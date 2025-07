Apple MacBook Air M3 13″ con 24GB di memoria unificata e 512GB di archiviazione SSD scende a 1.199€ su Amazon, con uno sconto di 420€ rispetto al prezzo originale di 1.619€. Si tratta di una configurazione particolarmente interessante che unisce le prestazioni del chip M3 con una quantità di memoria superiore rispetto ai modelli base, ideale per chi necessita di maggiore potenza per multitasking intensivo e applicazioni professionali.

Prestazioni e caratteristiche tecniche di Macbook Air M3

Il cuore pulsante di questo MacBook Air M3 è rappresentato dal processore Apple M3 con architettura a 8 core CPU e 10 core GPU, che garantisce prestazioni superiori rispetto alla generazione precedente mantenendo un’efficienza energetica eccellente. La configurazione con 24GB di memoria unificata rappresenta un upgrade significativo rispetto ai modelli base, permettendo di gestire senza problemi:

Multitasking avanzato con decine di applicazioni aperte simultaneamente

Editing video 4K e rendering di progetti complessi

Sviluppo software con ambienti di sviluppo pesanti

Design grafico con file di grandi dimensioni

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici offre una risoluzione di 2560 x 1664 pixel, con colori vividi e dettagli cristallini che rendono ogni contenuto visivamente coinvolgente. L’archiviazione SSD da 512GB garantisce velocità di lettura e scrittura elevate, mentre la batteria può durare fino a 18 ore di utilizzo continuo.

Dal punto di vista della connettività, troviamo due porte Thunderbolt/USB 4, Wi-Fi 6 per connessioni ultra-rapide e Bluetooth 5.0. Il peso contenuto di 1,29 kg e lo spessore ridotto lo rendono perfetto per la mobilità quotidiana.

Dettagli dell’offerta su Amazon

L’offerta disponibile su Amazon attraverso C&C S.p.A. Apple Premium Partner propone questo MacBook Air M3 a 1.199€ invece di 1.619€, con un risparmio netto di 420€ pari al 26% di sconto. Si tratta di una riduzione di prezzo significativa per un prodotto Apple di ultima generazione, soprattutto considerando la configurazione potenziata con 24GB di memoria.

La colorazione disponibile è Grigio Siderale, una delle opzioni cromatiche più eleganti e versatili della gamma Apple. Il prodotto viene venduto da un Apple Premium Partner autorizzato, garantendo l’autenticità e la copertura della garanzia ufficiale Apple.

L’offerta non prevede spese di spedizione aggiuntive e il prodotto è immediatamente disponibile per l’acquisto. Considerando che si tratta di una configurazione premium con memoria potenziata, il prezzo risulta particolarmente competitivo rispetto ai listini ufficiali Apple.

