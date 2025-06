LG Gram Book 15U50T scende sotto i 480€ su Amazon grazie a un’offerta che porta questo notebook ultraleggero a 477,89€ invece di 899€. Con un processore Intel Core i5-1334U, 16GB di RAM e 512GB SSD, questo laptop della serie Gram mantiene le promesse di portabilità e prestazioni che hanno reso famoso il brand LG in questo segmento. Il risparmio di oltre 400€ dal prezzo di listino rende questa proposta particolarmente interessante per chi cerca un dispositivo completo senza compromessi sul peso.

Lg Gram Book 15U50T: specifiche tecniche e design ultraleggero

LG Gram Book 15U50T si distingue immediatamente per il suo peso di appena 1,68 kg e uno spessore di soli 1,93 cm, caratteristiche che lo rendono uno dei notebook da 15,6 pollici più trasportabili sul mercato. Il display IPS Full HD da 1920×1080 pixel offre colori vivaci e angoli di visione ampi, ideale per lavorare in mobilità o per l’intrattenimento multimediale.

Il cuore pulsante è rappresentato dal processore Intel Core i5-1334U di 13ª generazione, affiancato da 16GB di RAM che garantiscono fluidità nel multitasking anche con applicazioni demanding. Lo storage SSD da 512GB assicura avvii rapidi del sistema e tempi di caricamento ridotti per file e programmi. La grafica integrata Intel Xe Graphics G7 gestisce senza problemi attività quotidiane, editing leggero e riproduzione video in alta definizione.

L’autonomia è affidata a una batteria da 51Wh che, combinata con l’efficienza del processore Intel, permette diverse ore di utilizzo continuativo. Il sistema operativo Windows 11 Home include il supporto nativo per il tasto Copilot, che facilita l’accesso alle funzionalità AI integrate nel sistema. L’audio Dolby Atmos completa un pacchetto tecnico equilibrato per produttività e intrattenimento.

Offerta Amazon: risparmio di oltre 400 euro

LG Gram Book 15U50T è disponibile su Amazon al prezzo di 477,89€ rispetto al prezzo originale di 899€. La riduzione di quasi il 50% rappresenta un’opportunità interessante per accedere alla qualità costruttiva e alle prestazioni della serie Gram senza superare la soglia dei 500€.

L’offerta è gestita dal venditore digitalbayshop, che vanta il 99% di recensioni positive sulla piattaforma Amazon, garantendo affidabilità nell’acquisto e nella spedizione. Il notebook viene fornito con tastiera italiana e Windows 11 Home preinstallato, pronto all’uso senza configurazioni aggiuntive.

La colorazione Titan Silver dona un aspetto professionale e moderno al dispositivo, mentre la dotazione di serie include tutti i driver e software necessari per sfruttare appieno le funzionalità hardware. La combinazione di specifiche tecniche solide e prezzo competitivo rende questa proposta particolarmente adatta a studenti universitari, professionisti in mobilità e utenti che privilegiano portabilità senza rinunciare alle prestazioni.

