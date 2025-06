Dopo l’ottimo debutto con la berlina elettrica SU7, Xiaomi torna alla carica nel settore delle quattro ruote con il nuovo Xiaomi YU7, un SUV spazioso, veloce, ricco di tecnologia e soprattutto proposto ad un prezzo che – ancora una volta – rischia di mettere in crisi la concorrenza. Presentata ufficialmente in Cina lo scorso marzo, l’auto sarà disponibile in patria a partire dal mese di luglio.

Questa volta il bersaglio di Xiaomi è chiaro: il nuovo SUV elettrico mira direttamente a Tesla Model Y, che in questa fascia di mercato è considerato ormai come un punto di riferimento. Quello che però differenza Xiaomi YU7 dalla concorrenza è l’incredibile rapporto qualità-prezzo, con una suite di funzionalità e specifiche tecniche che rendono la nuova auto un progetto ambizioso.

Dimensioni e prestazioni di Xiaomi YU7

Xiaomi YU7 non passa inosservato grazie alla sua silhouette curata, dinamica e con linee tese e moderne, ma anche soprattutto per via delle sue dimensioni: il SUV è infatti lungo quasi 5 metri (4999 mm per l’esattezza), largo 1996 mm e alto 1608 mm, con un passo di 3 metri precisi. Non è un caso infatti che YU7 in mandarino può essere tradotto come “cavalcare il vento”. Le dimensioni imponenti promettono infatti una grande abitabilità interna, ma lo rendono al tempo stesso visivamente molto presente su strada.

Come da tradizione per il colosso cinese, Xiaomi YU7 viene proposto in tre diverse varianti, pensate per soddisfare esigenze diverse. La versione base del SUV ha la trazione posteriore, un singolo motore elettrico da 320 cavalli e permette di passare da 0 a 100 km/h in 5,88 secondi. Il modello di mezzo, chiamato Xiaomi YU7 Pro, presenta un doppio motore, trazione integrale, 496 cavalli e uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,27 secondi.

Ma è con la variante YU7 Max che l’azienda cinese ha alzato l’asticella: troviamo infatti un motore a 690 cavalli, 866 Nm di coppia, trazione integrale e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,23 secondi, arrivando nel campo delle auto sportive pure. Il modello “top di gamma” è in grado di raggiungere la velocità massima di 253 km/h, mentre i modelli base e Pro sono elettricamente limitati a 240 km/h.

Tutti i modelli di Xiaomi YU7 sono costruiti su una piattaforma a 800 Volt che consente ricariche ultra rapide, ma soprattutto garantisce un’autonomia importante in termini di percorrenza. Il modello con maggiore autonomia è proprio quello base che, grazie alle specifiche “inferiori” e meno energivore rispetto alle controparti più costose, è in grado di raggiungere gli 835 km omologati secondo il ciclo CLTC. La variante Pro si ferma a 770 km, mentre il modello Max, nonostante le prestazioni, riesce a spingersi fino a 760 km.

I tempi di ricarica dell’auto dal 10 all’80% possono variare dai 12 ai 21 minuti, a seconda della versione e della colonnina utilizzata. Sul fronte delle batterie, infine, Xiaomi YU7 base e Pro utilizzano una batteria da 96,5 kWh, mentre la variante Max monta un’unità più capiente da 101,7 kWh.

Interni e funzionalità di Xiaomi YU7

L’interno di Xiaomi YU7 è un concentrato di comfort e tecnologia grazie all’esperienza del colosso cinese nel mondo dell’elettronica di consumo. L’abitacolo interno è infatti dominato da un enorme display HyperVision lungo 1,1 metri e formato da tre schermi mini-LED integrati in un’unica superficie, in grado di raggiungere una luminosità di picco di 1200 nit. Il cuore pulsante del sistema di bordo è il chip NVIDIA DRIVE AGX Thor, responsabile di tutte le funzionalità interne dell’automobile, dalla navigazione all’infotainment fino alla gestione dei sistema di guida assistita.

I sedili anteriori di Xiaomi YU7 possono essere configurati, su richiesta, con una funzione “zero gravity” e rivestiti in pelle Nappa, con la possibilità di reclinarsi fino a 123° e di offrire al conducente anche un massaggio durante la guida. Anche quelli posteriori sono regolabili elettricamente fino a 135°, mentre tra gli optional troviamo addirittura un mini frigo integrato nel tunnel centrale, che può raffreddare o riscaldare le bevande a piacimento. Sul fronte audio, invece, troviamo ben 25 speaker con supporto Dolby Atmos, per un’esperienza sonora immersiva.

Arriviamo infine al fronte delle sicurezza e dell’assistenza alla guida: Xiaomi YU7 offre un pacchetto completo grazie ai sensori LiDAR, un radar millimetrico 4D, un sistema avanzato di guida assistita e una scocca realizzata con materiali ad alta resistenza, tra cui una gabbia in acciaio per proteggere meglio conducente e passeggeri. Anche le batterie dell’auto sono protette con un rivestimento antiproiettile per una maggiore sicurezza.

Il SUV di Xiaomi è inoltre completamente integrato con l’ecosistema Apple. L’iPhone può essere infatti utilizzato come chiave digitale UWB, mentre l’assistente vocale XiaoAI permette di interagire con l’auto anche dall’esterno, per esempio per aprire il bagagliaio.

Prezzi e disponibilità di Xiaomi YU7

Abbiamo aperto l’articolo affermando come Xiaomi YU7 fosse un’auto elettrica dal rapporto qualità-prezzo eccezionale: questo concentrato di tecnologia sarà disponibile in Cina dal mese di luglio a partire da 30150 euro per il modello base, mentre i modelli Pro e Max sono disponibili rispettivamente a partire da 33300 euro e 39240 euro.

Si tratta ovviamente di prezzi al cambio con la valuta cinese, ma che già così dimostrano quanto Xiaomi abbia puntato molto su un prezzo concorrenziale nonostante la dotazione dell’automobile. A questo punto non resta che attendere i dati ufficiali sugli ordini, che se dovessero replicare il boom ottenuto dal predecessore, la berlina SU7, potrebbero rendere Xiaomi YU7 il nuovo punto di riferimento nel mercato delle auto elettriche.