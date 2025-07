I truffatori sono sempre pronti ad aggiornarsi con nuovi tentativi di raggiri, e in questo periodo che precede l’Amazon Prime Day c’è da alzare la guardia. È Amazon stessa ad avvisare i suoi clienti del crescente numero di false e-mail relative all’iscrizione ad Amazon Prime in arrivo: vediamo cosa sta succedendo e come difendersi dai tentativi di truffa.

In arrivo false e-mail Amazon Prime: fate attenzione alle truffe

In queste ultime settimane stanno aumentando le segnalazioni di false e-mail che parlano di un fantomatico rinnovo dell’abbonamento Amazon Prime a prezzi “sorprendenti”. Il problema è di un’entità tale da aver spinto la stessa Amazon a entrare in gioco per avvisare gli utenti del tentativo di truffa in atto.

Con l’intento di guadagnarsi la fiducia del malcapitato di turno e di apparire legittimi, i truffatori riescono a includere in questi messaggi e-mail alcune informazioni personali ottenute da altre fonti. Lo scopo è sempre il “solito” phishing: spingere a cliccare sul pulsante “Annulla iscrizione”, che indirizza a false pagine di accesso; in questo modo l’utente inserisce i suoi dati, convinto si tratti del sito legittimo di Amazon, e la fregatura si completa.

I malintenzionati puntano alle credenziali di accesso ad Amazon e alle informazioni bancarie: non cliccate mai sui link inclusi in questi messaggi. Amazon stessa consiglia di ignorare semplicemente il messaggio. Per dubbi sull’iscrizione Prime, sul rinnovo e sul suo costo, potete utilizzare direttamente l’app ufficiale per Android e iOS oppure accedere attraverso il sito Amazon.it, selezionando Prime dal menu principale.

Per sapere se un messaggio proviene veramente da Amazon, potete visitare il Centro messaggi nella sezione “Il mio account”. Come ulteriore sicurezza, il nostro consiglio è quello di attivare la verifica in due fasi per l’account Amazon: potete farlo attraverso le impostazioni di Accesso e sicurezza o visitando amazon.it/2SV. Se lo desiderate potete segnalare eventuali tentativi di truffa ad Amazon all’indirizzo amazon.it/reportascam, e consultare la pagina dedicata che fornisce qualche consiglio su come identificare e prevenire le truffe.

Vi ricordiamo che l’Amazon Prime Day è alle porte: l’evento ricco di sconti si terrà quest’anno dall’8 all’11 luglio, con quattro giorni di offerte su migliaia di prodotti, tech e non.