trovate i dettagli in fondo all’articolo). Nelle scorse ore ha iniziato anche a scontare alcuni suoi dispositivi delle serie Fire TV, eero, Ring ed Echo, pochi per il momento, che con buona probabilità verranno nei prossimi giorni affiancati da altri prodotti. Ma visto che si tratta di buone occasioni, ecco una panoramica di quelli che è possibile già acquistare a prezzi ribassati.

I dispositivi Amazon in sconto per il Prime Day 2025

C’è tempo fino all’11 luglio 2025 per approfittare degli sconti del Prime Day, salvo eventuali proroghe o, viceversa, esaurimenti delle scorte disponibili, sconti che, come anticipato, sono già in vigore per alcuni prodotti come quelli dei marchi Amazon che trovate qui sotto, principalmente in bundle.

Senza dilungarci ulteriormente in chiacchiere, vi lasciamo subito alla selezione, che è probabilmente destinata ad ampliarsi nel corso delle prossime ore e giorni in prossimità del vero e proprio Prime Day, che ricordiamo durerà 4 giorni, dall’8 all’11 luglio.

Come anticipato, considerando che la selezione di dispositivi Amazon in sconto per il Prime Day è molto probabile si ampli nel corso delle prossime ore

Tutti i dispositivi Amazon in sconto per il Prime Day 2025

